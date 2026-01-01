Το Rybbit είναι μια πλατφόρμα web analytics με προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας, σχεδιασμένη ως μια σύγχρονη εναλλακτική λύση στο Google Analytics. Παρέχει προβολές σελίδων, συνεδρίες, ποσοστά εγκατάλειψης, παραπομπές, γεωγραφικά δεδομένα και αναπαραγωγές συνεδριών χωρίς τη χρήση cookies ή παρακολούθησης μεταξύ ιστοτόπων — καθιστώντας τη συμμόρφωση με τον GDPR μια ενσωματωμένη ιδιότητα και όχι μια εκ των υστέρων σκέψη.

Με την υποστήριξη του ClickHouse για αποθήκευση συμβάντων υψηλής απόδοσης και του PostgreSQL για δεδομένα εφαρμογών, το Rybbit διαχειρίζεται μεγάλους όγκους συμβάντων με γρήγορα ερωτήματα πίνακα ελέγχου. Το Self-hosting εξαλείφει τις χρεώσεις ανά ιστότοπο και τα όρια διατήρησης δεδομένων, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων επισκεπτών σε όλες τις ιδιοκτησίες σας.