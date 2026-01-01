Αναπτύξτε το Grist σε εγκατάσταση ενός κλικ.
Υβρίδιο υπολογιστικού φύλλου-βάσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα ως αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική του Airtable.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grist
Το Grist είναι ένα open-source σχεσιακό υπολογιστικό φύλλο που συνδυάζει την οικειότητα των υπολογιστικών φύλλων με τη δύναμη των βάσεων δεδομένων. Οι ομάδες το χρησιμοποιούν για να οργανώνουν δεδομένα, να δημιουργούν προσαρμοσμένες προβολές, να φτιάχνουν πίνακες ελέγχου και να σχεδιάζουν διαδραστικές εφαρμογές χωρίς να γράφουν κώδικα, καθιστώντας το μια ευέλικτη self-hosted εναλλακτική λύση του Airtable.
Με φόρμουλες Python, λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασης, ένα REST API και προσαρμοσμένα widgets, το Grist δίνει τη δυνατότητα τόσο σε τεχνικούς όσο και σε μη τεχνικούς χρήστες να δημιουργούν εξελιγμένες εφαρμογές δεδομένων. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων, Redis για προσωρινή αποθήκευση επιδόσεων και Traefik HTTPS routing για ασφαλή πρόσβαση ομάδας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Grist
Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων
Συνδέστε πίνακες με αναφορές και αναζητήσεις όπως μια βάση δεδομένων, διατηρώντας παράλληλα την οικεία εμπειρία επεξεργασίας ενός υπολογιστικού φύλλου.
Python Τύποι
Χρησιμοποιήστε την πλήρη Python για υπολογισμούς και μετασχηματισμούς δεδομένων αντί για περιορισμένες γλώσσες τύπων υπολογιστικών φύλλων.
Προσαρμοσμένες προβολές & διατάξεις
Δημιουργήστε προβολές καρτών, γραφήματα, ημερολόγια και προσαρμοσμένες διατάξεις widget για να οπτικοποιήσετε και να αλληλεπιδράσετε με τα δεδομένα σας με οποιονδήποτε τρόπο.
Λεπτομερείς έλεγχοι πρόσβασης
Ορίστε δικαιώματα σε επίπεδο εγγράφου, πίνακα, στήλης και γραμμής για ακριβή έλεγχο της συνεργασίας της ομάδας και της ορατότητας των δεδομένων.
Ενσωμάτωση REST API
Η πλήρης πρόσβαση στο API επιτρέπει την ανάγνωση, τη γραφή και την αυτοματοποίηση λειτουργιών δεδομένων για απρόσκοπτη ενσωμάτωση με εξωτερικά εργαλεία.
Γιατί να τρέξω Grist στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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