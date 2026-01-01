Το Navidrome είναι ένας ελαφρύς, γρήγορος music streaming server που σας δίνει πρόσβαση τύπου Spotify στη δική σας συλλογή μουσικής από οποιαδήποτε συσκευή. Σαρώνει αυτόματα τους φακέλους μουσικής σας, εξάγει μεταδεδομένα και εξυπηρετεί αρχεία MP3, FLAC, AAC, OGG και OPUS μέσω μιας σύγχρονης διεπαφής web και ενός συμβατού με Subsonic API που υποστηρίζεται από δεκάδες εφαρμογές για κινητά, συμπεριλαμβανομένων των DSub, Symfonium και Feishin. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών σημαίνει ότι κάθε ακροατής αποκτά τις δικές του λίστες αναπαραγωγής, αξιολογήσεις και στατιστικά ακρόασης.

Το self-hosting του Navidrome σημαίνει μόνιμη πρόσβαση σε κάθε άλμπουμ που διαθέτετε, ανεξάρτητα από αλλαγές στην αδειοδότηση ή διακοπές υπηρεσιών. Δεν υπάρχουν συνδρομές, καμία συμπίεση ποιότητας ήχου και καμία παρακολούθηση συμπεριφοράς — απλά η μουσική σας, μεταδιδόμενη από τη δική σας υποδομή σε πλήρη ποιότητα.