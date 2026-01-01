Αναπτύξτε το TiddlyWiki με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ανοιχτού κώδικα, μη γραμμικό, προσωπικό σημειωματάριο για την καταγραφή, οργάνωση και κοινή χρήση πληροφοριών με τον δικό σας τρόπο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για TiddlyWiki
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TiddlyWiki
Το TiddlyWiki είναι ένα μοναδικό wiki ανοιχτού κώδικα που αποθηκεύει τα πάντα ως μεμονωμένες μονάδες που ονομάζονται tiddlers — σημειώσεις, εργασίες, εικόνες, αποσπάσματα κώδικα και οποιοδήποτε άλλο κομμάτι πληροφορίας. Σε αντίθεση με τα ιεραρχικά εργαλεία λήψης σημειώσεων, τα tiddlers μπορούν να συνδεθούν, να επισημανθούν με ετικέτες και να ενσωματωθούν ελεύθερα, έτσι ώστε η βάση γνώσεών σας να αναπτύσσεται οργανικά χωρίς να αναγκάζεται το περιεχόμενο σε φακέλους ή κατηγορίες.
Η αυτο-φιλοξενία του TiddlyWiki σε ένα VPS διατηρεί τις σημειώσεις και την προσωπική σας βάση γνώσεων εντελώς ιδιωτικές και προσβάσιμες από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή η υλοποίηση εκτελεί το TiddlyWiki σε server mode, παρέχοντας συγχρονισμό πολλαπλών συσκευών και μόνιμη αποθήκευση που υποστηρίζεται από έναν ονομαστικό τόμο — έτσι ώστε τα tiddlers σας να μην χάνονται ποτέ μεταξύ των επανεκκινήσεων των container.
Βασικά χαρακτηριστικά του TiddlyWiki
Μη γραμμική δομή σημειώσεων
Τα Tiddlers συνδέονται και ενσωματώνονται ελεύθερα μεταξύ τους, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γράφημα γνώσης χωρίς να αναγκάζεστε σε άκαμπτους φακέλους ή ιεραρχίες.
Ετικετογράφηση και φιλτράρισμα
Επισημάνετε οποιοδήποτε tiddler και χρησιμοποιήστε την ισχυρή filter language για να δημιουργήσετε δυναμικές λίστες, πίνακες και προβολές που ενημερώνονται αυτόματα καθώς προσθέτετε περιεχόμενο.
Wikitext και μακροεντολές
Η γλώσσα σήμανσης του TiddlyWiki υποστηρίζει transclusion, macros και προσαρμοσμένα widgets ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα και επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία σε όλο το wiki σας.
Μόνιμη λειτουργία server
Λειτουργώντας σε Node.js, αυτή η ανάπτυξη αποθηκεύει κάθε αλλαγή στον δίσκο άμεσα, έτσι οι σημειώσεις σας είναι ανθεκτικές και προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή με πρόγραμμα περιήγησης.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το TiddlyWiki με plugins για rendering Markdown, code syntax highlighting, kanban boards, διαγράμματα και πολλές άλλες λειτουργίες από τη βιβλιοθήκη plugins.
Γιατί να τρέξω TiddlyWiki στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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