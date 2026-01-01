Το BookStack είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα wiki χτισμένο σε Laravel που οργανώνει την τεκμηρίωση σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων Βιβλίων, Κεφαλαίων και Σελίδων — αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται φυσικά για το δομημένο περιεχόμενο. Ένας WYSIWYG editor, ενσωματωμένη λειτουργία Markdown και ενσωμάτωση διαγραμμάτων draw.io σημαίνουν ότι οι ομάδες μπορούν να γράφουν και να εικονογραφούν τεκμηρίωση χωρίς να εγκαταλείπουν την πλατφόρμα.

Η αυτο-φιλοξενία του BookStack στον δικό σας VPS διατηρεί την ευαίσθητη εσωτερική τεκμηρίωση — εγχειρίδια λειτουργίας, αποφάσεις αρχιτεκτονικής, πολιτικές HR — εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, χωρίς κόστος ανά θέση χρήστη και χωρίς πρόσβαση τρίτων στο περιεχόμενό σας. Οι άδειες βάσει ρόλων σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ακριβώς ποιος μπορεί να διαβάσει ή να επεξεργαστεί κάθε ενότητα της βάσης γνώσεων.