Έκπτωση έως 69% για FeedCraft

Αναπτύξτε το FeedCraft με ένα κλικ.

Self-hosted RSS middleware που χρησιμοποιεί AI για να μεταφράζει, να συνοψίζει, να φιλτράρει και να καθαρίζει οποιοδήποτε feed πριν φτάσει στον αναγνώστη σας.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το FeedCraft με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FeedCraft

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FeedCraft

Το FeedCraft είναι ένα open-source RSS middleware που βρίσκεται μεταξύ οποιασδήποτε πηγής feed και του αναγνώστη σας, μετασχηματίζοντας κάθε άρθρο μέσω διαμορφώσιμων βημάτων επεξεργασίας που ονομάζονται Crafts. Μπορεί να εξάγει πλήρες κείμενο άρθρου από περικομμένα feeds, να μεταφράζει τίτλους και σώματα κειμένου μέσω ενός LLM συμβατού με OpenAI, να δημιουργεί περιλήψεις και εισαγωγές με AI, να φιλτράρει διαφημιστικές αναρτήσεις με κανόνες φυσικής γλώσσας, και ακόμη και να μετατρέπει σελίδες HTML, JSON APIs ή αποτελέσματα αναζήτησης σε ολοκαίνουργια RSS feeds.

Η αυτο-φιλοξενία του FeedCraft στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε άρθρο και κάθε LLM prompt σε υποδομή που ελέγχετε, αφαιρεί τα όρια ρυθμού και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας που μαστίζουν τις κοινόχρηστες δημόσιες περιπτώσεις, και σας επιτρέπει να κατευθύνετε την επεξεργασία AI σε οποιονδήποτε πάροχο — OpenAI, Gemini, ένα τοπικό μοντέλο Ollama ή οποιοδήποτε endpoint συμβατό με OpenAI — που ταιριάζει καλύτερα στον προϋπολογισμό και την κάλυψη γλώσσας σας.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του FeedCraft

AI μετάφραση και περιλήψεις

Μεταφράστε τους τίτλους και τα σώματα των άρθρων σε οποιαδήποτε γλώσσα-στόχο και προσθέστε περιλήψεις που δημιουργούνται από AI μέσω ενός OpenAI-compatible LLM με προσαρμοσμένα prompts ανά Craft.

Εξαγωγή πλήρους κειμένου

Αντικαταστήστε τα περικομμένα αποσπάσματα RSS με πλήρες περιεχόμενο άρθρου, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας fulltext-plus mode που αποδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης, για ιστότοπους που εμπλουτίζουν το κείμενο μέσω JavaScript.

HTML/JSON/Search σε RSS

Ενσωματωμένες οπτικές γεννήτριες μετατρέπουν αυθαίρετες ιστοσελίδες, αποκρίσεις JSON API (με curl-import) και αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης σε σταθερές ροές RSS.

Φορητές και λειτουργίες σύνδεσης

Προσαρτήστε πρόθεμα σε οποιοδήποτε feed URL για επεξεργασία μιας χρήσης, ή ορίστε ονομαστικές Συνταγές στο admin UI για να καρφιτσώσετε μόνιμα μετασχηματισμένα feed URL στα οποία εγγράφεται ο αναγνώστης σας.

AtomCraft και FlowCraft

Συνθέστε ατομικές λειτουργίες (proxy, όριο, μετάφραση, περίληψη, καλλωπισμός, αγνόηση διαφημιστικού περιεχομένου) σε επαναχρησιμοποιήσιμες διοχετεύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε ροή πηγής.

Middleware ανεξάρτητο από τον αναγνώστη

Λειτουργεί με FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, ή οποιονδήποτε αναγνώστη που χρησιμοποιεί τυπικό RSS, χωρίς να απαιτείται plugin ή ενσωμάτωση λογαριασμού.

Γιατί να τρέξω FeedCraft στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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Sylvain

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Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

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Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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