Το Iceshrimp.NET είναι μια πλήρης επανεγγραφή του server Iceshrimp fediverse, αντικαθιστώντας την αρχική στοίβα Node.js με ένα σύγχρονο .NET backend και ένα Blazor WebAssembly frontend. Το αποτέλεσμα είναι ένα ομοσπονδιακό κοινωνικό δίκτυο που εκτελεί το ActivityPub με ένα κλάσμα της μνήμης και του αποτυπώματος CPU των server της οικογένειας Misskey, παραμένοντας πλήρως συμβατό με το ευρύτερο fediverse.

Το self-hosting του Iceshrimp στο VPS σας διατηρεί την κοινότητά σας, το περιεχόμενο και τις πολιτικές εποπτείας υπό τον έλεγχό σας — χωρίς αλγοριθμικές ροές, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς κλείδωμα πλατφόρμας. Ένα Mastodon-compatible API επιτρέπει επίσης στους χρήστες να διατηρούν τους αγαπημένους τους mobile και web clients.