Το OxiCloud είναι μια πλατφόρμα cloud storage ανοιχτού κώδικα γραμμένη σε Rust, σχεδιασμένη ως μια γρήγορη και αποδοτική σε πόρους εναλλακτική λύση για το Nextcloud και το OwnCloud. Παρέχει μεταφόρτωση αρχείων, λήψη, διαχείριση φακέλων, κοινή χρήση, αναζήτηση, κάδο απορριμμάτων και ενσωματωμένο αναπαραγωγέα μουσικής - όλα αυτο-φιλοξενούμενα με ένα PostgreSQL backend. Το Rust runtime διατηρεί την αδρανή μνήμη πολύ κάτω από 100 MB, καθιστώντας το πρακτικό σε VPS plans όπου ένα PHP-based stack θα ήταν πολύ βαρύ.

Η αυτο-φιλοξενία του OxiCloud τοποθετεί όλη την αποθήκευση αρχείων σε υποδομή που εσείς ελέγχετε, χωρίς όρια, χωρίς συνδρομές και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα αρχεία σας. Ένα προαιρετικό Nextcloud compatibility layer επιτρέπει στους υπάρχοντες Nextcloud desktop και mobile clients να συνδέονται χωρίς επαναδιαμόρφωση.