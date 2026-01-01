Το Fleet είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης συσκευών ανοιχτού κώδικα, χτισμένη πάνω στο osquery, που δίνει στις ομάδες ασφαλείας και πληροφορικής πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο, παρόμοια με SQL, σε κάθε εγγεγραμμένο endpoint. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εργαλεία MDM ή τα εργαλεία που βασίζονται σε agent, το Fleet μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της συσκευής — εγκατεστημένο λογισμικό, διεργασίες σε λειτουργία, ανοιχτές συνδέσεις δικτύου, συνδεδεμένους χρήστες — άμεσα από ένα web dashboard ή API, αντί να περιμένει για προγραμματισμένα παράθυρα συλλογής δεδομένων.

Η αυτο-φιλοξενία του Fleet στο δικό σας VPS διατηρεί όλη την τηλεμετρία των endpoint σε υποδομή που ελέγχετε εσείς, χωρίς χρεώσεις ανά συσκευή και χωρίς δεδομένα να αποστέλλονται σε εξωτερικό SaaS. Μια ενιαία εγκατάσταση Fleet μπορεί να διαχειριστεί εκατοντάδες έως χιλιάδες συσκευές σε macOS, Windows, Linux και ChromeOS από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας.