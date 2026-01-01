Το Dittofeed είναι μια open-source εναλλακτική λύση των Braze και Iterable, φτιαγμένο για ομάδες product και marketing που χρειάζονται πλήρη έλεγχο της επικοινωνίας με τους πελάτες χωρίς χρέωση ανά μήνυμα (per-message pricing). Σας επιτρέπει να σχεδιάζετε αυτοματοποιημένες ροές διαδρομών (automated journey flows) που ενεργοποιούνται από τη συμπεριφορά των χρηστών — ακολουθίες onboarding, καμπάνιες επανενεργοποίησης, ειδοποιήσεις συναλλαγών (transactional alerts) και πολλά άλλα — σε κανάλια email, SMS, WhatsApp, Slack και mobile push.

Το self-hosting του Dittofeed διατηρεί όλα τα δεδομένα συμβάντων πελατών (customer event data), τις λίστες επαφών και το ιστορικό μηνυμάτων στη δική σας υποδομή. Αποφεύγετε τις χρεώσεις ανά θέση (per-seat) και ανά μήνυμα (per-message) διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα να ενσωματώνεστε απευθείας με το data warehouse σας, να συνδέετε τον δικό σας πάροχο email και να συμμορφώνεστε με τις απαιτήσεις διαμονής δεδομένων (data residency requirements).