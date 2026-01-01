Το Lychee είναι ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει οποιονδήποτε φάκελο εικόνων σε μια όμορφα παρουσιασμένη online γκαλερί. Ευρετηριάζει μεταδεδομένα EXIF και IPTC, δημιουργεί ανταποκρινόμενες μικρογραφίες, οργανώνει φωτογραφίες σε ένθετα άλμπουμ και προσφέρει δημόσια, προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης και ιδιωτική κοινή χρήση για μεμονωμένα άλμπουμ ή μεμονωμένες φωτογραφίες — όλα υποστηριζόμενα από ένα καθαρό, φιλικό προς κινητά web UI.

Η αυτο-φιλοξενία του Lychee στο VPS σας διατηρεί πρωτότυπα πλήρους ανάλυσης, δεδομένα τοποθεσίας και ιστορικό προβολής σε υποδομή που ελέγχετε αντί να παραδίδονται σε μια πλατφόρμα φωτογραφιών τρίτου μέρους. Η εφαρμογή υποστηρίζει MySQL, MariaDB, PostgreSQL ή SQLite ως backends και ενσωματώνεται άψογα με object storage, παρόχους LDAP και OAuth — καθιστώντας το εξίσου κατάλληλο για ένα προσωπικό αρχείο φωτογραφιών ή μια κοινόχρηστη βιβλιοθήκη μικρής ομάδας.