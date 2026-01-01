Αναπτύξτε το Koel με ένα κλικ.
Προσωπικός music streaming server που μετατρέπει το VPS σας σε ένα ιδιωτικό cloud music player με ένα σύγχρονο web interface.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Koel
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Koel
Το Koel είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή streaming μουσικής που σας προσφέρει μια εμπειρία ακρόασης παρόμοια με το Spotify για τη δική σας μουσική συλλογή. Κατασκευασμένο με Laravel και Vue.js, προσφέρει άμεση αναπαραγωγή ήχου, διαχείριση βιβλιοθήκης και δημιουργία λιστών αναπαραγωγής εξ ολοκλήρου στον browser — σε οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς εγκατάσταση app.
Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες cloud streaming, το Koel διατηρεί τη μουσική σας στον δικό σας server χωρίς συνδρομές, χωρίς περιορισμούς περιεχομένου και χωρίς κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους. Ανεβάστε αρχεία απευθείας μέσω του web interface ή κατευθύνετε το Koel σε έναν υπάρχοντα κατάλογο μουσικής, και χειρίζεται αυτόματα την ανάλυση metadata, την ανάκτηση εξωφύλλων άλμπουμ και την οργάνωση βιβλιοθήκης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Koel
Σύγχρονο web player
Εφαρμογή Vue.js single-page προσφέρει άμεση αναπαραγωγή, διαχείριση ουράς και συντομεύσεις πληκτρολογίου από οποιοδήποτε browser χωρίς την εγκατάσταση μιας native εφαρμογής.
Browser μεταφόρτωση αρχείου
Προσθέστε μουσική στη βιβλιοθήκη σας σύροντας αρχεία στον browser - δεν απαιτείται πρόσβαση SSH, FTP ή command-line.
Last.fm Scrobbling
Συνδέστε τον λογαριασμό σας στο Last.fm για να καταγράφετε αυτόματα κάθε κομμάτι που αναπαράγετε και να δημιουργήσετε ένα πλήρες ιστορικό ακρόασης.
Υποστήριξη πολλαπλών χρηστών
Δημιουργήστε λογαριασμούς για την οικογένεια ή τους φίλους, ο καθένας με ξεχωριστές λίστες αναπαραγωγής και ιστορικό ακρόασης, όλοι μοιράζονται την ίδια μουσική βιβλιοθήκη.
Διαχείριση λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε λίστες αναπαραγωγής μη αυτόματα ή αφήστε το Koel να δημιουργήσει αυτόματα λίστες "Πρόσφατα Αναπαραγόμενα" και αγαπημένων καθώς ακούτε.
Γιατί να τρέξω Koel στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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