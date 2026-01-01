Το TiddlyWiki είναι ένα μοναδικό wiki ανοιχτού κώδικα που αποθηκεύει τα πάντα ως μεμονωμένες μονάδες που ονομάζονται tiddlers — σημειώσεις, εργασίες, εικόνες, αποσπάσματα κώδικα και οποιοδήποτε άλλο κομμάτι πληροφορίας. Σε αντίθεση με τα ιεραρχικά εργαλεία λήψης σημειώσεων, τα tiddlers μπορούν να συνδεθούν, να επισημανθούν με ετικέτες και να ενσωματωθούν ελεύθερα, έτσι ώστε η βάση γνώσεών σας να αναπτύσσεται οργανικά χωρίς να αναγκάζεται το περιεχόμενο σε φακέλους ή κατηγορίες.

Η αυτο-φιλοξενία του TiddlyWiki σε ένα VPS διατηρεί τις σημειώσεις και την προσωπική σας βάση γνώσεων εντελώς ιδιωτικές και προσβάσιμες από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή η υλοποίηση εκτελεί το TiddlyWiki σε server mode, παρέχοντας συγχρονισμό πολλαπλών συσκευών και μόνιμη αποθήκευση που υποστηρίζεται από έναν ονομαστικό τόμο — έτσι ώστε τα tiddlers σας να μην χάνονται ποτέ μεταξύ των επανεκκινήσεων των container.