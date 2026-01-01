Αναπτύξτε το MantisBT με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Open-source bug tracker για ομάδες λογισμικού για την καταγραφή σφαλμάτων, τη διαχείριση αιτημάτων λειτουργιών και τον συντονισμό ροών εργασιών έργων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MantisBT
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MantisBT
Το MantisBT (Mantis Bug Tracker) είναι ένα μακροχρόνιο σύστημα παρακολούθησης ζητημάτων ανοιχτού κώδικα, γραμμένο σε PHP, που χρησιμοποιείται από ομάδες λογισμικού για την καταγραφή σφαλμάτων, τη διαχείριση αιτημάτων λειτουργιών και τον συντονισμό εργασιών σε πολλά έργα. Σχεδιασμένο γύρω από προσαρμόσιμες ροές εργασίας, λεπτομερείς δικαιώματα ανά έργο και ειδοποιήσεις μέσω email, εστιάζει στην πειθαρχία της διαχείρισης ζητημάτων χωρίς το πλεόνασμα των πλήρων πλατφορμών διαχείρισης έργων.
Η αυτο-φιλοξενία του MantisBT διατηρεί τα αναφερόμενα ελαττώματα, τα συνημμένα και την εσωτερική συζήτηση σε υποδομή που εσείς ελέγχετε — απαραίτητο για οργανισμούς των οποίων οι αναφορές σφαλμάτων περιέχουν βήματα αναπαραγωγής, δεδομένα πελατών ή ιδιόκτητο κώδικα. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει MariaDB για ένα ανθεκτικό ιστορικό ζητημάτων και καταργεί το κόστος αδειοδότησης ανά χρήστη που χρεώνουν πολλά εμπορικά συστήματα παρακολούθησης ζητημάτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του MantisBT
Προσαρμόσιμες ροές εργασίας
Ορίστε μεταβάσεις κατάστασης, καταστάσεις επίλυσης και κανόνες πρόσβασης ανά έργο, ώστε ο ιχνηλάτης να αντικατοπτρίζει πώς κάθε ομάδα μετακινεί πραγματικά την εργασία από την αναφορά στην επίλυση.
Λεπτομερείς δικαιώματα
Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων σε επίπεδο έργου, κατηγορίας και πεδίου διατηρεί τα ευαίσθητα ζητήματα ορατά μόνο στα άτομα που πρέπει να τα δουν.
Ειδοποιήσεις email
Οι διαμορφώσιμοι κανόνες email ειδοποιούν τους αναφέροντες, τους διαχειριστές και τους παρατηρητές καθώς τα ζητήματα αλλάζουν κατάσταση, διασφαλίζοντας ότι κανένα ελάττωμα ή αίτημα λειτουργίας δεν παραβλέπεται.
Εξατομικευμένα πεδία και φίλτρα
Προσθέστε αυθαίρετα προσαρμοσμένα πεδία σε ζητήματα και αποθηκεύστε σύνθετα φίλτρα ως ονομαστικές προβολές για να ταξινομήσετε χιλιάδες αναφορές χωρίς να χάσετε το πλαίσιο.
Αρχιτεκτονική plugin
Ένα εκτεταμένο οικοσύστημα plugin επεκτείνει το MantisBT με ενσωμάτωση source-control, πρόσθετες μεθόδους authentication και πρόσθετα αναφορών.
REST και SOAP APIs
Τόσο τα REST όσο και τα SOAP interfaces σάς επιτρέπουν να δημιουργείτε ζητήματα με script, να αυτοματοποιείτε την ταξινόμηση και να ενσωματώνετε το tracker με CI pipelines ή εξωτερικά εργαλεία.
Γιατί να τρέξω MantisBT στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.