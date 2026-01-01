Εγκαταστήστε το Open Notebook με εγκατάσταση ενός κλικ.
Χώρος εργασίας γνώσης εγγενής στην AI, που συνδυάζει λήψη σημειώσεων, διαχείριση εγγράφων και συνομιλία AI με βάση το περιεχόμενο, σε μία αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Notebook
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Notebook
Το Open Notebook είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα σημειωματάριου με εγγενή υποστήριξη AI που διατηρεί τη γραφή, την έρευνα και την υποστήριξη AI σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Αντί να εναλλάσσεστε μεταξύ εγγράφων, διεπαφών συνομιλίας και διάσπαρτων συστημάτων αρχείων, το Open Notebook δημιουργεί έναν ενιαίο χώρο εργασίας όπου σημειώσεις, ανεβασμένα αρχεία και το πλαίσιο AI παραμένουν συνδεδεμένα — διευκολύνοντας τη μετάβαση από πρόχειρες ιδέες σε δομημένη τεκμηρίωση χωρίς να χάνετε τη γνώση που χτίζετε με την πάροδο του χρόνου.
Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το Open Notebook με το SurrealDB για μόνιμη αποθήκευση, διατηρώντας όλες τις σημειώσεις σας και το ιστορικό αλληλεπίδρασης με την AI στη δική σας υποδομή. Η αυτο-φιλοξενία σημαίνει ότι τα δεδομένα σας δεν περνούν ποτέ μέσω συστημάτων SaaS τρίτων, και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της πρόσβασης, των αντιγράφων ασφαλείας και της διατήρησης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Open Notebook
Ενοποιημένος χώρος εργασίας AI
Οι Σημειώσεις και το AI chat μοιράζονται το ίδιο πλαίσιο, έτσι ο βοηθός βασίζεται στα πραγματικά σας έγγραφα αντί μόνο σε γενικές γνώσεις.
SurrealDB Backend
Η αφιερωμένη παρουσία SurrealDB παρέχει γρήγορη, μόνιμη αποθήκευση για σημειώσεις, ανεβασμένα αρχεία και την κατάσταση της βάσης δεδομένων σε επανεκκινήσεις.
Υποστήριξη με επίγνωση πλαισίου
Κάντε ερωτήσεις σχετικά με το υλικό σας και λάβετε απαντήσεις βασισμένες στις σημειώσεις και τα έγγραφα που έχετε ήδη γράψει.
Ιδιωτικό εκ σχεδιασμού
Όλα τα δεδομένα παραμένουν στον VPS σας — χωρίς συγχρονισμό SaaS, χωρίς πρόσβαση τρίτων στις σημειώσεις ή στις συνομιλίες AI.
Ευέλικτη Διαχείριση Γνώσης
Κατάλληλο για προσωπικά ερευνητικά ημερολόγια, runbooks μηχανικών, σχεδιασμό προϊόντων και μακροπρόθεσμες βάσεις γνώσεων.
Γιατί να τρέξω Open Notebook στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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