Αναπτύξτε το JupyterLab μέσω εγκατάστασης με ένα κλικ
Διαδικτυακό IDE επόμενης γενιάς για διαδραστικά notebooks, terminals και code editors σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον data science.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για JupyterLab
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με JupyterLab
Το JupyterLab είναι ο σύγχρονος διάδοχος του Jupyter Notebook, προσφέροντας ένα ευέλικτο περιβάλλον πολλαπλών παραθύρων που συνδυάζει διαδραστικά notebooks, ένα τερματικό, έναν επεξεργαστή κώδικα, έναν περιηγητή αρχείων και προβολείς εξόδου σε έναν ενιαίο χώρο εργασίας βασισμένο σε browser. Υποστηρίζει 40+ language kernels και ενσωματώνεται με Git, databases και cloud storage μέσω ενός πλούσιου οικοσυστήματος επεκτάσεων.
Το hosting του JupyterLab σε ένα VPS παρέχει σε επιστήμονες δεδομένων και ερευνητές αποκλειστικούς υπολογιστικούς πόρους χωρίς όρια χρόνου εκτέλεσης, χωρίς περιορισμούς μνήμης και χωρίς επαναφορές περιόδων λειτουργίας. Τα εγκατεστημένα πακέτα σας, τα διαμορφωμένα περιβάλλοντα και τα cached datasets παραμένουν μεταξύ των περιόδων λειτουργίας, εξαλείφοντας τον συνεχή κύκλο επανεγκατάστασης που είναι κοινός στις υπηρεσίες cloud notebook.
Βασικά χαρακτηριστικά του JupyterLab
Ενοποιημένος χώρος εργασίας
Εργαστείτε με σημειωματάρια, τερματικά, επεξεργαστές κειμένου και περιηγητές αρχείων ταυτόχρονα σε μια διαμορφώσιμη διεπαφή πολλαπλών πλαισίων — χωρίς εναλλαγή περιβάλλοντος μεταξύ των εργαλείων.
Πολυγλωσσικοί πυρήνες
Εκτελέστε Python, R, Julia και 40+ άλλους πυρήνες γλώσσας, εναλλάσσοντας μεταξύ τους εντός της ίδιας συνεδρίας για να χρησιμοποιήσετε το καλύτερο εργαλείο για κάθε εργασία.
Ενσωματωμένο τερματικό
Εγκαταστήστε πακέτα με pip ή conda, διαχειριστείτε αποθετήρια Git και εκτελέστε εντολές συστήματος απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης χωρίς ξεχωριστό SSH client.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Μοιραστείτε συνεδρίες notebook με τους συνεργάτες σας για ταυτόχρονη επεξεργασία, επιτρέποντας ζωντανή ανάλυση ζεύγους και συνεργατική ανάπτυξη μοντέλων.
Οικοσύστημα επεκτάσεων
Επεκτείνετε το JupyterLab με ενσωμάτωση Git, συνδέσεις βάσεων δεδομένων, επιθεωρητές μεταβλητών και εργαλεία οπτικοποίησης, μέσω μιας αυξανόμενης βιβλιοθήκης επεκτάσεων κοινότητας.
Γιατί να τρέξω JupyterLab στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.