Αναπτύξτε το Fleet με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης συσκευών ανοιχτού κώδικα για την αναζήτηση, παρακολούθηση και ασφάλιση τελικών σημείων σε macOS, Windows, Linux και ChromeOS.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Fleet
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Fleet
Το Fleet είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης συσκευών ανοιχτού κώδικα, χτισμένη πάνω στο osquery, που δίνει στις ομάδες ασφαλείας και πληροφορικής πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, παρόμοια με SQL, σε κάθε εγγεγραμμένο endpoint. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εργαλεία MDM ή τα εργαλεία που βασίζονται σε agent, το Fleet μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της συσκευής — εγκατεστημένο λογισμικό, διεργασίες σε λειτουργία, ανοιχτές συνδέσεις δικτύου, συνδεδεμένους χρήστες — άμεσα από ένα web dashboard ή API, αντί να περιμένει για προγραμματισμένα παράθυρα συλλογής δεδομένων.
Η αυτο-φιλοξενία του Fleet στο δικό σας VPS διατηρεί όλη την τηλεμετρία των endpoint σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς χρεώσεις ανά συσκευή και χωρίς δεδομένα να αποστέλλονται σε εξωτερικό SaaS. Μια ενιαία εγκατάσταση Fleet μπορεί να διαχειριστεί εκατοντάδες έως χιλιάδες συσκευές σε macOS, Windows, Linux και ChromeOS από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Fleet
Ζωντανά Ερωτήματα Endpoint
Εκτελέστε SQL ερωτήματα σε οποιαδήποτε εγγεγραμμένη συσκευή σε πραγματικό χρόνο για να απαντήσετε σε ερωτήσεις ασφάλειας και IT χωρίς να περιμένετε για προγραμματισμένες σαρώσεις.
Διαχείριση ευπαθειών
Το Fleet αντιστοιχίζει συνεχώς τις εγκατεστημένες εκδόσεις λογισμικού με βάσεις δεδομένων CVE και αναδεικνύει ευάλωτα πακέτα σε κάθε εγγεγραμμένη συσκευή.
Διαπλατφορμικό MDM
Εγγραφή και διαχείριση συσκευών macOS και Windows μέσω εγγενών προφίλ MDM χωρίς την ανάπτυξη ξεχωριστού MDM server.
Επιβολή πολιτικής
Ορίστε την αναμενόμενη κατάσταση συσκευής ως πολιτικές και παρακολουθήστε ποια endpoints συμμορφώνονται και ποια χρειάζονται αποκατάσταση από ένα κεντρικό dashboard.
GitOps Διαμόρφωση
Διαχειριστείτε ερωτήματα, πολιτικές και διαμορφώσεις πρακτόρων ως κώδικα στο Git, ώστε οι αλλαγές να είναι ελεγχόμενες ως προς την έκδοση και ελέγξιμες.
REST API και CLI
Αυτοματοποιήστε την εγγραφή, τον προγραμματισμό ερωτημάτων και τις αναφορές μέσω ενός πλήρους REST API ή του fleetctl command-line tool.
Γιατί να τρέξω Fleet στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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