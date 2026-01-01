Το WebThings Gateway είναι μια υλοποίηση ανοιχτού κώδικα της προδιαγραφής Web of Things, που αναπτύχθηκε αρχικά από τη Mozilla και τώρα συντηρείται από την κοινότητα WebThings. Συνδέει έξυπνες οικιακές συσκευές από διαφορετικά οικοσυστήματα σε έναν ενιαίο ιδιωτικό πίνακα ελέγχου, εκθέτοντας κάθε συσκευή ως Web Thing με ένα τυπικό HTTP και WebSocket API.

Η εκτέλεση του WebThings Gateway στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα συσκευών, τους κανόνες αυτοματισμού και τη διαμόρφωση πρόσθετων εντελώς εκτός των cloud των προμηθευτών. Το gateway υποστηρίζει πρωτόκολλα MQTT και βασισμένα σε IP από προεπιλογή, ενώ τα πρόσθετα Zigbee, Z-Wave και Bluetooth παραμένουν διαθέσιμα για χρήστες που συνδυάζουν το VPS με μια απομακρυσμένη γέφυρα ή συμβατό υλικό.