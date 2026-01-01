Αναπτύξτε το Baserow με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα no-code βάση δεδομένων και εναλλακτική του Airtable για τη δημιουργία συνεργατικών υπολογιστικών φύλλων, ροών εργασίας και εσωτερικών εργαλείων.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Baserow
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Baserow
Το Baserow είναι μια open-source no-code πλατφόρμα που επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν συνεργατικές βάσεις δεδομένων, εσωτερικά εργαλεία και αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μέσω μιας οικείας διεπαφής υπολογιστικών φύλλων — χωρίς SQL, χωρίς εγκατάσταση υποδομής και χωρίς τιμολόγηση ανά εγγραφή. Πίνακες, πλούσιοι τύποι πεδίων, προβολές, φόρμες και ένα REST API το καθιστούν μια πρακτική εναλλακτική λύση του Airtable για ομάδες προϊόντων, λειτουργιών, μάρκετινγκ και μηχανικών.
Η αυτο-φιλοξενία του Baserow στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία πελατών, τους ιχνηλάτες έργων, τα δεδομένα CRM και τις απαντήσεις φορμών εντός της υποδομής σας αντί στην βάση δεδομένων ενός προμηθευτή SaaS. Εσείς ελέγχετε τα όρια αποθήκευσης, τη διατήρηση, τις ενσωματώσεις και την πρόσβαση — και αποφεύγετε τις χρεώσεις ανά θέση που κλιμακώνονται με το μέγεθος της ομάδας καθώς αυξάνεται η χρήση σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Baserow
UI υπολογιστικού φύλλου
Επεξεργαστείτε δεδομένα μέσω ενός οικείου περιβάλλοντος πλέγματος με ταξινόμηση, φιλτράρισμα, ομαδοποίηση και επεξεργασία κελιών εντός γραμμής που μοιάζει με το Excel ή τα Google Sheets.
Πλούσιοι τύποι πεδίων
Συνδυάστε κείμενο, αριθμούς, ημερομηνίες, ενιαίας και πολλαπλής επιλογής, τύπους, συνημμένα αρχεία, συνδέσεις μεταξύ πινάκων και πεδία αναζήτησης σε ένα σχήμα.
Πολλαπλές προβολές
Οπτικοποιήστε τον ίδιο πίνακα ως πλέγμα, kanban board, ημερολόγιο, συλλογή ή φόρμα για να υποστηρίξετε διαφορετικές ροές εργασίας ομάδας χωρίς διπλασιασμό δεδομένων.
Φόρμες και κοινοποίηση
Δημοσιεύστε δημόσιες φόρμες που γράφουν απευθείας στους πίνακές σας και μοιραστείτε προβολές μόνο για ανάγνωση ή επεξεργάσιμες με συνεργάτες εκτός του χώρου εργασίας σας.
REST API και webhooks
Κάθε πίνακας εκθέτει ένα τυποποιημένο REST API και webhook triggers, επιτρέποντάς σας να ενσωματώσετε το Baserow με προσαρμοσμένες εφαρμογές, αυτοματισμούς και BI tools.
Γιατί να τρέχω Baserow στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.