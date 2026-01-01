Αναπτύξτε το WebThings Gateway με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πύλη Web of Things ανοιχτού κώδικα για την ενοποίηση και τον έλεγχο έξυπνων οικιακών συσκευών από ένα ιδιωτικό web dashboard.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WebThings Gateway
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WebThings Gateway
Το WebThings Gateway είναι μια υλοποίηση ανοιχτού κώδικα της προδιαγραφής Web of Things, που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Mozilla και τώρα συντηρείται από την κοινότητα WebThings. Συνδέει έξυπνες οικιακές συσκευές από διαφορετικά οικοσυστήματα σε έναν ενιαίο ιδιωτικό πίνακα ελέγχου, εκθέτοντας κάθε συσκευή ως Web Thing με ένα τυπικό HTTP και WebSocket API.
Η εκτέλεση του WebThings Gateway στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα συσκευών, τους κανόνες αυτοματισμού και τη διαμόρφωση πρόσθετων εντελώς εκτός των cloud των προμηθευτών. Το gateway υποστηρίζει πρωτόκολλα MQTT και βασισμένα σε IP από προεπιλογή, ενώ τα πρόσθετα Zigbee, Z-Wave και Bluetooth παραμένουν διαθέσιμα για χρήστες που συνδυάζουν το VPS με μια απομακρυσμένη γέφυρα ή συμβατό υλικό.
Βασικά χαρακτηριστικά του WebThings Gateway
Web of Things API
Κάθε συνδεδεμένη συσκευή εκτίθεται μέσω ενός τυπικού HTTP και WebSocket Web Things API για χρήση σε σενάρια, πίνακες ελέγχου και εφαρμογές τρίτων.
Οπτική μηχανή κανόνων
Ο επεξεργαστής κανόνων Drag-and-drop σάς επιτρέπει να συνδέετε εναύσματα και ενέργειες σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή χωρίς να γράφετε κώδικα.
Add-on οικοσύστημα
Εγκαταστήστε προσαρμογείς για MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, virtual sensors, και δεκάδες άλλα από τον ενσωματωμένο κατάλογο προσθέτων.
Ιδιωτικό από προεπιλογή
Όλα τα δεδομένα συσκευών, τα αρχεία καταγραφής και οι αυτοματοποιήσεις παραμένουν στο VPS σας χωρίς να απαιτείται λογαριασμός προμηθευτή, telemetry και cloud relay.
Κάτοψη και καταγραφές
Τοποθετήστε συσκευές σε μια προσαρμοσμένη κάτοψη και ελέγξτε τα ιστορικά δεδομένα αισθητήρων με το ενσωματωμένο logs viewer για αντιμετώπιση προβλημάτων.
Φωνή και πρόσβαση HTTPS
Το προαιρετικό tunneling, το HTTPS και οι ενσωματώσεις με φωνητικούς βοηθούς σάς επιτρέπουν να φτάσετε στην πύλη με ασφάλεια από οπουδήποτε.
Γιατί να τρέξω WebThings Gateway στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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