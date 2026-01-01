Αναπτύξτε Iceshrimp με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αποκεντρωμένο κοινωνικό δίκτυο ActivityPub χτισμένο σε .NET, που διαδέχεται το Misskey με ένα ταχύτερο, πιο λιτό backend.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Iceshrimp
Το Iceshrimp.NET είναι μια πλήρης επανεγγραφή του server Iceshrimp fediverse, αντικαθιστώντας την αρχική στοίβα Node.js με ένα σύγχρονο .NET backend και ένα Blazor WebAssembly frontend. Το αποτέλεσμα είναι ένα ομοσπονδιακό κοινωνικό δίκτυο που εκτελεί το ActivityPub με ένα κλάσμα της μνήμης και του αποτυπώματος CPU των server της οικογένειας Misskey, παραμένοντας πλήρως συμβατό με το ευρύτερο fediverse.
Το self-hosting του Iceshrimp στο VPS σας διατηρεί την κοινότητά σας, το περιεχόμενο και τις πολιτικές εποπτείας υπό τον έλεγχό σας — χωρίς αλγοριθμικές ροές, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς κλείδωμα πλατφόρμας. Ένα Mastodon-compatible API επιτρέπει επίσης στους χρήστες να διατηρούν τους αγαπημένους τους mobile και web clients.
Βασικά χαρακτηριστικά του Iceshrimp
ActivityPub Ομοσπονδία
Συνδέεται εγγενώς με το Mastodon, το Misskey, το Pleroma και το υπόλοιπο fediverse, ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να ακολουθούν και να αλληλεπιδρούν σε χιλιάδες ανεξάρτητους servers.
API συμβατό με Mastodon
Άμεση υποστήριξη για δημοφιλείς εφαρμογές-πελάτες Mastodon όπως οι Elk, Phanpy, Ice Cubes και Tusky σημαίνει ότι οι χρήστες διατηρούν τις apps που ήδη αγαπούν.
Λιτό .NET backend
Το ολοκαίνουργιο .NET backend είναι σημαντικά ταχύτερο και πιο αποδοτικό σε πόρους από τους servers τύπου Misskey, καθιστώντας τα μικρότερα πλάνα VPS βιώσιμα για ομοσπονδιακό hosting.
Διαμορφώσιμη δημόσια προεπισκόπηση
Μια δημόσια προεπισκόπηση μόνο σε HTML επιτρέπει σε επισκέπτες που έχουν αποσυνδεθεί να περιηγούνται σε τοπικό περιεχόμενο χωρίς να εκτίθεται ολόκληρη η εφαρμογή-πελάτης, με λεπτομερή έλεγχο του τι εμφανίζεται.
Εξουσιοδοτημένες λίστες ανάκτησης και αποκλεισμού
Ενσωματωμένη υποστήριξη για εξουσιοδοτημένο fetch, block-list ή allow-list federation modes, και διαμορφώσιμη επικύρωση υπογραφής παρέχει στους διαχειριστές ισχυρά εργαλεία συντονισμού.
Μεταφορά από Iceshrimp-JS
Μια καλά υποστηριζόμενη διαδρομή αναβάθμισης σημαίνει ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις Iceshrimp-JS μπορούν να μεταφερθούν στο νέο backend χωρίς να χάσουν λογαριασμούς, αναρτήσεις ή ακόλουθους.
Γιατί να τρέξω Iceshrimp στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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