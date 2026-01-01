Αναπτύξτε το EspoCRM με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δωρεάν, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα CRM για τη διαχείριση leads, επαφών, συμφωνιών, καμπανιών και υποθέσεων υποστήριξης σε μια καθαρή, προσαρμόσιμη διεπαφή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για EspoCRM
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με EspoCRM
Το EspoCRM είναι μια πλήρως open-source πλατφόρμα CRM, κατασκευασμένη για οργανισμούς όλων των μεγεθών που χρειάζονται ένα ευέλικτο, προσαρμόσιμο σύστημα για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Καλύπτει τον πλήρη κύκλο πωλήσεων — leads, λογαριασμούς, επαφές, ευκαιρίες και δραστηριότητες — μαζί με καμπάνιες marketing, ενσωμάτωση email και ένα ενσωματωμένο helpdesk για υποθέσεις υποστήριξης.
Το self-hosting του EspoCRM στο VPS σας θέτει όλα τα δεδομένα των πελατών σας υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά χρήστη, χωρίς vendor lock-in και με την ελευθερία να επεκτείνετε την πλατφόρμα με προσαρμοσμένες οντότητες, πεδία και ροές εργασίας για να ταιριάζει με τις ακριβείς επιχειρηματικές σας διαδικασίες.
Βασικά χαρακτηριστικά του EspoCRM
Πλήρης διοχέτευση πωλήσεων
Παρακολουθήστε υποψήφιους πελάτες από την πρώτη επαφή έως το κλείσιμο, με προσαρμόσιμα στάδια ευκαιριών, καταγραφές δραστηριοτήτων και πρόβλεψη, ενσωματωμένα σε κάθε καρτέλα λογαριασμού.
Μάρκετινγκ καμπάνιες
Δημιουργήστε και στείλτε καμπάνιες email σε στοχευμένες λίστες επαφών με παρακολούθηση ανοίγματος και κλικ, χωρίς να απαιτείται πλατφόρμα marketing τρίτου μέρους.
Προσαρμοσμένες Οντότητες & Πεδία
Δημιουργήστε προσαρμοσμένα μοντέλα δεδομένων με νέους τύπους οντοτήτων, πεδία, σχέσεις και προβολές μέσω του πίνακα διαχείρισης — δεν απαιτείται κωδικοποίηση για τις περισσότερες προσαρμογές.
Ενσωματωμένο Helpdesk
Διαχειριστείτε υποθέσεις υποστήριξης πελατών με ένα σύστημα έκδοσης αιτημάτων που συνδέεται απευθείας με επαφές, λογαριασμούς και αρχεία πωλήσεων για πλήρες πλαίσιο.
REST API και Ενσωματώσεις
Συνδέστε το EspoCRM με εξωτερικά συστήματα μέσω ενός καθαρού REST API, με ενσωματωμένες ενσωματώσεις για email servers, VoIP και δημοφιλή εργαλεία επιχειρήσεων.
Γιατί να τρέξω EspoCRM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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