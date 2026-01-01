Αναπτύξτε το WeKnora με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα γνώσης LLM ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει έγγραφα σε ένα RAG με δυνατότητα αναζήτησης, έναν παράγοντα συλλογιστικής και μια αυτοσυντηρούμενη wiki.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για WeKnora
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με WeKnora
Το WeKnora είναι ένα open-source πλαίσιο γνώσης με την υποστήριξη LLM από την Tencent που μετατρέπει διάσπαρτα έγγραφα σε αξιοποιήσιμα, ικανά για συλλογισμό περιουσιακά στοιχεία γνώσης. Συνδυάζει την απάντηση ερωτήσεων βασισμένη σε RAG, έναν ReAct agent για συλλογισμό πολλαπλών βημάτων, και ένα Wiki Mode που αποστάζει ακατέργαστα έγγραφα σε μια αυτοσυντηρούμενη βάση γνώσης markdown με ένα διαδραστικό knowledge graph.
Η αυτο-φιλοξενία του WeKnora στο δικό σας VPS διατηρεί τα ιδιόκτητα έγγραφα, τα embeddings και το ιστορικό συνομιλιών εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας. Συνδέστε οποιονδήποτε από τους είκοσι-πλέον παρόχους LLM — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude ή τοπικά μοντέλα Ollama — και επιλέξτε από πολλαπλά vector backends χωρίς να στέλνετε ευαίσθητα δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του WeKnora
Wiki λειτουργία
Οι πράκτορες αποστάζουν ακατέργαστα έγγραφα σε μια αυτοσυντηρούμενη βάση γνώσεων markdown με ένα διαδραστικό knowledge graph για την περιήγηση στις σχέσεις μεταξύ εννοιών.
ReAct agent
Ένας πράκτορας πολυ-βηματικής συλλογιστικής ενορχηστρώνει αυτόνομα την ανάκτηση, τα εργαλεία MCP και την αναζήτηση στον ιστό για να χειριστεί σύνθετα ερωτήματα στα οποία το single-shot RAG δεν μπορεί να απαντήσει.
Βαθιά ανάλυση εγγράφων
Η εξαγωγή με επίγνωση διάταξης χειρίζεται δέκα και πλέον μορφές, συμπεριλαμβανομένων PDF, Word, Excel, PowerPoint και σαρωμένων εικόνων, διατηρώντας παράλληλα πίνακες, σχήματα και τη δομή.
Υποστήριξη πολλαπλών LLM
Συνδέστε πάνω από είκοσι παρόχους LLM, συμπεριλαμβανομένων των OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude και τοπικών μοντέλων Ollama, χωρίς να δεσμεύεστε σε έναν μόνο προμηθευτή ή να κάνετε reindexing.
Ανάκτηση Knowledge Graph
Προαιρετική ενσωμάτωση GraphRAG και Neo4j επιτρέπει συλλογιστική μεταξύ εγγράφων και ερωτήματα σχέσεων πέρα από αυτό που υποστηρίζει η flat vector search.
Αυτόματος συγχρονισμός ενσωματώσεων
Αντλήστε έγγραφα απευθείας από Feishu, Notion και Yuque για να διατηρήσετε τη βάση γνώσεων σας ευθυγραμμισμένη με τα συστήματα που χρησιμοποιεί ήδη η ομάδα σας.
Γιατί να τρέξω WeKnora στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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