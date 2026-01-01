Το Tracktor είναι μια open-source web application για παρακολούθηση οχημάτων και διαχείριση στόλου, σχεδιασμένη να παρέχει σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις πλήρη ορατότητα στα οχήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Παρέχει ένα καθαρό, self-hosted dashboard για καταγραφή διαδρομών, διαχείριση οχημάτων και παρακολούθηση της δραστηριότητας του στόλου — χωρίς συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους.

Βασισμένο σε ένα ελαφρύ Node.js stack με αποθήκευση SQLite, το Tracktor είναι εύκολο στην εγκατάσταση και απαιτεί ελάχιστους πόρους. Τα δεδομένα του στόλου σας παραμένουν στον δικό σας server, παρέχοντάς σας πλήρη έλεγχο στην πρόσβαση, την ιδιωτικότητα και τη διατήρηση. Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή για πρώτη φορά καλούνται να εγγραφούν για έναν admin account, κάνοντας την αρχική ρύθμιση απρόσκοπτη.