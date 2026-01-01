Το Checkrr είναι ένας σαρωτής ακεραιότητας βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα που προστατεύει μεγάλες συλλογές πολυμέσων από σιωπηρή αλλοίωση. Εκτελεί ελέγχους ffprobe, magic-number και mimetype σε κάθε αρχείο βίντεο, ήχου και υποτίτλων στη βιβλιοθήκη σας, στη συνέχεια κατακερματίζει τα επαληθευμένα αρχεία σε μια βάση δεδομένων bbolt, ώστε οι μελλοντικές σαρώσεις να παραλείπουν το γνωστό-καλό περιεχόμενο και να ολοκληρώνονται σε λεπτά αντί για ώρες.

Όταν ένα αρχείο αποτύχει στον έλεγχο, το Checkrr συνδέεται με το arr stack που ήδη χρησιμοποιείτε — Sonarr, Radarr ή Lidarr — διαγράφει το κατεστραμμένο αντίγραφο και ενεργοποιεί μια νέα λήψη μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η αυτο-φιλοξενία του Checkrr διατηρεί το απόθεμα πολυμέσων σας υπό τον δικό σας έλεγχο, χωρίς όρια API τρίτων και μηδενικό τρέχον κόστος.