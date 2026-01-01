Αναπτύξτε το Suwayomi με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος server για manga και κόμικς που φέρνει εκατοντάδες πηγές Tachiyomi σε οποιοδήποτε web browser.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Suwayomi
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Suwayomi
Το Suwayomi-Server είναι ένας self-hosted server ανάγνωσης manga και κόμικς — μια desktop επανεγγραφή της δημοφιλούς εφαρμογής Android Tachiyomi. Συνδέεται με εκατοντάδες πηγές manga μέσω του ίδιου οικοσυστήματος επεκτάσεων με το Tachiyomi, δίνοντάς σας πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη τίτλων από ένα καθαρό web interface προσβάσιμο σε οποιαδήποτε συσκευή. Σε αντίθεση με τις cloud-based υπηρεσίες manga με περιορισμένους καταλόγους και paywalls συνδρομών, το Suwayomi λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας server χωρίς συνεχή τέλη.
Όλο το ιστορικό ανάγνωσης, τα δεδομένα βιβλιοθήκης και οι λήψεις αποθηκεύονται τοπικά. Το Suwayomi υποστηρίζει αυτόματες ενημερώσεις βιβλιοθήκης, λήψεις κεφαλαίων σε μορφή CBZ, υποστήριξη καταλόγου OPDS για ειδικές εφαρμογές e-reader, και μια προσαρμόσιμη εμπειρία ανάγνωσης — καθιστώντας το μια πλήρη self-hosted πλατφόρμα για τους λάτρεις των manga και των κόμικς.
Βασικά χαρακτηριστικά του Suwayomi
Εκατοντάδες πηγές
Συνδεθείτε σε εκατοντάδες πηγές manga και κόμικς χρησιμοποιώντας το οικοσύστημα επεκτάσεων του Tachiyomi, που καλύπτει ιστότοπους σε δεκάδες γλώσσες και είδη.
Αυτόματες ενημερώσεις βιβλιοθήκης
Ορίστε ένα διάστημα ενημέρωσης και το Suwayomi ελέγχει αυτόματα όλες τις παρακολουθούμενες σειρές για νέα κεφάλαια, διατηρώντας τη βιβλιοθήκη σας ενημερωμένη χωρίς χειροκίνητη ανανέωση.
Λήψεις κεφαλαίων εκτός σύνδεσης
Λήψη κεφαλαίων για ανάγνωση εκτός σύνδεσης, προαιρετικά αποθηκευμένα ως αρχεία CBZ συμβατά με οποιαδήποτε εφαρμογή ανάγνωσης κόμικ.
Υποστήριξη καταλόγου OPDS
Ο ενσωματωμένος κατάλογος OPDS επιτρέπει σε εφαρμογές e-reader όπως το KOReader και το Panels να συνδεθούν απευθείας στη βιβλιοθήκη Suwayomi σας για ανάγνωση σε ειδικές συσκευές.
Πρόγραμμα ανάγνωσης browser
Διαβάστε manga απευθείας στον browser με ένα πλήρως εξοπλισμένο πρόγραμμα ανάγνωσης που υποστηρίζει προσαρμοσμένες διατάξεις, λειτουργίες εμφάνισης σελίδας και ρυθμίσεις κατεύθυνσης ανάγνωσης.
Γιατί να τρέξω Suwayomi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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