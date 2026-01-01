Αναπτύξτε το Picsur με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα image hosting με άμεσα κοινοποιήσιμους συνδέσμους, μετατροπή μορφής και έλεγχους λήξης - χωρίς διαφημίσεις, χωρίς παρακολούθηση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Picsur
Το Picsur είναι μια ελαφριά, αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα image hosting, σχεδιασμένη για άτομα και ομάδες που θέλουν πλήρη έλεγχο της υποδομής κοινής χρήσης εικόνων τους. Ανεβάζετε εικόνες, λαμβάνετε άμεσα κοινοποιήσιμους συνδέσμους και διαμορφώνετε χρόνους λήξης — όλα αυτά χωρίς να βασίζεστε σε υπηρεσίες τρίτων που συμπιέζουν περιεχόμενο, εμφανίζουν διαφημίσεις ή διαγράφουν αρχεία χωρίς προειδοποίηση.
Υποστηριζόμενο από PostgreSQL για αξιόπιστη αποθήκευση μεταδεδομένων, το Picsur υποστηρίζει PNG, JPEG, GIF, WebP και AVIF με αυτόματη μετατροπή μορφής και βελτιστοποίηση. Το REST API του καθιστά απλή την ενσωμάτωση προγραμματισμένων μεταφορτώσεων εικόνων σε υπάρχοντα εργαλεία και ροές εργασίας στο VPS σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Picsur
Άμεσοι κοινοποιήσιμοι σύνδεσμοι
Ανεβάστε μια εικόνα και λάβετε αμέσως έναν καθαρό, άμεσο σύνδεσμο, έτοιμο να τον επικολλήσετε σε συνομιλίες, τεκμηρίωση ή email.
Μετατροπή μορφής
Μετατρέπει και βελτιστοποιεί αυτόματα εικόνες μεταξύ μορφών PNG, JPEG, GIF, WebP και AVIF για αποτελεσματική παράδοση στο διαδίκτυο.
Ρυθμίσεις λήξης
Ορίστε διαμορφώσιμους χρόνους λήξης σε κοινόχρηστες εικόνες, ώστε οι σύνδεσμοι να απενεργοποιούνται αυτόματα μετά από ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα, για ασφαλή προσωρινή κοινή χρήση.
Διαχείριση πολλαπλών χρηστών
Τα διαχειριστικά στοιχεία ελέγχου και οι λογαριασμοί χρηστών σάς επιτρέπουν να διαχειρίζεστε την πρόσβαση, τα όρια αποθήκευσης και τα δικαιώματα σε μια ομάδα ή έναν οργανισμό.
REST API
Το API προγραμματικής μεταφόρτωσης και διαχείρισης ενσωματώνει το Picsur με CI/CD pipelines, screenshot tools, και άλλα automation workflows.
Γιατί να τρέξω Picsur στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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