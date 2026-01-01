Αναπτύξτε το SerpBear με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενο rank tracker μηχανής αναζήτησης για την παρακολούθηση θέσεων λέξεων-κλειδιών σε Google, Bing και άλλες μηχανές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για SerpBear
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με SerpBear
Το SerpBear είναι ένα open-source, αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο παρακολούθησης κατάταξης SEO που παρακολουθεί πώς κατατάσσονται τα domain σας για επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά σε Google, Bing, Yahoo, Yandex και DuckDuckGo. Λαμβάνει καθημερινά θέσεις SERP, καταγράφει το ιστορικό κατάταξης και αναδεικνύει τις μεταβολές, ώστε να μπορείτε να αντιδράτε σε αλλαγές αλγορίθμων, ενημερώσεις περιεχομένου και δραστηριότητα ανταγωνιστών χωρίς να πληρώνετε τέλη ανά λέξη-κλειδί σε μια υπηρεσία παρακολούθησης κατάταξης SaaS.
Η αυτο-φιλοξενία του SerpBear στο δικό σας VPS σας δίνει απεριόριστα domain και λέξεις-κλειδιά, προαιρετική ενσωμάτωση με το Google Search Console για εμφανίσεις και κλικ, και ειδοποιήσεις μέσω email ή webhook όταν αλλάζουν οι κατατάξεις. Τα δεδομένα βρίσκονται στην υποδομή σας, οπότε τα ιστορικά αρχεία κατάταξης παραμένουν δικά σας αντί να εξαφανίζονται όταν λήγει μια συνδρομή SaaS.
Βασικά χαρακτηριστικά του SerpBear
Πολυμηχανική παρακολούθηση
Παρακολουθήστε τις θέσεις των λέξεων-κλειδιών σε Google, Bing, Yahoo, Yandex και DuckDuckGo από ένα ενιαίο dashboard με γραφήματα ιστορικού ανά λέξη-κλειδί.
Search Console ενσωμάτωση
Προαιρετική σύνδεση με το Google Search Console προσθέτει εμφανίσεις, ποσοστά κλικ και δεδομένα ανακάλυψης σε κάθε παρακολουθούμενη λέξη-κλειδί.
SERPs κινητών και υπολογιστών
Χρησιμοποιήστε ξεχωριστά εργαλεία παρακολούθησης για SERPs σε κινητά και desktop, για να εντοπίσετε διαφορές κατάταξης ανά συσκευή που επηρεάζουν την πραγματική επισκεψιμότητα.
Στόχευση ανά χώρα και πόλη
Διαμορφώστε κάθε λέξη-κλειδί με χώρα-στόχο, γλώσσα και πόλη για να αντικατοπτρίζει τα τοπικά αποτελέσματα αναζήτησης αντί για μία ενιαία παγκόσμια προβολή.
Ειδοποιήσεις και εξαγωγές
Οι ειδοποιήσεις Email και webhook ενεργοποιούνται με αλλαγές κατάταξης, και οι εξαγωγές CSV τροφοδοτούν εξωτερικά dashboards ή αναφορές πελατών χωρίς χειροκίνητη αντιγραφή-επικόλληση.
Απεριόριστο λέξεις-κλειδιά
Χωρίς τιμολόγηση ανά keyword - παρακολουθήστε όσα domains και keywords επιτρέπουν οι πόροι του VPS σας χωρίς να αυξάνετε τα επίπεδα συνδρομής.
Γιατί να τρέξω SerpBear στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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