Το Firefly III είναι το χρυσό πρότυπο για τη self-hosted διαχείριση προσωπικών οικονομικών. Παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για να παρακολουθείτε τα έσοδα, τα έξοδα και τους προϋπολογισμούς σας με την ακρίβεια επαγγελματικού λογιστικού λογισμικού. Το σύστημα διπλογραφικού λογιστικού καταγράφει κάθε συναλλαγή με πλήρες πλαίσιο πηγής και προορισμού, δημιουργώντας ένα ακριβές καθολικό που μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή.

Με τη self-hosting στον δικό σας VPS, εξαλείφετε τον κίνδυνο κοινοποίησης ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων σε τρίτους συγκεντρωτές, διασφαλίζοντας ότι η καθαρή σας θέση, οι συνήθειες δαπανών και τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά, χωρίς συνδρομές και χωρίς data-mining.