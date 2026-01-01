Το EspoCRM είναι μια πλήρως open-source πλατφόρμα CRM, κατασκευασμένη για οργανισμούς όλων των μεγεθών που χρειάζονται ένα ευέλικτο, προσαρμόσιμο σύστημα για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Καλύπτει τον πλήρη κύκλο πωλήσεων — leads, λογαριασμούς, επαφές, ευκαιρίες και δραστηριότητες — μαζί με καμπάνιες marketing, ενσωμάτωση email και ένα ενσωματωμένο helpdesk για υποθέσεις υποστήριξης.

Το self-hosting του EspoCRM στο VPS σας θέτει όλα τα δεδομένα των πελατών σας υπό τον άμεσο έλεγχό σας, χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά χρήστη, χωρίς vendor lock-in και με την ελευθερία να επεκτείνετε την πλατφόρμα με προσαρμοσμένες οντότητες, πεδία και ροές εργασίας για να ταιριάζει με τις ακριβείς επιχειρηματικές σας διαδικασίες.