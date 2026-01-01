Αναπτύξτε το OxiCloud με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύ αυτο-φιλοξενούμενο cloud storage γραμμένο σε Rust, με συμβατότητα με τους Nextcloud desktop και mobile clients.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OxiCloud
Το OxiCloud είναι μια πλατφόρμα cloud storage ανοιχτού κώδικα γραμμένη σε Rust, σχεδιασμένη ως μια γρήγορη και αποδοτική σε πόρους εναλλακτική λύση για το Nextcloud και το OwnCloud. Παρέχει μεταφόρτωση αρχείων, λήψη, διαχείριση φακέλων, κοινή χρήση, αναζήτηση, κάδο απορριμμάτων και ενσωματωμένο αναπαραγωγέα μουσικής - όλα αυτο-φιλοξενούμενα με ένα PostgreSQL backend. Το Rust runtime διατηρεί την αδρανή μνήμη πολύ κάτω από 100 MB, καθιστώντας το πρακτικό σε VPS plans όπου ένα PHP-based stack θα ήταν πολύ βαρύ.
Η αυτο-φιλοξενία του OxiCloud τοποθετεί όλη την αποθήκευση αρχείων σε υποδομή που εσείς ελέγχετε, χωρίς όρια, χωρίς συνδρομές και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα αρχεία σας. Ένα προαιρετικό Nextcloud compatibility layer επιτρέπει στους υπάρχοντες Nextcloud desktop και mobile clients να συνδέονται χωρίς επαναδιαμόρφωση.
Βασικά χαρακτηριστικά του OxiCloud
Υποστήριξη client Nextcloud
Ένα προαιρετικό επίπεδο συμβατότητας Nextcloud επιτρέπει στους υπάρχοντες Nextcloud desktop και mobile sync clients να συνδεθούν στο OxiCloud χωρίς να χρειάζεται να τους επανεγκαταστήσετε ή να τους αναδιαμορφώσετε.
Χαμηλό αποτύπωμα μνήμης
Το runtime Rust + mimalloc χρησιμοποιεί λιγότερα από 100 MB σε αδράνεια, καθιστώντας το OxiCloud πρακτικό σε μικρά πλάνα VPS όπου οι στοίβες cloud storage που βασίζονται σε PHP θα εξαντλούσαν τη διαθέσιμη RAM.
Σύνδεσμοι κοινής χρήσης αρχείων
Δημιουργήστε δημόσιους συνδέσμους κοινής χρήσης για αρχεία και φακέλους, ώστε εξωτερικοί παραλήπτες να μπορούν να κατεβάσουν περιεχόμενο χωρίς να δημιουργήσουν λογαριασμό στον server σας.
Κάδος και ανάκτηση
Τα διαγραμμένα αρχεία μετακινούνται σε έναν κάδο ανακύκλωσης αντί να διαγράφονται άμεσα, δίνοντάς σας ένα παράθυρο ανάκτησης πριν από την οριστική διαγραφή.
Ενσωματωμένος αναπαραγωγέας μουσικής
Μεταδώστε αρχεία ήχου απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης με υποστήριξη λιστών αναπαραγωγής και μεταδεδομένων κομματιών - δεν απαιτείται ξεχωριστός media server ή plugin.
Γιατί να τρέξω OxiCloud στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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