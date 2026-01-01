Το TeslaMate είναι ένας καταγραφέας δεδομένων ανοιχτού κώδικα για ιδιοκτήτες Tesla που συνδέεται με το Tesla API, συλλέγει συνεχώς την τηλεμετρία του αυτοκινήτου σας και αποθηκεύει κάθε διαδρομή, φόρτιση, ενημέρωση λογισμικού και συμβάν αδράνειας σε μια βάση δεδομένων PostgreSQL. Χτισμένο γύρω από μια καθαρή εφαρμογή web Phoenix και μια αποκλειστική εγκατάσταση Grafana με δύο δωδεκάδες προκατασκευασμένα dashboards, σας παρέχει ιστορικές πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα, την υποβάθμιση της μπαταρίας, το κόστος φόρτισης και τις συνήθειες οδήγησης που η εφαρμογή Tesla δεν αποκαλύπτει.

Η αυτο-φιλοξενία του TeslaMate στο VPS σας διατηρεί κάθε χιλιόμετρο δεδομένων οδήγησης ιδιωτικό - καμία υπηρεσία ανάλυσης τρίτων δεν συλλέγει τις τοποθεσίες των ταξιδιών σας, το ιστορικό φόρτισης ή τα μοτίβα αφύπνισης. Το πακέτο PostgreSQL, Grafana και ο MQTT broker λειτουργούν εξ ολοκλήρου στο VPS σας, και συνδέεστε στο TeslaMate μία φορά με τον λογαριασμό σας Tesla για να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων.