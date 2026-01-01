Το Picsur είναι μια ελαφριά, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα image hosting, σχεδιασμένη για άτομα και ομάδες που θέλουν πλήρη έλεγχο της υποδομής κοινής χρήσης εικόνων τους. Ανεβάζετε εικόνες, λαμβάνετε άμεσα κοινοποιήσιμους συνδέσμους και διαμορφώνετε χρόνους λήξης — όλα αυτά χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες τρίτων που συμπιέζουν περιεχόμενο, εμφανίζουν διαφημίσεις ή διαγράφουν αρχεία χωρίς προειδοποίηση.

Υποστηριζόμενο από PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση μεταδεδομένων, το Picsur υποστηρίζει PNG, JPEG, GIF, WebP και AVIF με αυτόματη μετατροπή μορφής και βελτιστοποίηση. Το REST API του καθιστά απλή την ενσωμάτωση προγραμματισμένων μεταφορτώσεων εικόνων σε υπάρχοντα εργαλεία και ροές εργασίας στο VPS σας.