Αναπτύξτε Saltcorn με εγκατάσταση ενός κλικ.
Δημιουργός εφαρμογών no-code ανοιχτού κώδικα για τη δημιουργία εφαρμογών ιστού και κινητών που βασίζονται σε βάσεις δεδομένων, χωρίς να γράφετε κώδικα backend.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Saltcorn
Το Saltcorn είναι μια open-source no-code πλατφόρμα για την οπτική δημιουργία web και mobile εφαρμογών που βασίζονται σε βάσεις δεδομένων. Ορίστε πίνακες, διαμορφώστε πλούσιους τύπους πεδίων, σχεδιάστε διατάξεις σε έναν drag-and-drop builder, επισυνάψτε ενέργειες και ροές εργασίας, και το Saltcorn χειρίζεται το backend, την authentication, το REST API και το rendering — χωρίς να απαιτείται glue code.
Το Self-hosting του Saltcorn στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τα εσωτερικά αρχεία και τα ανεβασμένα αρχεία εντός της υποδομής σας, αντί στη βάση δεδομένων ενός προμηθευτή SaaS. Εσείς ελέγχετε τη διατήρηση, τις ενσωματώσεις, τις εγκαταστάσεις plugin και τους ρόλους πρόσβασης, και αποφεύγετε την τιμολόγηση ανά χρήστη καθώς η ομάδα ή το κοινό σας μεγαλώνει. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει PostgreSQL και μόνιμους τόμους τόσο για τη βάση δεδομένων όσο και για τα ανεβασμένα αρχεία.
Βασικά χαρακτηριστικά του Saltcorn
Οπτικός layout builder
Σχεδιάστε προβολές λίστας, επεξεργασίας και εμφάνισης με έναν builder drag & drop που υποστηρίζεται από το Craft.js, αναμειγνύοντας πεδία, ενέργειες και ενσωματωμένα στοιχεία χωρίς κώδικα templating.
Σχεσιακοί πίνακες
Μοντελοποιήστε τα δεδομένα σας με τυποποιημένες στήλες, ξένα κλειδιά, υπολογιζόμενα πεδία και περιορισμούς σε ένα πραγματικό schema υποστηριζόμενο από PostgreSQL, αντί για ένα απλό υπολογιστικό φύλλο.
Plugin οικοσύστημα
Εγκαταστήστε plugins κοινότητας για νέους τύπους πεδίων, θέματα, ενσωματώσεις, παρόχους ελέγχου ταυτότητας και εξωτερικές πηγές δεδομένων απευθείας από το admin UI.
Ροές εργασίας και ενέργειες
Ενεργοποιήστε ενέργειες server-side, προγραμματισμένες εργασίες, webhooks και ροές εργασίας βασισμένες σε Blockly, όταν αλλάζουν οι εγγραφές, για να αυτοματοποιήσετε την επιχειρηματική λογική χωρίς προσαρμοσμένες υπηρεσίες.
Πρόσβαση με βάση ρόλους
Καθορίστε ρόλους χρηστών και δικαιώματα ανά προβολή, ώστε οι εσωτερικοί διαχειριστές, οι λογαριασμοί πελατών και οι επισκέπτες να βλέπουν ακριβώς τα δεδομένα που πρέπει.
Κινητό και εκτός σύνδεσης
Δημιουργήστε εφαρμογές για κινητά βασισμένες σε Capacitor από το σχήμα και τις προβολές Saltcorn, με συγχρονισμό δεδομένων offline πίσω στην κεντρική αποθήκη PostgreSQL.
Γιατί να τρέξω Saltcorn στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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