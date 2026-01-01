Έκπτωση έως 69% για Svix

Αναπτύξτε το Svix με ένα κλικ.

Υπηρεσία παράδοσης webhook ανοιχτού κώδικα με αυτόματες επαναλήψεις, υπογραφή μηνυμάτων και μια ενσωματώσιμη πύλη endpoint πελατών.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Svix με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Svix

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Svix

Το Svix είναι μια πλατφόρμα παράδοσης webhook ανοιχτού κώδικα, έτοιμη για επιχειρήσεις, που χειρίζεται τα πάντα όσον αφορά την αποστολή αξιόπιστων webhook σε κλίμακα. Διαχειρίζεται αυτόματες επαναλήψεις με εκθετική αναμονή, παρακολούθηση της υγείας των τελικών σημείων, υπογραφή και επαλήθευση μηνυμάτων, και ένα πλήρες αρχείο καταγραφής ελέγχου κάθε προσπάθειας παράδοσης — ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργήσετε εσείς αυτή την υποδομή.

Ένα ενσωματώσιμο στοιχείο πύλης επιτρέπει στους πελάτες της εφαρμογής σας να διαχειρίζονται μόνοι τους τα τελικά σημεία webhook και τις συνδρομές συμβάντων. Κατασκευασμένο σε Rust για απόδοση, το Svix λειτουργεί με PostgreSQL και Redis, και εκθέτει ένα REST API με επίσημα SDK για όλες τις κύριες γλώσσες. Η αυτο-φιλοξενία στον VPS σας διατηρεί όλα τα δεδομένα webhook υπό τον έλεγχό σας.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Svix

Αυτόματες επαναλήψεις

Οι αποτυχημένες παραδόσεις webhook επαναλαμβάνονται αυτόματα με exponential backoff, διασφαλίζοντας ότι τα μηνύματα φτάνουν στον προορισμό τους ακόμη και κατά τη διάρκεια παροδικών διακοπών λειτουργίας.

Υπογραφή μηνύματος

Όλα τα εξερχόμενα webhooks υπογράφονται με HMAC-SHA256 ή Ed25519, επιτρέποντας στους παραλήπτες να επαληθεύουν κρυπτογραφικά την αυθεντικότητα κάθε μηνύματος.

Ενσωματώσιμη πύλη

Παραδώστε ένα προκατασκευασμένο portal διαχείρισης webhook που οι πελάτες σας μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καταχωρούν endpoints και να εγγράφονται σε συμβάντα — χωρίς να απαιτείται προσαρμοσμένο UI.

Αρχείο καταγραφής ελέγχου παράδοσης

Κάθε προσπάθεια παράδοσης καταγράφεται με πλήρεις λεπτομέρειες αιτήματος και απόκρισης, διευκολύνοντας τον εντοπισμό σφαλμάτων και την επανάληψη χαμένων συμβάντων.

Πολυγλωσσικά SDKs

Επίσημα client SDKs για Python, TypeScript, Go, Java, Ruby και C# σας επιτρέπουν να ενσωματώσετε το Svix σε οποιοδήποτε backend μέσα σε λίγα λεπτά.

Γιατί να τρέξω Svix στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Sylvain

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Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

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