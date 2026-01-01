Το LubeLogger είναι μια ειδική πλατφόρμα διαχείρισης για τους λάτρεις των αυτοκινήτων, τους ιδιοκτήτες στόλων οχημάτων και όποιον θέλει να παρακολουθεί σχολαστικά την υγεία του οχήματός του. Με την αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του LubeLogger, δημιουργείτε ένα ιδιωτικό, μόνιμο αρχείο κάθε αλλαγής λαδιών, επισκευής και ανεφοδιασμού καυσίμων για κάθε όχημα που διαθέτετε — χωρίς πρόσβαση τρίτων και χωρίς συνδρομές.

Σε αντίθεση με τα γενικά υπολογιστικά φύλλα ή τις εφαρμογές για κινητά με διαφημίσεις, το LubeLogger προσφέρει μια εξειδικευμένη διεπαφή σχεδιασμένη για τις ιδιαιτερότητες της συντήρησης αυτοκινήτων, με υπενθυμίσεις βάσει χιλιομέτρων, αναλύσεις οικονομίας καυσίμου και αποθήκευση αποδείξεων, διατηρώντας ολόκληρο τον στόλο σας οργανωμένο σε ένα μέρος.