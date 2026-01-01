Το WeKnora είναι ένα open-source πλαίσιο γνώσης με την υποστήριξη LLM από την Tencent που μετατρέπει διάσπαρτα έγγραφα σε αξιοποιήσιμα, ικανά για συλλογισμό περιουσιακά στοιχεία γνώσης. Συνδυάζει την απάντηση ερωτήσεων βασισμένη σε RAG, έναν ReAct agent για συλλογισμό πολλαπλών βημάτων, και ένα Wiki Mode που αποστάζει ακατέργαστα έγγραφα σε μια αυτοσυντηρούμενη βάση γνώσης markdown με ένα διαδραστικό knowledge graph.

Η αυτο-φιλοξενία του WeKnora στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα έγγραφα, τα embeddings και το ιστορικό συνομιλιών εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Συνδέστε οποιονδήποτε από τους είκοσι-πλέον παρόχους LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ή τοπικά μοντέλα Ollama — και επιλέξτε από πολλαπλά vector backends χωρίς να στέλνετε ευαίσθητα δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.