Αναπτύξτε το Navidrome με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύς αυτο-φιλοξενούμενος server streaming μουσικής που αναπαράγει την προσωπική σας συλλογή οπουδήποτε μέσω browser ή εφαρμογών συμβατών με Subsonic.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Navidrome
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Navidrome
Το Navidrome είναι ένας ελαφρύς, γρήγορος music streaming server που σας δίνει πρόσβαση τύπου Spotify στη δική σας συλλογή μουσικής από οποιαδήποτε συσκευή. Σαρώνει αυτόματα τους φακέλους μουσικής σας, εξάγει μεταδεδομένα και εξυπηρετεί αρχεία MP3, FLAC, AAC, OGG και OPUS μέσω μιας σύγχρονης διεπαφής web και ενός συμβατού με Subsonic API που υποστηρίζεται από δεκάδες εφαρμογές για κινητά, συμπεριλαμβανομένων των DSub, Symfonium και Feishin. Η υποστήριξη πολλαπλών χρηστών σημαίνει ότι κάθε ακροατής αποκτά τις δικές του λίστες αναπαραγωγής, αξιολογήσεις και στατιστικά ακρόασης.
Το self-hosting του Navidrome σημαίνει μόνιμη πρόσβαση σε κάθε άλμπουμ που διαθέτετε, ανεξάρτητα από αλλαγές στην αδειοδότηση ή διακοπές υπηρεσιών. Δεν υπάρχουν συνδρομές, καμία συμπίεση ποιότητας ήχου και καμία παρακολούθηση συμπεριφοράς — απλά η μουσική σας, μεταδιδόμενη από τη δική σας υποδομή σε πλήρη ποιότητα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Navidrome
Συμβατό με Subsonic API
Λειτουργεί με δεκάδες εφαρμογές για κινητά σε iOS και Android, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε τον προτιμώμενο αναπαραγωγέα χωρίς να είστε δεσμευμένοι σε έναν ιδιόκτητο client.
Πολυμορφική Υποστήριξη
Μεταδίδει MP3, FLAC, AAC, OGG και OPUS με μετακωδικοποίηση εν κινήσει για προσαρμογή του bitrate σε πιο αργές συνδέσεις, χωρίς απώλεια της ποιότητας της πηγής.
Αυτόματη σάρωση βιβλιοθήκης
Σαρώνει αυτόματα τους φακέλους μουσικής σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα, εξάγοντας μεταδεδομένα και εξώφυλλα άλμπουμ, ώστε η βιβλιοθήκη σας να παραμένει ενημερωμένη καθώς προσθέτετε αρχεία.
Ακρόαση πολλαπλών χρηστών
Κάθε χρήστης αποκτά ανεξάρτητες λίστες αναπαραγωγής, αξιολογήσεις με αστέρια και ιστορικό ακρόασης σε ένα κοινόχρηστο server χωρίς να παρεμβαίνει σε κανέναν άλλο.
Last.fm Scrobbling
Παρακολουθεί το ιστορικό ακρόασης στο Last.fm και το ListenBrainz αυτόματα, διατηρώντας ενημερωμένα τον αριθμό αναπαραγωγών και το μουσικό προφίλ.
Γιατί να τρέξω Navidrome στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.