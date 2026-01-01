Εγκαταστήστε το Opengist με ένα κλικ.
Self-hosted pastebin με την υποστήριξη του Git για κοινή χρήση αποσπασμάτων κώδικα με syntax highlighting και πλήρες ιστορικό εκδόσεων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Opengist
Το Opengist είναι ένα self-hosted pastebin που αποθηκεύει κάθε απόσπασμα ως ένα πραγματικό αποθετήριο Git. Σε αντίθεση με τα εργαλεία paste που υποστηρίζονται από βάσεις δεδομένων, κάθε gist είναι πλήρως κλωνοποιήσιμο - οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν ενημερώσεις, να βλέπουν το πλήρες ιστορικό commits και να συνεργάζονται μέσω τυπικών εντολών Git μέσω HTTP ή SSH. Μια καθαρή διεπαφή web παρέχει επισήμανση σύνταξης, αναζήτηση πλήρους κειμένου και δημόσιες, ιδιωτικές και μη καταχωρισμένες λειτουργίες ορατότητας για κάθε απόσπασμα.
Η φιλοξενία του Opengist στο VPS σας σάς δίνει πλήρη ιδιοκτησία των αποσπασμάτων κώδικα και των pastes σας χωρίς να τα μοιράζεστε με υπηρεσίες τρίτων. Το SQLite χρησιμοποιείται από προεπιλογή χωρίς να απαιτείται πρόσθετο database container. Ο πρώτος χρήστης που θα εγγραφεί γίνεται ο διαχειριστής με πρόσβαση σε ρυθμίσεις σε επίπεδο παρουσίας και διαχείριση χρηστών.
Βασικά χαρακτηριστικά του Opengist
Αποθήκευση με υποστήριξη Git
Κάθε απόσπασμα αποθηκεύεται ως ένα πραγματικό Git repository, παρέχοντας ιστορικό εκδόσεων, diffs, και πρόσβαση κλωνοποίησης μέσω HTTP ή SSH έτοιμη προς χρήση.
Επισήμανση σύνταξης
Υποστηρίζει εκατοντάδες γλώσσες με αυτόματη ανίχνευση και χειροκίνητη παράκαμψη για ακριβή επισήμανση οποιουδήποτε αποσπάσματος κώδικα ή αρχείου διαμόρφωσης.
Στοιχεία ελέγχου ορατότητας
Ορίστε μεμονωμένα gists ως δημόσια, ιδιωτικά ή μη καταχωρισμένα για να ελέγχετε ακριβώς ποιος μπορεί να ανακαλύψει και να δει τα snippets σας.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζήτηση σε όλα τα gists βάσει περιεχομένου, ονόματος αρχείου ή γλώσσας χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο δείκτη Bleve - δεν απαιτείται εξωτερική μηχανή αναζήτησης.
OAuth Σύνδεση
Συνδεθείτε με GitHub, GitLab, Gitea, ή οποιονδήποτε πάροχο συμβατό με OIDC αντί να διαχειρίζεστε έναν ξεχωριστό τοπικό λογαριασμό.
Ενσωματώσιμα αποσπάσματα
Ενσωματώστε οποιοδήποτε gist σε εξωτερικές σελίδες με μια παραγόμενη ετικέτα script που αποδίδει ζωντανά, κώδικα με επισήμανση σύνταξης εντός κειμένου.
Γιατί να τρέξω Opengist στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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