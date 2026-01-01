Αναπτύξτε το Milvus με εγκατάσταση ενός κλικ.
Vector database ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για εφαρμογές AI, που αναζητά δισεκατομμύρια embeddings με latency κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Milvus
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Milvus
Το Milvus είναι η πιο δημοφιλής open-source vector database στον κόσμο, ειδικά σχεδιασμένη για την αποθήκευση και αναζήτηση high-dimensional embeddings που δημιουργούνται από machine learning models. Υποστηρίζει HNSW, IVF και DiskANN indexes, hybrid dense και sparse vector search, και διαχειρίζεται δισεκατομμύρια vectors διατηρώντας sub-millisecond query latency. Αυτό το template αναπτύσσει το πλήρες Milvus stack με etcd για metadata, MinIO για object storage και το Attu web UI για οπτική διαχείριση.
Το hosting του Milvus στο δικό σας VPS διατηρεί τα proprietary embeddings και τα ευαίσθητα δεδομένα χρήστη εντός της υποδομής σας, παρέχει dedicated memory και CPU για index-heavy AI workloads και εξαλείφει τα per-query costs των managed vector database services.
Βασικά χαρακτηριστικά του Milvus
Αναζήτηση δισεκατομμυρίων
Ευρετηρίαση και αναζήτηση δισεκατομμυρίων διανυσμάτων με καθυστέρηση υπο-χιλιοστού του δευτερολέπτου χρησιμοποιώντας ευρετήρια HNSW, IVF ή DiskANN.
Υβριδική Αναζήτηση
Συνδυάστε πυκνά διανύσματα, αραιά διανύσματα και φίλτρα metadata σε ένα μόνο ερώτημα για πιο ακριβή ανάκτηση AI.
RAG-Ready υποδομή
Αποθήκευση ενσωματωμάτων εγγράφων και ανάκτηση σχετικού περιεχομένου για LLMs, τροφοδοτώντας ακριβή chatbots και συστήματα Q&A.
Attu Web UI
Διαχειριστείτε συλλογές, εκτελέστε ερωτήματα και παρακολουθήστε την υγεία του cluster μέσω μιας ενσωματωμένης browser-based management console.
Πολυγλωσσικά SDKs
Επίσημοι clients για Python, Java, Go, και Node.js καθώς και REST και gRPC APIs ενσωματώνονται με οποιοδήποτε AI stack.
Γιατί να τρέξω Milvus στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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