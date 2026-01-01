Αναπτύξτε το eXeLearning με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Εργαλείο δημιουργίας open-source για τη δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών πόρων SCORM και HTML5.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για eXeLearning
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με eXeLearning
Το eXeLearning είναι ένα περιβάλλον συγγραφής με άδεια AGPL που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς να γράφουν κώδικα. Υποστηριζόμενο από το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας και ένα δίκτυο περιφερειακών διοικήσεων, εστιάζει στην παραγωγή πόρων βασισμένων σε πρότυπα που λειτουργούν σε οποιοδήποτε Learning Management System (LMS).
Η αυτο-φιλοξενία του eXeLearning στο VPS σας διατηρεί το εκπαιδευτικό υλικό, τις εξαγωγές για τους μαθητές και τα διαπιστευτήρια συγγραφής εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Οι ομάδες μπορούν να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, να δημοσιεύουν εξαγωγές στο Moodle ή σε οποιοδήποτε LMS, και να αποφεύγουν τους περιορισμούς αδειοδότησης και τις ανησυχίες σχετικά με την παραμονή δεδομένων των υπηρεσιών συγγραφής cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του eXeLearning
Διαδραστικά iDevices
Τα στοιχεία plug-in για κουίζ, μελέτες περίπτωσης, πολυμέσα και δραστηριότητες προβληματισμού μετατρέπουν το στατικό περιεχόμενο σε δομημένα διαδραστικά μαθήματα.
SCORM και HTML5 εξαγωγή
Δημοσιεύστε μαθήματα ως SCORM packages, IMS Content, ή αυτόνομες HTML5 sites ώστε να λειτουργούν σε οποιοδήποτε LMS ή σε απλό web hosting.
Συνεργασία σε πραγματικό χρόνο
Πολλοί συγγραφείς μπορούν να επεξεργαστούν το ίδιο έργο ταυτόχρονα μέσω του ενσωματωμένου συγχρονισμού Yjs WebSocket, αντικατοπτρίζοντας τη ροή εργασιών των σύγχρονων επεξεργαστών εγγράφων.
Ενσωμάτωση Moodle
Μεταφέρετε ολοκληρωμένα μαθήματα απευθείας στο Moodle ως δραστηριότητες έτοιμες για ανάπτυξη, καταργώντας το χειροκίνητο βήμα μεταφόρτωσης μεταξύ της δημιουργίας και της δημοσίευσης.
Πολύγλωσση διεπαφή
Εγγενής υποστήριξη για Αγγλικά, Ισπανικά, Καταλανικά, Βασκικά, Γαλικιανά, Βαλενθιανά και Εσπεράντο το καθιστά κατάλληλο για περιφερειακά και δίγλωσσα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ανοιχτά προσβάσιμα πρότυπα
Το παραγόμενο περιεχόμενο ακολουθεί τις οδηγίες προσβασιμότητας στο διαδίκτυο και τις ανοιχτές μορφές, διασφαλίζοντας ότι οι πόροι παραμένουν χρησιμοποιήσιμοι και φορητοί για τα επόμενα χρόνια.
Γιατί να τρέξω eXeLearning στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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