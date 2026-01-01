Το MantisBT (Mantis Bug Tracker) είναι ένα μακροχρόνιο σύστημα παρακολούθησης ζητημάτων ανοιχτού κώδικα, γραμμένο σε PHP, που χρησιμοποιείται από ομάδες λογισμικού για την καταγραφή σφαλμάτων, τη διαχείριση αιτημάτων λειτουργιών και τον συντονισμό εργασιών σε πολλά έργα. Σχεδιασμένο γύρω από προσαρμόσιμες ροές εργασίας, λεπτομερείς δικαιώματα ανά έργο και ειδοποιήσεις μέσω email, εστιάζει στην πειθαρχία της διαχείρισης ζητημάτων χωρίς το πλεόνασμα των πλήρων πλατφορμών διαχείρισης έργων.

Η αυτο-φιλοξενία του MantisBT διατηρεί τα αναφερόμενα ελαττώματα, τα συνημμένα και την εσωτερική συζήτηση σε υποδομή που εσείς ελέγχετε — απαραίτητο για οργανισμούς των οποίων οι αναφορές σφαλμάτων περιέχουν βήματα αναπαραγωγής, δεδομένα πελατών ή ιδιόκτητο κώδικα. Αυτή η υλοποίηση περιλαμβάνει MariaDB για ένα ανθεκτικό ιστορικό ζητημάτων και καταργεί το κόστος αδειοδότησης ανά χρήστη που χρεώνουν πολλά εμπορικά συστήματα παρακολούθησης ζητημάτων.