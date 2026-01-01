Το Opengist είναι ένα self-hosted pastebin που αποθηκεύει κάθε απόσπασμα ως ένα πραγματικό αποθετήριο Git. Σε αντίθεση με τα εργαλεία paste που υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων, κάθε gist είναι πλήρως κλωνοποιήσιμο - οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν ενημερώσεις, να βλέπουν το πλήρες ιστορικό commits και να συνεργάζονται μέσω τυπικών εντολών Git μέσω HTTP ή SSH. Μια καθαρή διεπαφή web παρέχει επισήμανση σύνταξης, αναζήτηση πλήρους κειμένου και δημόσιες, ιδιωτικές και μη καταχωρισμένες λειτουργίες ορατότητας για κάθε απόσπασμα.

Η φιλοξενία του Opengist στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των αποσπασμάτων κώδικα και των pastes σας χωρίς να τα μοιράζεστε με υπηρεσίες τρίτων. Το SQLite χρησιμοποιείται από προεπιλογή χωρίς να απαιτείται πρόσθετο database container. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί γίνεται ο διαχειριστής με πρόσβαση σε ρυθμίσεις σε επίπεδο παρουσίας και διαχείριση χρηστών.