Το Black Candy είναι ένας open-source, self-hosted music streaming server που μετατρέπει την προσωπική σας συλλογή ήχου σε μια ιδιωτική υπηρεσία streaming στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιονδήποτε browser ή τις επίσημες mobile apps του. Σαρώνει τη βιβλιοθήκη σας, διαβάζει τα metadata και τα εξώφυλλα των άλμπουμ, και παρουσιάζει τα πάντα μέσω ενός καθαρού, responsive web player με playlists, αναζήτηση και λογαριασμούς πολλών χρηστών.

Σε αντίθεση με τις εμπορικές πλατφόρμες streaming, το Black Candy διατηρεί κάθε κομμάτι, playlist και συνήθεια ακρόασης σε υποδομή που σας ανήκει. Δεν υπάρχουν συνδρομές, κανένας κατάλογος που αλλάζει χωρίς προειδοποίηση, και καμία συμπίεση των αρχείων υψηλής ποιότητας — απλά η δική σας μουσική, streamed σε πλήρη πιστότητα από το VPS σας σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε.