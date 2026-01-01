Το Plex μετατρέπει την προσωπική σας συλλογή πολυμέσων σε μια άψογη υπηρεσία streaming που ανταγωνίζεται το Netflix ή το Spotify. Ανακτά αυτόματα αφίσες, περιγραφές, λεπτομέρειες ηθοποιών και αξιολογήσεις για τις ταινίες, τις τηλεοπτικές εκπομπές και τη μουσική σας — μετατρέποντας τα ακατέργαστα αρχεία σε μια όμορφα οργανωμένη βιβλιοθήκη προσβάσιμη από οποιαδήποτε συσκευή ή τοποθεσία.

Η αυτο-φιλοξενία του Plex στο δικό σας VPS σάς προσφέρει διαθεσιμότητα 24/7 χωρίς να εξαρτάται από το uptime του οικιακού σας internet, αποκλειστική CPU για ομαλή μετακωδικοποίηση πολλαπλών ταυτόχρονων ροών, και upload bandwidth εταιρικού επιπέδου ώστε η απομακρυσμένη πρόσβαση να μην κολλάει ποτέ — ακόμα και σε περιεχόμενο 4K.