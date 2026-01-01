Αναπτύξτε το ThingsBoard με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα IoT ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση συσκευών, τη συλλογή τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο και την οπτικοποίηση προσαρμοσμένου πίνακα ελέγχου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ThingsBoard
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ThingsBoard
Το ThingsBoard είναι μια πλατφόρμα IoT ανοιχτού κώδικα που διαχειρίζεται τον πλήρη κύκλο ζωής των αναπτύξεων συνδεδεμένων συσκευών — από την προμήθεια συσκευών και τη διαχείριση διαπιστευτηρίων μέσω της εισαγωγής τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο, της επεξεργασίας σύνθετων συμβάντων και της προσαρμοσμένης οπτικοποίησης πίνακα ελέγχου. Υποστηρίζει πρωτόκολλα MQTT, HTTP και CoAP εκτός συσκευασίας, καθιστώντας το συμβατό με σχεδόν οποιονδήποτε μικροελεγκτή, βιομηχανικό αισθητήρα ή πύλη.
Η αυτο-φιλοξενία του ThingsBoard στο δικό σας VPS σημαίνει ότι τα δεδομένα της συσκευής σας δεν φεύγουν ποτέ από την υποδομή σας — κρίσιμο για αναπτύξεις σε βιομηχανικούς, ιατρικούς και έξυπνους κτιριακούς τομείς που υπόκεινται σε απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων. Με υποστήριξη πολλαπλών χρηστών, μια ενιαία παρουσία ThingsBoard μπορεί να εξυπηρετήσει απομονωμένα περιβάλλοντα για διαφορετικές ομάδες, πελάτες ή έργα.
Βασικά χαρακτηριστικά του ThingsBoard
Πίνακες ελέγχου σε πραγματικό χρόνο
Δημιουργήστε προσαρμοσμένους πίνακες ελέγχου με δεκάδες τύπους widget - γραφήματα, μετρητές, χάρτες και πίνακες - που ενημερώνονται ζωντανά καθώς οι συσκευές στέλνουν τηλεμετρία.
Οπτική μηχανή κανόνων
Επεξεργασία δεδομένων συσκευών με έναν επεξεργαστή αλυσίδας κανόνων drag-and-drop που ενεργοποιεί συναγερμούς, μετασχηματίζει payloads και προωθεί συμβάντα σε εξωτερικά συστήματα.
MQTT συνδεσιμότητα συσκευών
Συνδέστε αισθητήρες και μικροελεγκτές μέσω MQTT, HTTP ή CoAP χρησιμοποιώντας access tokens ανά συσκευή, χωρίς να απαιτείται επιπλέον broker.
Διαχείριση στόλου συσκευών
Οργανώστε συσκευές σε ομάδες, αναθέστε κοινά χαρακτηριστικά, διαχειριστείτε ενημερώσεις firmware και παρακολουθήστε την κατάσταση των συσκευών σε ολόκληρο τον στόλο σας.
Πολυμισθωτική υποστήριξη
Δημιουργήστε απομονωμένους λογαριασμούς μισθωτών με τις δικές τους συσκευές, πίνακες ελέγχου και ρόλους χρηστών — ιδανικό για εταιρείες προϊόντων που διαχειρίζονται αναπτύξεις πελατών.
Συναγερμοί και ειδοποιήσεις
Ορίστε συναγερμούς που βασίζονται σε όρια ή κανόνες, οι οποίοι στέλνουν ειδοποιήσεις μέσω email, webhook ή πλατφόρμας όταν πληρούνται οι συνθήκες της συσκευής.
Γιατί να τρέξω ThingsBoard στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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