Το Suwayomi-Server είναι ένας self-hosted server ανάγνωσης manga και κόμικς — μια desktop επανεγγραφή της δημοφιλούς εφαρμογής Android Tachiyomi. Συνδέεται με εκατοντάδες πηγές manga μέσω του ίδιου οικοσυστήματος επεκτάσεων με το Tachiyomi, δίνοντάς σας πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη τίτλων από ένα καθαρό web interface προσβάσιμο σε οποιαδήποτε συσκευή. Σε αντίθεση με τις cloud-based υπηρεσίες manga με περιορισμένους καταλόγους και paywalls συνδρομών, το Suwayomi λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον δικό σας server χωρίς συνεχή τέλη.

Όλο το ιστορικό ανάγνωσης, τα δεδομένα βιβλιοθήκης και οι λήψεις αποθηκεύονται τοπικά. Το Suwayomi υποστηρίζει αυτόματες ενημερώσεις βιβλιοθήκης, λήψεις κεφαλαίων σε μορφή CBZ, υποστήριξη καταλόγου OPDS για ειδικές εφαρμογές e-reader, και μια προσαρμόσιμη εμπειρία ανάγνωσης — καθιστώντας το μια πλήρη self-hosted πλατφόρμα για τους λάτρεις των manga και των κόμικς.