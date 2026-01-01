Το Matrix Synapse είναι ο homeserver αναφοράς για το ανοιχτό πρωτόκολλο επικοινωνίας Matrix, επιτρέποντας μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, φωνητικές και βιντεοκλήσεις, κοινή χρήση αρχείων και κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο σε ένα ομοσπονδιακό δίκτυο servers. Εμπιστευμένο από κυβερνήσεις, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις παγκοσμίως, το Synapse επιτρέπει στους χρήστες σας να επικοινωνούν με ασφάλεια, διατηρώντας όλα τα δεδομένα στη δική σας υποδομή.

Η Ομοσπονδία επιτρέπει στον server σας να συνδέεται απρόσκοπτα με άλλους servers Matrix, ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να επικοινωνούν με οποιονδήποτε στο παγκόσμιο δίκτυο Matrix. Με γέφυρες σε Slack, Discord, IRC και Telegram, το Synapse ενσωματώνεται σε υπάρχουσες ροές εργασίας επικοινωνίας χωρίς να αναγκάζει όλους σε μία ενιαία πλατφόρμα.