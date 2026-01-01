Αναπτύξτε Checkrr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σαρώνει τις βιβλιοθήκες Plex και Jellyfin για κατεστραμμένα μέσα και αντικαθιστά αυτόματα τα κατεστραμμένα αρχεία μέσω των Sonarr, Radarr και Lidarr.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Checkrr
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Checkrr
Το Checkrr είναι ένας σαρωτής ακεραιότητας βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα που προστατεύει μεγάλες συλλογές πολυμέσων από σιωπηρή αλλοίωση. Εκτελεί ελέγχους ffprobe, magic-number και mimetype σε κάθε αρχείο βίντεο, ήχου και υποτίτλων στη βιβλιοθήκη σας, στη συνέχεια κατακερματίζει τα επαληθευμένα αρχεία σε μια βάση δεδομένων bbolt, ώστε οι μελλοντικές σαρώσεις να παραλείπουν το γνωστό-καλό περιεχόμενο και να ολοκληρώνονται σε λεπτά αντί για ώρες.
Όταν ένα αρχείο αποτύχει στον έλεγχο, το Checkrr συνδέεται με το arr stack που ήδη χρησιμοποιείτε — Sonarr, Radarr ή Lidarr — διαγράφει το κατεστραμμένο αντίγραφο και ενεργοποιεί μια νέα λήψη μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η αυτο-φιλοξενία του Checkrr διατηρεί το απόθεμα πολυμέσων σας υπό τον δικό σας έλεγχο, χωρίς όρια API τρίτων και μηδενικό τρέχον κόστος.
Βασικά χαρακτηριστικά του Checkrr
έλεγχοι ακεραιότητας ffprobe
Εντοπίζει κομμένα, με λανθασμένη ετικέτα και μη αναπαραγώγιμα αρχεία που το Plex και το Jellyfin παραλείπουν αθόρυβα κατά την αναπαραγωγή.
Sonarr Radarr Lidarr
Αφαιρεί κατεστραμμένα αρχεία και ενεργοποιεί μια νέα λήψη μέσω του υπάρχοντος arr stack σας χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Γρήγορες επανασαρώσεις βασισμένες σε Hash
Αποθηκεύει τα hashes αρχείων σε μια βάση δεδομένων bbolt, έτσι ώστε οι επαναλαμβανόμενες σαρώσεις να παρακάμπτουν το επαληθευμένο περιεχόμενο και να ολοκληρώνονται σε βιβλιοθήκες πολλών terabyte μέσα σε λίγα λεπτά.
Υποστήριξη Multi-instance arr
Συνδέεται με πολλές Sonarr και Radarr instances ταυτόχρονα, με αντιστοιχίσεις διαδρομών ανά instance για 4K, anime και τυπικές βιβλιοθήκες.
Ενσωματωμένες ειδοποιήσεις
Στέλνει αποτελέσματα σε Discord, Telegram, Gotify, ntfy, Pushover, webhooks, SMTP, και Healthchecks για μη επιτηρούμενες προγραμματισμένες σαρώσεις.
Γιατί να τρέχω Checkrr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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