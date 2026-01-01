Αναπτύξτε το Datasette με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την εξερεύνηση, δημοσίευση και κοινή χρήση βάσεων δεδομένων SQLite ως διαδραστικές ιστοσελίδες και APIs.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Datasette
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Datasette
Το Datasette είναι ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων ανοιχτού κώδικα για την εξερεύνηση και τη δημοσίευση δεδομένων. Λαμβάνει αρχεία βάσης δεδομένων SQLite και τα μετατρέπει άμεσα σε διαδραστικούς, αναζητήσιμους ιστότοπους με ενσωματωμένο JSON API — χωρίς να απαιτείται προγραμματισμός back-end. Δημοσιογράφοι, ερευνητές και ομάδες δεδομένων χρησιμοποιούν το Datasette για να μοιράζονται δημόσια σύνολα δεδομένων, να δημιουργούν εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα και να δημιουργούν πρωτότυπα πίνακες ελέγχου αναλύσεων χωρίς να διαχειρίζονται πολύπλοκες υποδομές.
Το self-hosting του Datasette στο δικό σας VPS διατηρεί τον πλήρη έλεγχο ευαίσθητων συνόλων δεδομένων, σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε προσαρμοσμένα plugins για οπτικοποίηση και έλεγχο ταυτότητας, και σας δίνει μια μόνιμη, κοινόχρηστη URL για κάθε ερώτημα και προβολή πίνακα που περιέχουν τα δεδομένα σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Datasette
Άμεση δημοσίευση δεδομένων
Αποθέστε οποιοδήποτε αρχείο βάσης δεδομένων SQLite στον τόμο δεδομένων και το Datasette το παρέχει αμέσως ως μια ιστοσελίδα με δυνατότητα περιήγησης και αναζήτησης.
Ενσωματωμένο JSON API
Κάθε πίνακας, ερώτημα και γραμμή είναι αυτόματα προσβάσιμα ως ένα JSON API endpoint, διευκολύνοντας την ανάπτυξη εφαρμογών πάνω στα δεδομένα σας.
Ισχυρός SQL εξερευνητής
Εκτελέστε αυθαίρετα ερωτήματα SQL απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης με έναν διαδραστικό επεξεργαστή ερωτημάτων και πίνακες μορφοποιημένων αποτελεσμάτων.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το Datasette με πάνω από 100 πρόσθετα κοινότητας για δημιουργία γραφημάτων, χάρτες, έλεγχο ταυτότητας, αναζήτηση πλήρους κειμένου και προσαρμοσμένες μορφές εξαγωγής.
Περιήγηση με φίλτρα
Αυτόματα δημιουργούμενες όψεις (facets) και φίλτρα επιτρέπουν στους χρήστες να εμβαθύνουν σε μεγάλα σύνολα δεδομένων χωρίς να γράφουν κώδικα SQL.
Γιατί να τρέξω Datasette στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Plausible Analytics
Το Plausible είναι μια ελαφριά, με προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας εναλλακτική του Google Analytics
Ackee
Το Ackee είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο ανάλυσης Node.js για παρακολούθηση ιστοσελίδων με επίκεντρο την ιδιωτικότητα.