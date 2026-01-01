Το Ghost είναι ένα πλήρως open-source headless CMS, σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες των επαγγελματιών εκδοτών. Σε αντίθεση με τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου γενικής χρήσης, κάθε λειτουργία — από τον επεξεργαστή έως τα εγγενή email newsletters και τη διαχείριση μελών — είναι σχεδιασμένη ειδικά για συγγραφείς και online δημιουργούς.

Η αυτο-φιλοξενία του Ghost στον VPS σας σημαίνει ότι κατέχετε τη λίστα συνδρομητών σας, ελέγχετε το περιεχόμενό σας και αποφεύγετε τις χρεώσεις ανά μέλος και το platform lock-in. Με μια βάση δεδομένων MySQL να περιλαμβάνεται, οι αναρτήσεις, τα μέλη και οι ρυθμίσεις σας παραμένουν αξιόπιστα χωρίς να εξαρτώνται από οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου μέρους.