Το Firefly είναι ένας βελτιστοποιημένος διακομιστής WireGuard VPN που συνδυάζει την υψηλής απόδοσης, σύγχρονη κρυπτογραφία του WireGuard με ένα προσβάσιμο web UI για τη διαχείριση πελατών, τη δημιουργία διαμορφώσεων και την παρακολούθηση συνδέσεων. Εξαλείφει την πολυπλοκότητα της παραδοσιακής εγκατάστασης WireGuard ώστε να μπορείτε να έχετε ένα ασφαλές VPN σε λειτουργία μέσα σε λίγα λεπτά αντί για ώρες.

Η ανάπτυξη του Firefly στο δικό σας VPS σας παρέχει μια αποκλειστική δημόσια IP για αξιόπιστη πρόσβαση VPN, εύρος ζώνης εταιρικού επιπέδου χωρίς περιορισμούς από τον ISP, και πλήρη ανεξαρτησία από τρίτους παρόχους VPN που καταγράφουν την κίνηση ή υφίστανται απροσδόκητες διακοπές λειτουργίας.