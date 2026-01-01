Αναπτύξτε το REDAXO με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ευέλικτο open-source PHP CMS που δίνει στους προγραμματιστές πλήρη έλεγχο στον κώδικα εξόδου των ιστοσελίδων, τόσο για απλές ιστοσελίδες όσο και για σύνθετες πύλες.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για REDAXO
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με REDAXO
Το REDAXO είναι ένα open-source σύστημα διαχείρισης περιεχομένου PHP (CMS) που δημιουργήθηκε το 2004 και δίνει στους προγραμματιστές τον πλήρη έλεγχο της εξόδου του ιστότοπου. Σε αντίθεση με τα προκαθορισμένα CMS που επιβάλλουν μια σταθερή δομή HTML, το REDAXO σάς επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένες ενότητες που καθορίζουν ακριβώς πώς εισάγεται και αποδίδεται το περιεχόμενο — από ελάχιστες landing pages έως μεγάλες πολύγλωσσες πύλες.
Η αυτο-φιλοξενία του REDAXO στο δικό σας VPS σημαίνει ότι έχετε στην κατοχή σας το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις προσαρμογές σας χωρίς χρεώσεις πλατφόρμας ή περιορισμούς προμηθευτή. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το REDAXO με τη MariaDB 10.11 και εγκαθιστά αυτόματα το CMS στην πρώτη εκκίνηση, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης και να ξεκινήσετε την κατασκευή αμέσως.
Βασικά χαρακτηριστικά του REDAXO
Προσαρμοσμένες ενότητες περιεχομένου
Δημιουργήστε επαναχρησιμοποιήσιμες ενότητες περιεχομένου που ελέγχουν ακριβώς πώς οι συντάκτες εισάγουν δεδομένα και πώς αυτά τα δεδομένα αποδίδονται σε HTML - χωρίς δέσμευση σε framework.
Πλήρης έλεγχος εξόδου
Το REDAXO δεν επιβάλλει δομικούς περιορισμούς στο markup σας, επιτρέποντας στους προγραμματιστές να παράγουν καθαρό, σημασιολογικό HTML προσαρμοσμένο σε κάθε έργο.
Υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών
Διαχειριστείτε περιεχόμενο σε πολλές γλώσσες με ενσωματωμένη υποστήριξη clang, καθιστώντας το REDAXO ιδανικό για διεθνείς και περιφερειακές ιστοσελίδες.
Addon οικοσύστημα
Επεκτείνετε το REDAXO μέσω ενός πλούσιου οικοσυστήματος από community addons που καλύπτουν τη διαχείριση πολυμέσων, το SEO, φόρμες, έλεγχο ταυτότητας και πολλά άλλα.
Ευέλικτο σύστημα προτύπων
Ορίστε επαναχρησιμοποιήσιμα πρότυπα σελίδων και διατάξεις σε PHP, δίνοντας στους front-end developers την ελευθερία να δομούν τα projects όπως κρίνουν σκόπιμο.
Γιατί να τρέξω REDAXO στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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