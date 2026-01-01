Αναπτύξτε Black Candy με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted music streaming server με ένα καθαρό web player και επίσημες mobile apps για την προσωπική σας συλλογή μουσικής.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Black Candy
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Black Candy
Το Black Candy είναι ένας open-source, self-hosted music streaming server που μετατρέπει την προσωπική σας συλλογή ήχου σε μια ιδιωτική υπηρεσία streaming στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οποιονδήποτε browser ή τις επίσημες mobile apps του. Σαρώνει τη βιβλιοθήκη σας, διαβάζει τα metadata και τα εξώφυλλα των άλμπουμ, και παρουσιάζει τα πάντα μέσω ενός καθαρού, responsive web player με playlists, αναζήτηση και λογαριασμούς πολλών χρηστών.
Σε αντίθεση με τις εμπορικές πλατφόρμες streaming, το Black Candy διατηρεί κάθε κομμάτι, playlist και συνήθεια ακρόασης σε υποδομή που σας ανήκει. Δεν υπάρχουν συνδρομές, κανένας κατάλογος που αλλάζει χωρίς προειδοποίηση, και καμία συμπίεση των αρχείων υψηλής ποιότητας — απλά η δική σας μουσική, streamed σε πλήρη πιστότητα από το VPS σας σε κάθε συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Βασικά χαρακτηριστικά του Black Candy
Προσωπική μουσική ροή
Μεταδώστε τη συλλογή σας από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή τις επίσημες εφαρμογές για κινητά, με πλήρη εξώφυλλα άλμπουμ, metadata και αναζήτηση.
Λογαριασμοί πολλαπλών χρηστών
Δώστε σε κάθε ακροατή τα δικά του στοιχεία σύνδεσης, λίστες αναπαραγωγής και ιστορικό ακρόασης, ενώ μοιράζεστε μία ενιαία βιβλιοθήκη σε έναν server.
Μετακωδικοποίηση εν κινήσει
Μετατρέπει αυτόματα τον ήχο σε bitrate κατάλληλο για streaming, ώστε η αναπαραγωγή να παραμένει ομαλή σε αργές ή κινητές συνδέσεις, χωρίς να αλλοιώνει τα πρωτότυπα.
Λίστες αναπαραγωγής και Αναζήτηση
Δημιουργήστε χειροκίνητες ή έξυπνες λίστες αναπαραγωγής και βρείτε οποιονδήποτε καλλιτέχνη, άλμπουμ ή κομμάτι άμεσα με γρήγορη αναζήτηση πλήρους κειμένου.
Πλήρης ιδιοκτησία δεδομένων
Η μουσική, οι playlists και τα δεδομένα ακρόασης παραμένουν στο VPS σας — χωρίς συνδρομές, χωρίς tracking και χωρίς κατάλογο που εξαφανίζεται.
Γιατί να τρέχω Black Candy στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.