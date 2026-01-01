Το SerpBear είναι ένα open-source, αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο παρακολούθησης κατάταξης SEO που παρακολουθεί πώς κατατάσσονται τα domain σας για επιλεγμένες λέξεις-κλειδιά σε Google, Bing, Yahoo, Yandex και DuckDuckGo. Λαμβάνει καθημερινά θέσεις SERP, καταγράφει το ιστορικό κατάταξης και αναδεικνύει τις μεταβολές, ώστε να μπορείτε να αντιδράτε σε αλλαγές αλγορίθμων, ενημερώσεις περιεχομένου και δραστηριότητα ανταγωνιστών χωρίς να πληρώνετε τέλη ανά λέξη-κλειδί σε μια υπηρεσία παρακολούθησης κατάταξης SaaS.

Η αυτο-φιλοξενία του SerpBear στο δικό σας VPS σας δίνει απεριόριστα domain και λέξεις-κλειδιά, προαιρετική ενσωμάτωση με το Google Search Console για εμφανίσεις και κλικ, και ειδοποιήσεις μέσω email ή webhook όταν αλλάζουν οι κατατάξεις. Τα δεδομένα βρίσκονται στην υποδομή σας, οπότε τα ιστορικά αρχεία κατάταξης παραμένουν δικά σας αντί να εξαφανίζονται όταν λήγει μια συνδρομή SaaS.