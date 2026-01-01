Το Koel είναι μια αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή streaming μουσικής που σας προσφέρει μια εμπειρία ακρόασης παρόμοια με το Spotify για τη δική σας μουσική συλλογή. Κατασκευασμένο με Laravel και Vue.js, προσφέρει άμεση αναπαραγωγή ήχου, διαχείριση βιβλιοθήκης και δημιουργία λιστών αναπαραγωγής εξ ολοκλήρου στον browser — σε οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς εγκατάσταση app.

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες cloud streaming, το Koel διατηρεί τη μουσική σας στον δικό σας server χωρίς συνδρομές, χωρίς περιορισμούς περιεχομένου και χωρίς κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους. Ανεβάστε αρχεία απευθείας μέσω του web interface ή κατευθύνετε το Koel σε έναν υπάρχοντα κατάλογο μουσικής, και χειρίζεται αυτόματα την ανάλυση metadata, την ανάκτηση εξωφύλλων άλμπουμ και την οργάνωση βιβλιοθήκης.