Το Open Notebook είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα σημειωματάριου με εγγενή υποστήριξη AI που διατηρεί τη γραφή, την έρευνα και την υποστήριξη AI σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Αντί να εναλλάσσεστε μεταξύ εγγράφων, διεπαφών συνομιλίας και διάσπαρτων συστημάτων αρχείων, το Open Notebook δημιουργεί έναν ενιαίο χώρο εργασίας όπου σημειώσεις, ανεβασμένα αρχεία και το πλαίσιο AI παραμένουν συνδεδεμένα — διευκολύνοντας τη μετάβαση από πρόχειρες ιδέες σε δομημένη τεκμηρίωση χωρίς να χάνετε τη γνώση που χτίζετε με την πάροδο του χρόνου.

Αυτή η υλοποίηση συνδυάζει το Open Notebook με το SurrealDB για μόνιμη αποθήκευση, διατηρώντας όλες τις σημειώσεις σας και το ιστορικό αλληλεπίδρασης με την AI στη δική σας υποδομή. Η αυτο-φιλοξενία σημαίνει ότι τα δεδομένα σας δεν περνούν ποτέ μέσω συστημάτων SaaS τρίτων, και διατηρείτε τον πλήρη έλεγχο της πρόσβασης, των αντιγράφων ασφαλείας και της διατήρησης.