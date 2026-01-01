Το TriliumNext Notes είναι μια εφαρμογή προσωπικής διαχείρισης γνώσης self-hosted, χτισμένη γύρω από μια ιεραρχική δομή δέντρου που μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες σημειώσεις. Υποστηρίζει πλούσια επεξεργασία WYSIWYG, μπλοκ κώδικα, μαθηματικούς τύπους και μια μηχανή scripting για τη δημιουργία προσαρμοσμένων ροών εργασίας και αυτοματοποιημένη διαχείριση σημειώσεων.

Το Self-hosting σε ένα VPS σας προσφέρει απεριόριστο χώρο αποθήκευσης σημειώσεων, μόνιμο συγχρονισμό σε όλες τις συσκευές και πλήρη ιδιοκτησία της βάσης γνώσεών σας. Οι σημειώσεις μπορούν να κλωνοποιηθούν σε πολλές τοποθεσίες, να εμπλουτιστούν με προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και να προσπελαστούν μέσω του ETAPI REST API για εξωτερικές ενσωματώσεις.