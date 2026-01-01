Αναπτύξτε το Firefly με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Απλός WireGuard VPN server με διεπαφή διαχείρισης μέσω web για τη δημιουργία και τη διαχείριση ασφαλών συνδέσεων VPN χωρίς γνώσεις δικτύωσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Firefly
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Firefly
Το Firefly είναι ένας βελτιστοποιημένος διακομιστής WireGuard VPN που συνδυάζει την υψηλής απόδοσης, σύγχρονη κρυπτογραφία του WireGuard με ένα προσβάσιμο web UI για τη διαχείριση πελατών, τη δημιουργία διαμορφώσεων και την παρακολούθηση συνδέσεων. Εξαλείφει την πολυπλοκότητα της παραδοσιακής εγκατάστασης WireGuard ώστε να μπορείτε να έχετε ένα ασφαλές VPN σε λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά αντί για ώρες.
Η ανάπτυξη του Firefly στο δικό σας VPS σας παρέχει μια αποκλειστική δημόσια IP για αξιόπιστη πρόσβαση VPN, εύρος ζώνης εταιρικού επιπέδου χωρίς περιορισμούς από τον ISP, και πλήρη ανεξαρτησία από τρίτους παρόχους VPN που καταγράφουν την κίνηση ή υφίστανται απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Firefly
Εγκατάσταση πελάτη με ένα κλικ
Δημιουργήστε διαμορφώσεις πελάτη WireGuard και κωδικούς QR για φορητές συσκευές απευθείας από το web UI — δεν απαιτούνται γνώσεις γραμμής εντολών.
Αυτόματα SSL Certificates
Το Firefly παρέχει δωρεάν SSL certificates αυτόματα, ασφαλίζοντας το management interface χωρίς καμία χειροκίνητη διαμόρφωση πιστοποιητικού.
Πελάτες πολλαπλών πλατφορμών
Λειτουργεί με όλους τους επίσημους clients WireGuard σε iOS, Android, Windows, macOS και Linux - συνδέστε οποιαδήποτε συσκευή με ένα μόνο αρχείο διαμόρφωσης.
Παρακολούθηση πραγματικού χρόνου
Το Dashboard δείχνει τις ενεργές συνδέσεις και τη χρήση bandwidth ανά client, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιος είναι συνδεδεμένος και πόσο traffic χρησιμοποιεί.
Δεν απαιτείται σύστημα WireGuard
Λειτουργεί εξ ολοκλήρου σε Docker χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση του WireGuard στο host OS, απλοποιώντας την ανάπτυξη και διατηρώντας καθαρό το σύστημα host.
Γιατί να τρέξω Firefly στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.