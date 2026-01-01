Το ThingsBoard είναι μια πλατφόρμα IoT ανοιχτού κώδικα που διαχειρίζεται τον πλήρη κύκλο ζωής των αναπτύξεων συνδεδεμένων συσκευών — από την προμήθεια συσκευών και τη διαχείριση διαπιστευτηρίων μέσω της εισαγωγής τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο, της επεξεργασίας σύνθετων συμβάντων και της προσαρμοσμένης οπτικοποίησης πίνακα ελέγχου. Υποστηρίζει πρωτόκολλα MQTT, HTTP και CoAP εκτός συσκευασίας, καθιστώντας το συμβατό με σχεδόν οποιονδήποτε μικροελεγκτή, βιομηχανικό αισθητήρα ή πύλη.

Η αυτο-φιλοξενία του ThingsBoard στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα της συσκευής σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας — κρίσιμο για αναπτύξεις σε βιομηχανικούς, ιατρικούς και έξυπνους κτιριακούς τομείς που υπόκεινται σε απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων. Με υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, μια ενιαία παρουσία ThingsBoard μπορεί να εξυπηρετήσει απομονωμένα περιβάλλοντα για διαφορετικές ομάδες, πελάτες ή έργα.