Αναπτύξτε το BookStack με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα wiki με δομημένη ιεραρχία βιβλίων, κεφαλαίων και σελίδων για οργανωμένη τεκμηρίωση ομάδας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για BookStack
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με BookStack
Το BookStack είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα wiki χτισμένο σε Laravel που οργανώνει την τεκμηρίωση σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων Βιβλίων, Κεφαλαίων και Σελίδων — αντικατοπτρίζοντας τον τρόπο που οι άνθρωποι σκέφτονται φυσικά για το δομημένο περιεχόμενο. Ένας WYSIWYG editor, ενσωματωμένη λειτουργία Markdown και ενσωμάτωση διαγραμμάτων draw.io σημαίνουν ότι οι ομάδες μπορούν να γράφουν και να εικονογραφούν τεκμηρίωση χωρίς να εγκαταλείπουν την πλατφόρμα.
Η αυτο-φιλοξενία του BookStack στον δικό σας VPS διατηρεί την ευαίσθητη εσωτερική τεκμηρίωση — εγχειρίδια λειτουργίας, αποφάσεις αρχιτεκτονικής, πολιτικές HR — εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, χωρίς κόστος ανά θέση χρήστη και χωρίς πρόσβαση τρίτων στο περιεχόμενό σας. Οι άδειες βάσει ρόλων σάς επιτρέπουν να ελέγχετε ακριβώς ποιος μπορεί να διαβάσει ή να επεξεργαστεί κάθε ενότητα της βάσης γνώσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του BookStack
Δομημένη ιεραρχία
Βιβλία, Κεφάλαια και Σελίδες διατηρούν την τεκμηρίωση οργανωμένη και πλοηγήσιμη καθώς η βάση γνώσεων αναπτύσσεται σε χιλιάδες καταχωρήσεις.
WYSIWYG και Markdown επεξεργαστές
Οι συγγραφείς επιλέγουν την προτιμώμενη εμπειρία επεξεργασίας — έναν οπτικό block editor ή raw Markdown με live preview — ανά σελίδα.
Δικαιώματα βάσει ρόλων
Ο λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης σε επίπεδο βιβλίου, κεφαλαίου και σελίδας σάς επιτρέπει να τμηματοποιήσετε την τεκμηρίωση μεταξύ ομάδων, εξωτερικών συνεργατών και κοινού αναγνωστών.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Η γρήγορη αναζήτηση σε όλο το κείμενο της σελίδας, τις επικεφαλίδες και τα metadata σημαίνει ότι οι χρήστες βρίσκουν απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν πού είναι αρχειοθετημένο το περιεχόμενο.
Ιστορικό αναθεωρήσεων σελίδας
Κάθε επεξεργασία διατηρεί εκδόσεις με προβολή διαφορών και επαναφορά με ένα κλικ, παρέχοντας ένα ιστορικό ελέγχου και ένα δίχτυ ασφαλείας για συνεργατική τεκμηρίωση.
Γιατί να τρέχω BookStack στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.