Αναπτύξτε το TeslaMate με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ένας αυτο-φιλοξενούμενος data logger για την Tesla σας που καταγράφει κάθε διαδρομή, φόρτιση και στατιστικό ταξιδιού με όμορφα Grafana dashboards.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TeslaMate
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TeslaMate
Το TeslaMate είναι ένας καταγραφέας δεδομένων ανοιχτού κώδικα για ιδιοκτήτες Tesla που συνδέεται με το Tesla API, συλλέγει συνεχώς την τηλεμετρία του αυτοκινήτου σας και αποθηκεύει κάθε διαδρομή, φόρτιση, ενημέρωση λογισμικού και συμβάν αδράνειας σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL. Χτισμένο γύρω από μια καθαρή εφαρμογή web Phoenix και μια αποκλειστική εγκατάσταση Grafana με δύο δωδεκάδες προκατασκευασμένα dashboards, σας παρέχει ιστορικές πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα, την υποβάθμιση της μπαταρίας, το κόστος φόρτισης και τις συνήθειες οδήγησης που η εφαρμογή Tesla δεν αποκαλύπτει.
Η αυτο-φιλοξενία του TeslaMate στο VPS σας διατηρεί κάθε χιλιόμετρο δεδομένων οδήγησης ιδιωτικό - καμία υπηρεσία ανάλυσης τρίτων δεν συλλέγει τις τοποθεσίες των ταξιδιών σας, το ιστορικό φόρτισης ή τα μοτίβα αφύπνισης. Το πακέτο PostgreSQL, Grafana και ο MQTT broker λειτουργούν εξ ολοκλήρου στο VPS σας, και συνδέεστε στο TeslaMate μία φορά με τον λογαριασμό σας Tesla για να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του TeslaMate
Καταγραφή οδήγησης και φόρτισης
Η συνεχής παρακολούθηση καταγράφει κάθε διαδρομή, συνεδρία φόρτισης, ενημέρωση λογισμικού και γεγονός στάθμευσης με ακριβείς χρονοσφραγίδες έναρξης και λήξης και τοποθεσίες.
Προκατασκευασμένοι πίνακες ελέγχου Grafana
Είκοσι τέσσερις πίνακες ελέγχου οπτικοποιούν την αποδοτικότητα, την αυτονομία, το κόστος φόρτισης, τη φθορά ελαστικών και την υποβάθμιση μπαταρίας έτοιμοι προς χρήση — δεν απαιτείται ρύθμιση Grafana.
Ταξίδι και επίλυση διεύθυνσης
Το Reverse-geocoding μετατρέπει τις ακατέργαστες συντεταγμένες GPS σε ονομαστικές διευθύνσεις, έτσι ώστε το ιστορικό διαδρομών να σας δείχνει πραγματικά ονόματα τοποθεσιών, όχι συντεταγμένες.
Παρακολούθηση υγείας μπαταρίας
Γραφήματα μακροπρόθεσμης υποβάθμισης της μπαταρίας και η προβλεπόμενη απώλεια χωρητικότητας σας βοηθούν να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την αντικατάσταση ή τις αξιώσεις εγγύησης.
Αναφορές κόστους χρέωσης
Διαμορφώστε τιμολόγια ανά τοποθεσία για να υπολογίσετε το ακριβές κόστος φόρτισης ανά συνεδρία, εκτιμήσεις μηνιαίου λογαριασμού και εξοικονόμηση έναντι της βενζίνης.
Ενσωμάτωση MQTT
Ζωντανή κατάσταση αυτοκινήτου δημοσιεύεται μέσω MQTT και ενσωματώνεται με το Home Assistant, το openHAB ή οποιαδήποτε πλατφόρμα οικιακού αυτοματισμού που επικοινωνεί μέσω MQTT.
Γιατί να τρέξω TeslaMate στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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