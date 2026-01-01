Έκπτωση έως 69% για Tracktor

Αναπτύξτε το Tracktor με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Πλατφόρμα παρακολούθησης οχημάτων και διαχείρισης στόλου ανοιχτού κώδικα για να παρακολουθείτε τα οχήματα και τα περιουσιακά σας στοιχεία σε ένα μέρος.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Tracktor με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Tracktor

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tracktor

Το Tracktor είναι μια open-source web application για παρακολούθηση οχημάτων και διαχείριση στόλου, σχεδιασμένη να παρέχει σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις πλήρη ορατότητα στα οχήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Παρέχει ένα καθαρό, self-hosted dashboard για καταγραφή διαδρομών, διαχείριση οχημάτων και παρακολούθηση της δραστηριότητας του στόλου — χωρίς συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους.

Βασισμένο σε ένα ελαφρύ Node.js stack με αποθήκευση SQLite, το Tracktor είναι εύκολο στην εγκατάσταση και απαιτεί ελάχιστους πόρους. Τα δεδομένα του στόλου σας παραμένουν στον δικό σας server, παρέχοντάς σας πλήρη έλεγχο στην πρόσβαση, την ιδιωτικότητα και τη διατήρηση. Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή για πρώτη φορά καλούνται να εγγραφούν για έναν admin account, κάνοντας την αρχική ρύθμιση απρόσκοπτη.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Tracktor

Διαχείριση οχημάτων

Προσθέστε και οργανώστε ολόκληρο τον στόλο σας σε ένα μέρος, παρακολουθώντας κάθε όχημα με το δικό του προφίλ, λεπτομέρειες και ιστορικό δραστηριότητας.

Καταγραφή διαδρομής

Καταγράψτε τα ταξίδια με σημεία έναρξης και λήξης, αποστάσεις και χρονοσφραγίδες για να δημιουργήσετε ένα ακριβές ιστορικό χρήσης οχήματος και διαδρομών.

Self-hosted ιδιωτικότητα

Όλα τα δεδομένα του στόλου αποθηκεύονται στον δικό σας server - χωρίς υπηρεσίες παρακολούθησης τρίτων, χωρίς συνδρομές, και χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.

Ελαφριά αποθήκευση SQLite

Χρησιμοποιεί SQLite για μόνιμη αποθήκευση, διατηρώντας την ανάπτυξη απλή και αποδοτική σε πόρους, χωρίς να απαιτεί έναν ξεχωριστό database server.

Πιστοποίηση χρήστη

Η ενσωματωμένη πιστοποίηση ασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα στόλου, ενώ η εγγραφή κατά την πρώτη επίσκεψη καθιστά την αρχική ρύθμιση απλή.

Γιατί να τρέξω Tracktor στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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