Αναπτύξτε το TriliumNext Notes με εγκατάσταση ενός κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενη προσωπική βάση γνώσεων με ιεραρχικές σημειώσεις, υποστήριξη scripting και ένα ισχυρό REST API για αυτοματοποίηση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με TriliumNext Notes
Το TriliumNext Notes είναι μια εφαρμογή προσωπικής διαχείρισης γνώσης self-hosted, χτισμένη γύρω από μια ιεραρχική δομή δέντρου που μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες σημειώσεις. Υποστηρίζει πλούσια επεξεργασία WYSIWYG, μπλοκ κώδικα, μαθηματικούς τύπους και μια μηχανή scripting για τη δημιουργία προσαρμοσμένων ροών εργασίας και αυτοματοποιημένη διαχείριση σημειώσεων.
Το Self-hosting σε ένα VPS σας προσφέρει απεριόριστο χώρο αποθήκευσης σημειώσεων, μόνιμο συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές και πλήρη ιδιοκτησία της βάσης γνώσεών σας. Οι σημειώσεις μπορούν να κλωνοποιηθούν σε πολλές τοποθεσίες, να εμπλουτιστούν με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και να προσπελαστούν μέσω του ETAPI REST API για εξωτερικές ενσωματώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του TriliumNext Notes
Ιεραρχική οργάνωση
Οργανώστε χιλιάδες σημειώσεις σε δενδρική δομή με κλωνοποίηση, ώστε μεμονωμένες σημειώσεις να μπορούν να εμφανίζονται σε πολλαπλά περιβάλλοντα χωρίς διπλασιασμό.
Scripting engine
Γράψτε σενάρια JavaScript που εκτελούνται σε συμβάντα ή χρονοδιαγράμματα για να αυτοματοποιήσετε τη δημιουργία, την προσθήκη ετικετών και την οργάνωση σημειώσεων.
Ιστορικό αναθεωρήσεων
Κάθε επεξεργασία σημείωσης εκδίδεται αυτόματα σε έκδοση, επιτρέποντάς σας να αναθεωρήσετε και να επαναφέρετε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση του περιεχομένου σας.
ETAPI REST API
Ένα τεκμηριωμένο REST API επιτρέπει σε εξωτερικά εργαλεία να δημιουργούν, να διαβάζουν, να ενημερώνουν και να οργανώνουν σημειώσεις μέσω προγραμματισμού.
Web clipper
Η επέκταση προγράμματος περιήγησης καταγράφει ιστοσελίδες απευθείας στο Trilium knowledge base σας με ένα μόνο κλικ.
Γιατί να τρέξω TriliumNext Notes στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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