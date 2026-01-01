Εγκατάσταση Workout Cool με ένα κλικ.
Πλατφόρμα καθοδήγησης φυσικής κατάστασης ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία προγραμμάτων προπόνησης, την παρακολούθηση της προόδου και τη διαχείριση μιας προσωπικής βιβλιοθήκης ασκήσεων.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Workout Cool
Το Workout Cool είναι μια πλατφόρμα προπόνησης fitness self-hosted που παρέχει μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ασκήσεων, ένα δομημένο εργαλείο δημιουργίας προγραμμάτων προπόνησης και παρακολούθηση συνεδριών — όλα λειτουργούν στον δικό σας server χωρίς συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων από τρίτους. Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν σε ασκήσεις με επεξηγηματικές επιδείξεις βίντεο, να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα προγράμματα προπόνησης οργανωμένα ανά μυϊκή ομάδα ή στόχο προπόνησης, και να καταγράφουν τις προπονητικές συνεδρίες για να παρακολουθούν την απόδοση με την πάροδο του χρόνου.
Σε αντίθεση με τις hosted εφαρμογές fitness που κλειδώνουν τα ιστορικά δεδομένα πίσω από συνδρομές, το Workout Cool αποθηκεύει όλο το ιστορικό προπόνησης σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL στη δική σας υποδομή. Η πλατφόρμα υποστηρίζει έλεγχο ταυτότητας με email και κωδικό πρόσβασης μαζί με προαιρετικό Google OAuth, και η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη ασκήσεων μπορεί να προ-συμπληρωθεί με δείγματα δεδομένων κατά την πρώτη εκκίνηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Workout Cool
Βιβλιοθήκη ασκήσεων
Περιηγηθείτε σε μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων ασκήσεων με εκπαιδευτικές επιδείξεις βίντεο, οργανωμένες ανά μυϊκή ομάδα, εξοπλισμό και τύπο προπόνησης.
Δημιουργός προγράμματος προπόνησης
Δημιουργήστε δομημένα πολυήμερα προγράμματα προπόνησης με προσαρμοσμένες επιλογές ασκήσεων, σετ, επαναλήψεις και περιόδους ανάπαυσης για οποιονδήποτε στόχο φυσικής κατάστασης.
Καταγραφή συνεδρίας
Καταγράψτε κάθε προπόνηση με πραγματικά δεδομένα απόδοσης, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του βάρους και τον όγκο με την πάροδο του χρόνου.
Παρακολούθηση προόδου
Οπτικοποιήστε τα κέρδη δύναμης και τη συνέπεια στην προπόνηση με γραφήματα που δείχνουν τις τάσεις απόδοσης σε όλες τις συνεδρίες και τα προγράμματα προπόνησης.
Φιλτράρισμα ομάδας μυών
Φιλτράρετε και ανακαλύψτε ασκήσεις ανά στοχευμένη μυϊκή ομάδα για να δημιουργήσετε ισορροπημένα προγράμματα που καλύπτουν κάθε μέρος του σώματος.
Γιατί να τρέξω Workout Cool στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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