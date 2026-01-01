Το Datasette είναι ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων ανοιχτού κώδικα για την εξερεύνηση και τη δημοσίευση δεδομένων. Λαμβάνει αρχεία βάσης δεδομένων SQLite και τα μετατρέπει άμεσα σε διαδραστικούς, αναζητήσιμους ιστότοπους με ενσωματωμένο JSON API — χωρίς να απαιτείται προγραμματισμός back-end. Δημοσιογράφοι, ερευνητές και ομάδες δεδομένων χρησιμοποιούν το Datasette για να μοιράζονται δημόσια σύνολα δεδομένων, να δημιουργούν εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα και να δημιουργούν πρωτότυπα πίνακες ελέγχου αναλύσεων χωρίς να διαχειρίζονται πολύπλοκες υποδομές.

Το self-hosting του Datasette στο δικό σας VPS διατηρεί τον πλήρη έλεγχο ευαίσθητων συνόλων δεδομένων, σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένα plugins για οπτικοποίηση και έλεγχο ταυτότητας, και σας δίνει μια μόνιμη, κοινόχρηστη URL για κάθε ερώτημα και προβολή πίνακα που περιέχουν τα δεδομένα σας.