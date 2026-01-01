Το JupyterLab είναι ο σύγχρονος διάδοχος του Jupyter Notebook, προσφέροντας ένα ευέλικτο περιβάλλον πολλαπλών παραθύρων που συνδυάζει διαδραστικά notebooks, ένα τερματικό, έναν επεξεργαστή κώδικα, έναν περιηγητή αρχείων και προβολείς εξόδου σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας βασισμένο σε browser. Υποστηρίζει 40+ language kernels και ενσωματώνεται με Git, databases και cloud storage μέσω ενός πλούσιου οικοσυστήματος επεκτάσεων.

Το hosting του JupyterLab σε ένα VPS παρέχει σε επιστήμονες δεδομένων και ερευνητές αποκλειστικούς υπολογιστικούς πόρους χωρίς όρια χρόνου εκτέλεσης, χωρίς περιορισμούς μνήμης και χωρίς επαναφορές περιόδων λειτουργίας. Τα εγκατεστημένα πακέτα σας, τα διαμορφωμένα περιβάλλοντα και τα cached datasets παραμένουν μεταξύ των περιόδων λειτουργίας, εξαλείφοντας τον συνεχή κύκλο επανεγκατάστασης που είναι κοινός στις υπηρεσίες cloud notebook.