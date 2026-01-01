Αναπτύξτε Matrix Synapse με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αποκεντρωμένος, κρυπτογραφημένος από άκρο σε άκρο chat server για ασφαλή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με πλήρη υποστήριξη ομοσπονδίας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Matrix Synapse
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Matrix Synapse
Το Matrix Synapse είναι ο homeserver αναφοράς για το ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας Matrix, επιτρέποντας μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, φωνητικές και βιντεοκλήσεις, κοινή χρήση αρχείων και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο σε ένα ομοσπονδιακό δίκτυο servers. Εμπιστευμένο από κυβερνήσεις, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις παγκοσμίως, το Synapse επιτρέπει στους χρήστες σας να επικοινωνούν με ασφάλεια, διατηρώντας όλα τα δεδομένα στη δική σας υποδομή.
Η Ομοσπονδία επιτρέπει στον server σας να συνδέεται απρόσκοπτα με άλλους servers Matrix, ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να επικοινωνούν με οποιονδήποτε στο παγκόσμιο δίκτυο Matrix. Με γέφυρες σε Slack, Discord, IRC και Telegram, το Synapse ενσωματώνεται σε υπάρχουσες ροές εργασίας επικοινωνίας χωρίς να αναγκάζει όλους σε μία ενιαία πλατφόρμα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Matrix Synapse
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Όλα τα προσωπικά μηνύματα και οι ομαδικές συνομιλίες είναι κρυπτογραφημένα από προεπιλογή, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα παραμένουν ιδιωτικά ακόμα και από τους διαχειριστές server.
Υποστήριξη ομοσπονδίας
Επικοινωνήστε με χρήστες σε οποιονδήποτε Matrix server παγκοσμίως μέσω απρόσκοπτης cross-server federation.
Γέφυρες πλατφόρμας
Συνδεθείτε σε Slack, Discord, IRC, Telegram, και άλλες πλατφόρμες μέσω γεφυρών πρωτοκόλλου.
Δωμάτια και χώροι
Οργανώστε τις συνομιλίες με δωμάτια, χώρους, νήματα, αντιδράσεις και επεξεργασία μηνυμάτων για δομημένη επικοινωνία.
Φωνητικές και βιντεοκλήσεις
Πραγματοποιήστε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις VoIP απευθείας εντός των Matrix clients χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες.
Ενσωμάτωση SSO
Πιστοποιήστε τους χρήστες μέσω παρόχων OIDC, SAML και CAS για εταιρική ενιαία σύνδεση.
Γιατί να τρέξω Matrix Synapse στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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