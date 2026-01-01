Αναπτύξτε το Tracktor με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα παρακολούθησης οχημάτων και διαχείρισης στόλου ανοιχτού κώδικα για να παρακολουθείτε τα οχήματα και τα περιουσιακά σας στοιχεία σε ένα μέρος.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Tracktor
Το Tracktor είναι μια open-source web application για παρακολούθηση οχημάτων και διαχείριση στόλου, σχεδιασμένη να παρέχει σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις πλήρη ορατότητα στα οχήματα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Παρέχει ένα καθαρό, self-hosted dashboard για καταγραφή διαδρομών, διαχείριση οχημάτων και παρακολούθηση της δραστηριότητας του στόλου — χωρίς συνδρομές ή κοινή χρήση δεδομένων με τρίτους.
Βασισμένο σε ένα ελαφρύ Node.js stack με αποθήκευση SQLite, το Tracktor είναι εύκολο στην εγκατάσταση και απαιτεί ελάχιστους πόρους. Τα δεδομένα του στόλου σας παραμένουν στον δικό σας server, παρέχοντάς σας πλήρη έλεγχο στην πρόσβαση, την ιδιωτικότητα και τη διατήρηση. Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή για πρώτη φορά καλούνται να εγγραφούν για έναν admin account, κάνοντας την αρχική ρύθμιση απρόσκοπτη.
Βασικά χαρακτηριστικά του Tracktor
Διαχείριση οχημάτων
Προσθέστε και οργανώστε ολόκληρο τον στόλο σας σε ένα μέρος, παρακολουθώντας κάθε όχημα με το δικό του προφίλ, λεπτομέρειες και ιστορικό δραστηριότητας.
Καταγραφή διαδρομής
Καταγράψτε τα ταξίδια με σημεία έναρξης και λήξης, αποστάσεις και χρονοσφραγίδες για να δημιουργήσετε ένα ακριβές ιστορικό χρήσης οχήματος και διαδρομών.
Self-hosted ιδιωτικότητα
Όλα τα δεδομένα του στόλου αποθηκεύονται στον δικό σας server - χωρίς υπηρεσίες παρακολούθησης τρίτων, χωρίς συνδρομές, και χωρίς δέσμευση σε προμηθευτή.
Ελαφριά αποθήκευση SQLite
Χρησιμοποιεί SQLite για μόνιμη αποθήκευση, διατηρώντας την ανάπτυξη απλή και αποδοτική σε πόρους, χωρίς να απαιτεί έναν ξεχωριστό database server.
Πιστοποίηση χρήστη
Η ενσωματωμένη πιστοποίηση ασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα στόλου, ενώ η εγγραφή κατά την πρώτη επίσκεψη καθιστά την αρχική ρύθμιση απλή.
Γιατί να τρέξω Tracktor στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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