Αναπτύξτε το Svix με ένα κλικ.
Υπηρεσία παράδοσης webhook ανοιχτού κώδικα με αυτόματες επαναλήψεις, υπογραφή μηνυμάτων και μια ενσωματώσιμη πύλη endpoint πελατών.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Svix
Το Svix είναι μια πλατφόρμα παράδοσης webhook ανοιχτού κώδικα, έτοιμη για επιχειρήσεις, που χειρίζεται τα πάντα όσον αφορά την αποστολή αξιόπιστων webhook σε κλίμακα. Διαχειρίζεται αυτόματες επαναλήψεις με εκθετική αναμονή, παρακολούθηση της υγείας των τελικών σημείων, υπογραφή και επαλήθευση μηνυμάτων, και ένα πλήρες αρχείο καταγραφής ελέγχου κάθε προσπάθειας παράδοσης — ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργήσετε εσείς αυτή την υποδομή.
Ένα ενσωματώσιμο στοιχείο πύλης επιτρέπει στους πελάτες της εφαρμογής σας να διαχειρίζονται μόνοι τους τα τελικά σημεία webhook και τις συνδρομές συμβάντων. Κατασκευασμένο σε Rust για απόδοση, το Svix λειτουργεί με PostgreSQL και Redis, και εκθέτει ένα REST API με επίσημα SDK για όλες τις κύριες γλώσσες. Η αυτο-φιλοξενία στον VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα webhook υπό τον έλεγχό σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Svix
Αυτόματες επαναλήψεις
Οι αποτυχημένες παραδόσεις webhook επαναλαμβάνονται αυτόματα με exponential backoff, διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματα φτάνουν στον προορισμό τους ακόμη και κατά τη διάρκεια παροδικών διακοπών λειτουργίας.
Υπογραφή μηνύματος
Όλα τα εξερχόμενα webhooks υπογράφονται με HMAC-SHA256 ή Ed25519, επιτρέποντας στους παραλήπτες να επαληθεύουν κρυπτογραφικά την αυθεντικότητα κάθε μηνύματος.
Ενσωματώσιμη πύλη
Παραδώστε ένα προκατασκευασμένο portal διαχείρισης webhook που οι πελάτες σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καταχωρούν endpoints και να εγγράφονται σε συμβάντα — χωρίς να απαιτείται προσαρμοσμένο UI.
Αρχείο καταγραφής ελέγχου παράδοσης
Κάθε προσπάθεια παράδοσης καταγράφεται με πλήρεις λεπτομέρειες αιτήματος και απόκρισης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό σφαλμάτων και την επανάληψη χαμένων συμβάντων.
Πολυγλωσσικά SDKs
Επίσημα client SDKs για Python, TypeScript, Go, Java, Ruby και C# σας επιτρέπουν να ενσωματώσετε το Svix σε οποιοδήποτε backend μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί να τρέξω Svix στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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