Αναπτύξτε το Ghost με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα δημοσίευσης ανοιχτού κώδικα για επαγγελματίες bloggers, newsletters και επί πληρωμή συνδρομές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Ghost
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Ghost
Το Ghost είναι ένα πλήρως open-source headless CMS, σχεδιασμένο γύρω από τις ανάγκες των επαγγελματιών εκδοτών. Σε αντίθεση με τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου γενικής χρήσης, κάθε λειτουργία — από τον επεξεργαστή έως τα εγγενή email newsletters και τη διαχείριση μελών — είναι σχεδιασμένη ειδικά για συγγραφείς και online δημιουργούς.
Η αυτο-φιλοξενία του Ghost στον VPS σας σημαίνει ότι κατέχετε τη λίστα συνδρομητών σας, ελέγχετε το περιεχόμενό σας και αποφεύγετε τις χρεώσεις ανά μέλος και το platform lock-in. Με μια βάση δεδομένων MySQL να περιλαμβάνεται, οι αναρτήσεις, τα μέλη και οι ρυθμίσεις σας παραμένουν αξιόπιστα χωρίς να εξαρτώνται από οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Ghost
Ενσωματωμένες συνδρομές
Δημιουργήστε δωρεάν ή επί πληρωμή επίπεδα συνδρομής με εγγενή ενσωμάτωση Stripe - δεν απαιτούνται plugins ή πρόσθετες υπηρεσίες.
Εγγενή ενημερωτικά δελτία
Στείλτε ενημερωτικά δελτία email απευθείας στους συνδρομητές μέσα από το Ghost, χωρίς να συνδέσετε μια ξεχωριστή πλατφόρμα email.
Σύγχρονος επεξεργαστής
Πρόγραμμα επεξεργασίας βασισμένο σε μπλοκ με ενσωματώσεις πλούσιων μέσων, γκαλερί και έγχυση κώδικα, σχεδιασμένο για δημοσίευση περιεχομένου μεγάλης έκτασης.
Headless CMS API
Τα APIs περιεχομένου και διαχείρισης σάς επιτρέπουν να παραδίδετε περιεχόμενο σε οποιοδήποτε front-end framework, διατηρώντας το Ghost ως back-end.
SEO και προγραμματισμός
Ενσωματωμένη βελτιστοποίηση SEO, αυτόματα sitemaps και προγραμματισμός περιεχομένου διατηρούν τη δημοσίευσή σας αποδοτική και οργανωμένη.
Γιατί να τρέξω Ghost στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.