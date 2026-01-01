Αναπτύξτε το Dittofeed με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα open-source αφοσίωσης πελατών για αυτοματοποιημένα πολυκαναλικά μηνύματα μέσω email, SMS, Slack και ειδοποιήσεων push σε κινητά.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Dittofeed
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Dittofeed
Το Dittofeed είναι μια open-source εναλλακτική λύση των Braze και Iterable, φτιαγμένο για ομάδες product και marketing που χρειάζονται πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας με τους πελάτες χωρίς χρέωση ανά μήνυμα (per-message pricing). Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε αυτοματοποιημένες ροές διαδρομών (automated journey flows) που ενεργοποιούνται από τη συμπεριφορά των χρηστών — ακολουθίες onboarding, καμπάνιες επανενεργοποίησης, ειδοποιήσεις συναλλαγών (transactional alerts) και πολλά άλλα — σε κανάλια email, SMS, WhatsApp, Slack και mobile push.
Το self-hosting του Dittofeed διατηρεί όλα τα δεδομένα συμβάντων πελατών (customer event data), τις λίστες επαφών και το ιστορικό μηνυμάτων στη δική σας υποδομή. Αποφεύγετε τις χρεώσεις ανά θέση (per-seat) και ανά μήνυμα (per-message) διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να ενσωματώνεστε απευθείας με το data warehouse σας, να συνδέετε τον δικό σας πάροχο email και να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων (data residency requirements).
Βασικά χαρακτηριστικά του Dittofeed
Αυτοματοποίηση διαδρομής
Σχεδιάστε ροές μηνυμάτων πολλαπλών βημάτων που ενεργοποιούνται από γεγονότα χρήστη, χρονικές καθυστερήσεις ή την ιδιότητα μέλους σε τμήμα, χρησιμοποιώντας έναν οπτικό drag-and-drop επεξεργαστή.
Πολυκαναλική παράδοση
Στείλτε μηνύματα μέσω email, SMS, mobile push, WhatsApp και Slack από μία ενιαία πλατφόρμα, χωρίς να διαχειρίζεστε ξεχωριστούς παρόχους ανά κανάλι.
Συμπεριφορική τμηματοποίηση
Δημιουργήστε δυναμικά τμήματα κοινού από συμβάντα χρήστη σε πραγματικό χρόνο και ιδιότητες, για να στοχεύσετε τους σωστούς χρήστες την κατάλληλη στιγμή.
Βιβλιοθήκη προτύπων
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε εκδόσεις προτύπων μηνυμάτων με έναν εμπλουτισμένο επεξεργαστή, και επαναχρησιμοποιήστε τα σε πολλαπλές διαδρομές και καμπάνιες.
Αναλύσεις παραδόσεων
Παρακολουθήστε τα ποσοστά ανοίγματος, τα ποσοστά κλικ, τις μετατροπές και τα σφάλματα παράδοσης ανά διαδρομή και κανάλι, για να βελτιστοποιήσετε τα μηνύματα με την πάροδο του χρόνου.
Γιατί να τρέξω Dittofeed στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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