Το Saltcorn είναι μια open-source no-code πλατφόρμα για την οπτική δημιουργία web και mobile εφαρμογών που βασίζονται σε βάσεις δεδομένων. Ορίστε πίνακες, διαμορφώστε πλούσιους τύπους πεδίων, σχεδιάστε διατάξεις σε έναν drag-and-drop builder, επισυνάψτε ενέργειες και ροές εργασίας, και το Saltcorn χειρίζεται το backend, την authentication, το REST API και το rendering — χωρίς να απαιτείται glue code.

Το Self-hosting του Saltcorn στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τα εσωτερικά αρχεία και τα ανεβασμένα αρχεία εντός της υποδομής σας, αντί στη βάση δεδομένων ενός προμηθευτή SaaS. Εσείς ελέγχετε τη διατήρηση, τις ενσωματώσεις, τις εγκαταστάσεις plugin και τους ρόλους πρόσβασης, και αποφεύγετε την τιμολόγηση ανά χρήστη καθώς η ομάδα ή το κοινό σας μεγαλώνει. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL και μόνιμους τόμους τόσο για τη βάση δεδομένων όσο και για τα ανεβασμένα αρχεία.