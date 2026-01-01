Το Milvus είναι η πιο δημοφιλής open-source vector database στον κόσμο, ειδικά σχεδιασμένη για την αποθήκευση και αναζήτηση high-dimensional embeddings που δημιουργούνται από machine learning models. Υποστηρίζει HNSW, IVF και DiskANN indexes, hybrid dense και sparse vector search, και διαχειρίζεται δισεκατομμύρια vectors διατηρώντας sub-millisecond query latency. Αυτό το template αναπτύσσει το πλήρες Milvus stack με etcd για metadata, MinIO για object storage και το Attu web UI για οπτική διαχείριση.

Το hosting του Milvus στο δικό σας VPS διατηρεί τα proprietary embeddings και τα ευαίσθητα δεδομένα χρήστη εντός της υποδομής σας, παρέχει dedicated memory και CPU για index-heavy AI workloads και εξαλείφει τα per-query costs των managed vector database services.