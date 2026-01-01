Το Svix είναι μια πλατφόρμα παράδοσης webhook ανοιχτού κώδικα, έτοιμη για επιχειρήσεις, που χειρίζεται τα πάντα όσον αφορά την αποστολή αξιόπιστων webhook σε κλίμακα. Διαχειρίζεται αυτόματες επαναλήψεις με εκθετική αναμονή, παρακολούθηση της υγείας των τελικών σημείων, υπογραφή και επαλήθευση μηνυμάτων, και ένα πλήρες αρχείο καταγραφής ελέγχου κάθε προσπάθειας παράδοσης — ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργήσετε εσείς αυτή την υποδομή.

Ένα ενσωματώσιμο στοιχείο πύλης επιτρέπει στους πελάτες της εφαρμογής σας να διαχειρίζονται μόνοι τους τα τελικά σημεία webhook και τις συνδρομές συμβάντων. Κατασκευασμένο σε Rust για απόδοση, το Svix λειτουργεί με PostgreSQL και Redis, και εκθέτει ένα REST API με επίσημα SDK για όλες τις κύριες γλώσσες. Η αυτο-φιλοξενία στον VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα webhook υπό τον έλεγχό σας.