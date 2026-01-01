Το Baserow είναι μια open-source no-code πλατφόρμα που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν συνεργατικές βάσεις δεδομένων, εσωτερικά εργαλεία και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μέσω μιας οικείας διεπαφής υπολογιστικών φύλλων — χωρίς SQL, χωρίς εγκατάσταση υποδομής και χωρίς τιμολόγηση ανά εγγραφή. Πίνακες, πλούσιοι τύποι πεδίων, προβολές, φόρμες και ένα REST API το καθιστούν μια πρακτική εναλλακτική λύση του Airtable για ομάδες προϊόντων, λειτουργιών, μάρκετινγκ και μηχανικών.

Η αυτο-φιλοξενία του Baserow στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία πελατών, τους ιχνηλάτες έργων, τα δεδομένα CRM και τις απαντήσεις φορμών εντός της υποδομής σας αντί στην βάση δεδομένων ενός προμηθευτή SaaS. Εσείς ελέγχετε τα όρια αποθήκευσης, τη διατήρηση, τις ενσωματώσεις και την πρόσβαση — και αποφεύγετε τις χρεώσεις ανά θέση που κλιμακώνονται με το μέγεθος της ομάδας καθώς αυξάνεται η χρήση σας.