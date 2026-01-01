Έκπτωση έως 69% για WeKnora

Αναπτύξτε το WeKnora με εγκατάσταση ενός κλικ.

Πλατφόρμα γνώσης LLM ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει έγγραφα σε ένα RAG με δυνατότητα αναζήτησης, έναν παράγοντα συλλογιστικής και μια αυτοσυντηρούμενη wiki.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το WeKnora με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WeKnora

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WeKnora

Το WeKnora είναι ένα open-source πλαίσιο γνώσης με την υποστήριξη LLM από την Tencent που μετατρέπει διάσπαρτα έγγραφα σε αξιοποιήσιμα, ικανά για συλλογισμό περιουσιακά στοιχεία γνώσης. Συνδυάζει την απάντηση ερωτήσεων βασισμένη σε RAG, έναν ReAct agent για συλλογισμό πολλαπλών βημάτων, και ένα Wiki Mode που αποστάζει ακατέργαστα έγγραφα σε μια αυτοσυντηρούμενη βάση γνώσης markdown με ένα διαδραστικό knowledge graph.

Η αυτο-φιλοξενία του WeKnora στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα έγγραφα, τα embeddings και το ιστορικό συνομιλιών εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Συνδέστε οποιονδήποτε από τους είκοσι-πλέον παρόχους LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ή τοπικά μοντέλα Ollama — και επιλέξτε από πολλαπλά vector backends χωρίς να στέλνετε ευαίσθητα δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του WeKnora

Wiki λειτουργία

Οι πράκτορες αποστάζουν ακατέργαστα έγγραφα σε μια αυτοσυντηρούμενη βάση γνώσεων markdown με ένα διαδραστικό knowledge graph για την περιήγηση στις σχέσεις μεταξύ εννοιών.

ReAct agent

Ένας πράκτορας πολυ-βηματικής συλλογιστικής ενορχηστρώνει αυτόνομα την ανάκτηση, τα εργαλεία MCP και την αναζήτηση στον ιστό για να χειριστεί σύνθετα ερωτήματα στα οποία το single-shot RAG δεν μπορεί να απαντήσει.

Βαθιά ανάλυση εγγράφων

Η εξαγωγή με επίγνωση διάταξης χειρίζεται δέκα και πλέον μορφές, συμπεριλαμβανομένων PDF, Word, Excel, PowerPoint και σαρωμένων εικόνων, διατηρώντας παράλληλα πίνακες, σχήματα και τη δομή.

Υποστήριξη πολλαπλών LLM

Συνδέστε πάνω από είκοσι παρόχους LLM, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude και τοπικών μοντέλων Ollama, χωρίς να δεσμεύεστε σε έναν μόνο προμηθευτή ή να κάνετε reindexing.

Ανάκτηση Knowledge Graph

Προαιρετική ενσωμάτωση GraphRAG και Neo4j επιτρέπει συλλογιστική μεταξύ εγγράφων και ερωτήματα σχέσεων πέρα από αυτό που υποστηρίζει η flat vector search.

Αυτόματος συγχρονισμός ενσωματώσεων

Αντλήστε έγγραφα απευθείας από Feishu, Notion και Yuque για να διατηρήσετε τη βάση γνώσεων σας ευθυγραμμισμένη με τα συστήματα που χρησιμοποιεί ήδη η ομάδα σας.

Γιατί να τρέξω WeKnora στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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