Έκπτωση έως 69% για Iceshrimp

Αναπτύξτε Iceshrimp με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Αποκεντρωμένο κοινωνικό δίκτυο ActivityPub χτισμένο σε .NET, που διαδέχεται το Misskey με ένα ταχύτερο, πιο λιτό backend.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε Iceshrimp με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Iceshrimp

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Iceshrimp

Το Iceshrimp.NET είναι μια πλήρης επανεγγραφή του server Iceshrimp fediverse, αντικαθιστώντας την αρχική στοίβα Node.js με ένα σύγχρονο .NET backend και ένα Blazor WebAssembly frontend. Το αποτέλεσμα είναι ένα ομοσπονδιακό κοινωνικό δίκτυο που εκτελεί το ActivityPub με ένα κλάσμα της μνήμης και του αποτυπώματος CPU των server της οικογένειας Misskey, παραμένοντας πλήρως συμβατό με το ευρύτερο fediverse.

Το self-hosting του Iceshrimp στο VPS σας διατηρεί την κοινότητά σας, το περιεχόμενο και τις πολιτικές εποπτείας υπό τον έλεγχό σας — χωρίς αλγοριθμικές ροές, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς κλείδωμα πλατφόρμας. Ένα Mastodon-compatible API επιτρέπει επίσης στους χρήστες να διατηρούν τους αγαπημένους τους mobile και web clients.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Iceshrimp

ActivityPub Ομοσπονδία

Συνδέεται εγγενώς με το Mastodon, το Misskey, το Pleroma και το υπόλοιπο fediverse, ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να ακολουθούν και να αλληλεπιδρούν σε χιλιάδες ανεξάρτητους servers.

API συμβατό με Mastodon

Άμεση υποστήριξη για δημοφιλείς εφαρμογές-πελάτες Mastodon όπως οι Elk, Phanpy, Ice Cubes και Tusky σημαίνει ότι οι χρήστες διατηρούν τις apps που ήδη αγαπούν.

Λιτό .NET backend

Το ολοκαίνουργιο .NET backend είναι σημαντικά ταχύτερο και πιο αποδοτικό σε πόρους από τους servers τύπου Misskey, καθιστώντας τα μικρότερα πλάνα VPS βιώσιμα για ομοσπονδιακό hosting.

Διαμορφώσιμη δημόσια προεπισκόπηση

Μια δημόσια προεπισκόπηση μόνο σε HTML επιτρέπει σε επισκέπτες που έχουν αποσυνδεθεί να περιηγούνται σε τοπικό περιεχόμενο χωρίς να εκτίθεται ολόκληρη η εφαρμογή-πελάτης, με λεπτομερή έλεγχο του τι εμφανίζεται.

Εξουσιοδοτημένες λίστες ανάκτησης και αποκλεισμού

Ενσωματωμένη υποστήριξη για εξουσιοδοτημένο fetch, block-list ή allow-list federation modes, και διαμορφώσιμη επικύρωση υπογραφής παρέχει στους διαχειριστές ισχυρά εργαλεία συντονισμού.

Μεταφορά από Iceshrimp-JS

Μια καλά υποστηριζόμενη διαδρομή αναβάθμισης σημαίνει ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις Iceshrimp-JS μπορούν να μεταφερθούν στο νέο backend χωρίς να χάσουν λογαριασμούς, αναρτήσεις ή ακόλουθους.

Γιατί να τρέξω Iceshrimp στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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