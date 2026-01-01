Αναπτύξτε το Firefly III με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των προσωπικών σας οικονομικών με ένα ασφαλές, self-hosted διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Firefly III
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Firefly III
Το Firefly III είναι το χρυσό πρότυπο για τη self-hosted διαχείριση προσωπικών οικονομικών. Παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για να παρακολουθείτε τα έσοδα, τα έξοδα και τους προϋπολογισμούς σας με την ακρίβεια επαγγελματικού λογιστικού λογισμικού. Το σύστημα διπλογραφικού λογιστικού καταγράφει κάθε συναλλαγή με πλήρες πλαίσιο πηγής και προορισμού, δημιουργώντας ένα ακριβές καθολικό που μπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγμή.
Με τη self-hosting στον δικό σας VPS, εξαλείφετε τον κίνδυνο κοινοποίησης ευαίσθητων οικονομικών δεδομένων σε τρίτους συγκεντρωτές, διασφαλίζοντας ότι η καθαρή σας θέση, οι συνήθειες δαπανών και τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά, χωρίς συνδρομές και χωρίς data-mining.
Βασικά χαρακτηριστικά του Firefly III
Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα
Διασφαλίστε οικονομική ακρίβεια με ένα σύστημα επαγγελματικού επιπέδου που παρακολουθεί κάθε λεπτό σε πολλούς λογαριασμούς.
Προηγμένος προϋπολογισμός
Ορίστε σύνθετους μηνιαίους ή ετήσιους προϋπολογισμούς και λαμβάνετε οπτικές ενδείξεις όταν πλησιάζετε τα όριά σας.
Κανόνες αυτοματισμού
Εξοικονομήστε χρόνο δημιουργώντας προσαρμοσμένους κανόνες που κατηγοριοποιούν αυτόματα και προσθέτουν ετικέτες σε συναλλαγές βάσει περιγραφών ή ποσών.
Λεπτομερείς Αναφορές
Δημιουργήστε κατατοπιστικά γραφήματα και διαγράμματα για να οπτικοποιήσετε την καθαρή αξία, τα πρότυπα δαπανών και την οικονομική ανάπτυξή σας με την πάροδο του χρόνου.
Γιατί να τρέξω Firefly III στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.