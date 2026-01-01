Το eXeLearning είναι ένα περιβάλλον συγγραφής με άδεια AGPL που χρησιμοποιείται από εκπαιδευτικούς και σχεδιαστές εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς να γράφουν κώδικα. Υποστηριζόμενο από το Ισπανικό Υπουργείο Παιδείας και ένα δίκτυο περιφερειακών διοικήσεων, εστιάζει στην παραγωγή πόρων βασισμένων σε πρότυπα που λειτουργούν σε οποιοδήποτε Learning Management System (LMS).

Η αυτο-φιλοξενία του eXeLearning στο VPS σας διατηρεί το εκπαιδευτικό υλικό, τις εξαγωγές για τους μαθητές και τα διαπιστευτήρια συγγραφής εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Οι ομάδες μπορούν να συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, να δημοσιεύουν εξαγωγές στο Moodle ή σε οποιοδήποτε LMS, και να αποφεύγουν τους περιορισμούς αδειοδότησης και τις ανησυχίες σχετικά με την παραμονή δεδομένων των υπηρεσιών συγγραφής cloud.