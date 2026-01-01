Αναπτύξτε το LubeLogger με ένα κλικ.
Το απόλυτο αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα συντήρησης οχημάτων και παρακολούθησης καυσίμων για να διατηρείτε τον στόλο σας σε άριστη κατάσταση.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LubeLogger
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LubeLogger
Το LubeLogger είναι μια ειδική πλατφόρμα διαχείρισης για τους λάτρεις των αυτοκινήτων, τους ιδιοκτήτες στόλων οχημάτων και όποιον θέλει να παρακολουθεί σχολαστικά την υγεία του οχήματός του. Με την αυτο-φιλοξενία (self-hosting) του LubeLogger, δημιουργείτε ένα ιδιωτικό, μόνιμο αρχείο κάθε αλλαγής λαδιών, επισκευής και ανεφοδιασμού καυσίμων για κάθε όχημα που διαθέτετε — χωρίς πρόσβαση τρίτων και χωρίς συνδρομές.
Σε αντίθεση με τα γενικά υπολογιστικά φύλλα ή τις εφαρμογές για κινητά με διαφημίσεις, το LubeLogger προσφέρει μια εξειδικευμένη διεπαφή σχεδιασμένη για τις ιδιαιτερότητες της συντήρησης αυτοκινήτων, με υπενθυμίσεις βάσει χιλιομέτρων, αναλύσεις οικονομίας καυσίμου και αποθήκευση αποδείξεων, διατηρώντας ολόκληρο τον στόλο σας οργανωμένο σε ένα μέρος.
Βασικά χαρακτηριστικά του LubeLogger
Παρακολούθηση Ιστορικού Υπηρεσιών
Διατηρήστε ένα λεπτομερές αρχείο καταγραφής κάθε εργασίας επισκευής και συντήρησης που πραγματοποιήθηκε στα οχήματά σας, με ημερομηνίες, κόστη και σημειώσεις.
Αναλύσεις οικονομίας καυσίμου
Παρακολουθήστε την κατανάλωση καυσίμου και το κόστος με την πάροδο του χρόνου, με αυτόματους υπολογισμούς MPG και γραφήματα δαπανών.
Αποθήκευση εγγράφων
Ανεβάστε και αποθηκεύστε ψηφιακά αντίγραφα αποδείξεων, εγγράφων εγγραφής και καρτών ασφάλισης για άμεση πρόσβαση.
Έξυπνες υπενθυμίσεις
Λάβετε ειδοποιήσεις για επερχόμενες αλλαγές λαδιών, εναλλαγές ελαστικών και επιθεωρήσεις με βάση τα χιλιόμετρα του οχήματός σας ή το πρόγραμμά σας.
Γιατί να τρέξω LubeLogger στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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