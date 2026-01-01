Αναπτύξτε το Lychee με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα διαχείρισης φωτογραφιών με οργάνωση άλμπουμ, ελέγχους κοινής χρήσης και περιήγηση με επίγνωση των metadata, σχεδιασμένη για σοβαρούς φωτογράφους.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Lychee
Το Lychee είναι ένα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης φωτογραφιών ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει οποιονδήποτε φάκελο εικόνων σε μια όμορφα παρουσιασμένη online γκαλερί. Ευρετηριάζει μεταδεδομένα EXIF και IPTC, δημιουργεί ανταποκρινόμενες μικρογραφίες, οργανώνει φωτογραφίες σε ένθετα άλμπουμ και προσφέρει δημόσια, προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης και ιδιωτική κοινή χρήση για μεμονωμένα άλμπουμ ή μεμονωμένες φωτογραφίες — όλα υποστηριζόμενα από ένα καθαρό, φιλικό προς κινητά web UI.
Η αυτο-φιλοξενία του Lychee στο VPS σας διατηρεί πρωτότυπα πλήρους ανάλυσης, δεδομένα τοποθεσίας και ιστορικό προβολής σε υποδομή που ελέγχετε αντί να παραδίδονται σε μια πλατφόρμα φωτογραφιών τρίτου μέρους. Η εφαρμογή υποστηρίζει MySQL, MariaDB, PostgreSQL ή SQLite ως backends και ενσωματώνεται άψογα με object storage, παρόχους LDAP και OAuth — καθιστώντας το εξίσου κατάλληλο για ένα προσωπικό αρχείο φωτογραφιών ή μια κοινόχρηστη βιβλιοθήκη μικρής ομάδας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Lychee
Φωλιασμένη ιεραρχία άλμπουμ
Οργανώστε φωτογραφίες σε άλμπουμ και υπο-άλμπουμ με αναδιάταξη drag-and-drop, επιλογή εικόνας εξωφύλλου και έλεγχοι κοινής χρήσης ανά άλμπουμ.
EXIF και IPTC metadata
Αυτόματη εξαγωγή ετικετών κάμερας, φακού, έκθεσης, GPS και IPTC, ώστε τα άλμπουμ να είναι αναζητήσιμα και φιλτραρίσιμα ανά σώμα κάμερας, εστιακή απόσταση ή τοποθεσία.
Λεπτομερείς έλεγχοι κοινής χρήσης
Κάντε τα άλμπουμ δημόσια, προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης ή μόνο με πρόσκληση, και δημιουργήστε συνδέσμους κοινής χρήσης ανά άλμπουμ ή ανά φωτογραφία, χωρίς να εκθέτετε την υπόλοιπη βιβλιοθήκη σας.
Υποστήριξη RAW και HEIC
Εγγενής διαχείριση μορφών RAW και HEIC παράλληλα με JPEG, PNG και βίντεο - το Lychee μετακωδικοποιεί για τον ιστό διατηρώντας παράλληλα το αρχικό αρχείο.
OAuth και LDAP σύνδεση
Συνδέεται με υπάρχοντες παρόχους ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων των Google, GitHub, και οποιουδήποτε καταλόγου LDAP, ώστε οι συντελεστές να συνδέονται με τα διαπιστευτήρια που ήδη διαθέτουν.
Object storage backend
Μπορείτε προαιρετικά να αποθηκεύσετε φωτογραφίες σε S3-συμβατό object storage για να επεκτείνετε τη βιβλιοθήκη σας πέρα από τον τοπικό δίσκο, διατηρώντας παράλληλα την ίδια UX.
Γιατί να τρέξω Lychee στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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