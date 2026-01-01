Το Workout Cool είναι μια πλατφόρμα προπόνησης fitness self-hosted που παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ασκήσεων, ένα δομημένο εργαλείο δημιουργίας προγραμμάτων προπόνησης και παρακολούθηση συνεδριών — όλα λειτουργούν στον δικό σας server χωρίς συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε ασκήσεις με επεξηγηματικές επιδείξεις βίντεο, να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα προγράμματα προπόνησης οργανωμένα ανά μυϊκή ομάδα ή στόχο προπόνησης, και να καταγράφουν τις προπονητικές συνεδρίες για να παρακολουθούν την απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Σε αντίθεση με τις hosted εφαρμογές fitness που κλειδώνουν τα ιστορικά δεδομένα πίσω από συνδρομές, το Workout Cool αποθηκεύει όλο το ιστορικό προπόνησης σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στη δική σας υποδομή. Η πλατφόρμα υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας με email και κωδικό πρόσβασης μαζί με προαιρετικό Google OAuth, και η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη ασκήσεων μπορεί να προ-συμπληρωθεί με δείγματα δεδομένων κατά την πρώτη εκκίνηση.