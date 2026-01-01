Το REDAXO είναι ένα open-source σύστημα διαχείρισης περιεχομένου PHP (CMS) που δημιουργήθηκε το 2004 και δίνει στους προγραμματιστές τον πλήρη έλεγχο της εξόδου του ιστότοπου. Σε αντίθεση με τα προκαθορισμένα CMS που επιβάλλουν μια σταθερή δομή HTML, το REDAXO σάς επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένες ενότητες που καθορίζουν ακριβώς πώς εισάγεται και αποδίδεται το περιεχόμενο — από ελάχιστες landing pages έως μεγάλες πολύγλωσσες πύλες.

Η αυτο-φιλοξενία του REDAXO στο δικό σας VPS σημαίνει ότι έχετε στην κατοχή σας το περιεχόμενο, τα δεδομένα και τις προσαρμογές σας χωρίς χρεώσεις πλατφόρμας ή περιορισμούς προμηθευτή. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει το REDAXO με τη MariaDB 10.11 και εγκαθιστά αυτόματα το CMS στην πρώτη εκκίνηση, ώστε να μπορείτε να συνδεθείτε στον πίνακα διαχείρισης και να ξεκινήσετε την κατασκευή αμέσως.