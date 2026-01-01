Το Grist είναι ένα open-source σχεσιακό υπολογιστικό φύλλο που συνδυάζει την οικειότητα των υπολογιστικών φύλλων με τη δύναμη των βάσεων δεδομένων. Οι ομάδες το χρησιμοποιούν για να οργανώνουν δεδομένα, να δημιουργούν προσαρμοσμένες προβολές, να φτιάχνουν πίνακες ελέγχου και να σχεδιάζουν διαδραστικές εφαρμογές χωρίς να γράφουν κώδικα, καθιστώντας το μια ευέλικτη self-hosted εναλλακτική λύση του Airtable.

Με φόρμουλες Python, λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασης, ένα REST API και προσαρμοσμένα widgets, το Grist δίνει τη δυνατότητα τόσο σε τεχνικούς όσο και σε μη τεχνικούς χρήστες να δημιουργούν εξελιγμένες εφαρμογές δεδομένων. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων, Redis για προσωρινή αποθήκευση επιδόσεων και Traefik HTTPS routing για ασφαλή πρόσβαση ομάδας.