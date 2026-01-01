Αναπτύξτε το Rybbit με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύγχρονη πλατφόρμα web analytics ανοιχτού κώδικα που παρακολουθεί τη συμπεριφορά των επισκεπτών χωρίς cookies, tracking scripts ή επεμβατική συλλογή δεδομένων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Rybbit
Το Rybbit είναι μια πλατφόρμα web analytics με προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας, σχεδιασμένη ως μια σύγχρονη εναλλακτική λύση στο Google Analytics. Παρέχει προβολές σελίδων, συνεδρίες, ποσοστά εγκατάλειψης, παραπομπές, γεωγραφικά δεδομένα και αναπαραγωγές συνεδριών χωρίς τη χρήση cookies ή παρακολούθησης μεταξύ ιστοτόπων — καθιστώντας τη συμμόρφωση με τον GDPR μια ενσωματωμένη ιδιότητα και όχι μια εκ των υστέρων σκέψη.
Με την υποστήριξη του ClickHouse για αποθήκευση συμβάντων υψηλής απόδοσης και του PostgreSQL για δεδομένα εφαρμογών, το Rybbit διαχειρίζεται μεγάλους όγκους συμβάντων με γρήγορα ερωτήματα πίνακα ελέγχου. Το Self-hosting εξαλείφει τις χρεώσεις ανά ιστότοπο και τα όρια διατήρησης δεδομένων, δίνοντάς σας πλήρη ιδιοκτησία των δεδομένων επισκεπτών σε όλες τις ιδιοκτησίες σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Rybbit
Παρακολούθηση χωρίς cookies
Παρακολουθεί επισκέπτες χωρίς cookies ή fingerprinting, καταργώντας την ανάγκη για banner συγκατάθεσης, ενώ παραμένει συμβατό με τον GDPR και τον CCPA.
Επαναλήψεις συνεδριών
Καταγράφει και αναπαράγει τις συνεδρίες χρηστών για να κατανοήσετε ακριβώς πώς οι επισκέπτες περιηγούνται στον ιστότοπό σας και πού εγκαταλείπουν.
Προσαρμοσμένη παρακολούθηση εκδηλώσεων
Καταγράψτε κάθε αλληλεπίδραση χρήστη με προσαρμοσμένα συμβάντα και ιδιότητες JSON για λεπτομερή ανάλυση διοχέτευσης και βελτιστοποίηση μετατροπών.
Πίνακας ελέγχου πραγματικού χρόνου
Δείτε τον αριθμό των ζωντανών επισκεπτών, τις ενεργές σελίδες και τις άμεσες ενημερώσεις μετρήσεων, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τις αιχμές επισκεψιμότητας καθώς συμβαίνουν.
Υποστήριξη πολλαπλών site
Διαχειριστείτε τα analytics για πολλαπλούς ιστότοπους από ένα ενιαίο dashboard με ελέγχους πρόσβασης σε επίπεδο οργανισμού για ομάδες.
Γιατί να τρέξω Rybbit στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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