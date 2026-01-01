Εγκαταστήστε το Plex με ένα κλικ.
Ο πιο δημοφιλής αυτο-φιλοξενούμενος media server στον κόσμο για streaming ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών, μουσικής και φωτογραφιών σε οποιαδήποτε συσκευή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Plex
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Plex
Το Plex μετατρέπει την προσωπική σας συλλογή πολυμέσων σε μια άψογη υπηρεσία streaming που ανταγωνίζεται το Netflix ή το Spotify. Ανακτά αυτόματα αφίσες, περιγραφές, λεπτομέρειες ηθοποιών και αξιολογήσεις για τις ταινίες, τις τηλεοπτικές εκπομπές και τη μουσική σας — μετατρέποντας τα ακατέργαστα αρχεία σε μια όμορφα οργανωμένη βιβλιοθήκη προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή ή τοποθεσία.
Η αυτο-φιλοξενία του Plex στο δικό σας VPS σάς προσφέρει διαθεσιμότητα 24/7 χωρίς να εξαρτάται από το uptime του οικιακού σας internet, αποκλειστική CPU για ομαλή μετακωδικοποίηση πολλαπλών ταυτόχρονων ροών, και upload bandwidth εταιρικού επιπέδου ώστε η απομακρυσμένη πρόσβαση να μην κολλάει ποτέ — ακόμα και σε περιεχόμενο 4K.
Βασικά χαρακτηριστικά του Plex
Καθολική υποστήριξη συσκευών
Εγγενείς εφαρμογές για iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, έξυπνες τηλεοράσεις, κονσόλες παιχνιδιών και προγράμματα περιήγησης ιστού διασφαλίζουν ότι η βιβλιοθήκη σας είναι προσβάσιμη από κάθε οθόνη που διαθέτετε.
Αυτόματα μεταδεδομένα
Το Plex ανακτά αφίσες, αξιολογήσεις, πληροφορίες για το καστ και περιγραφές από το TMDb, το TVDb και το MusicBrainz αυτόματα, μετατρέποντας τα ακατέργαστα αρχεία σε μια επαγγελματικά καταλογογραφημένη συλλογή.
Μετακωδικοποίηση υλικού
Η επιτάχυνση Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC και AMD AMF μετατρέπει βίντεο σε πραγματικό χρόνο, ώστε οποιαδήποτε συσκευή να μπορεί να αναπαράγει οποιαδήποτε μορφή χωρίς buffering ή απώλεια ποιότητας.
Ζωντανή τηλεόραση & DVR
Συνδυάστε το Plex με έναν συμβατό tuner για να καταγράφετε επίγειες εκπομπές, δημιουργώντας ένα προσωπικό DVR που αντικαθιστά την καλωδιακή με δωρεάν τοπικά κανάλια και προβολή με χρονική μετατόπιση.
Διαχειριζόμενοι λογαριασμοί χρηστών
Δημιουργήστε ξεχωριστά προφίλ για κάθε μέλος της οικογένειας με ατομικό ιστορικό παρακολούθησης, γονικό έλεγχο και φίλτρα αξιολόγησης περιεχομένου - όλα διαχειριζόμενα από έναν πίνακα διαχείρισης.
Γιατί να τρέξω Plex στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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