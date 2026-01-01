Το FeedCraft είναι ένα open-source RSS middleware που βρίσκεται μεταξύ οποιασδήποτε πηγής feed και του αναγνώστη σας, μετασχηματίζοντας κάθε άρθρο μέσω διαμορφώσιμων βημάτων επεξεργασίας που ονομάζονται Crafts. Μπορεί να εξάγει πλήρες κείμενο άρθρου από περικομμένα feeds, να μεταφράζει τίτλους και σώματα κειμένου μέσω ενός LLM συμβατού με OpenAI, να δημιουργεί περιλήψεις και εισαγωγές με AI, να φιλτράρει διαφημιστικές αναρτήσεις με κανόνες φυσικής γλώσσας, και ακόμη και να μετατρέπει σελίδες HTML, JSON APIs ή αποτελέσματα αναζήτησης σε ολοκαίνουργια RSS feeds.

Η αυτο-φιλοξενία του FeedCraft στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε άρθρο και κάθε LLM prompt σε υποδομή που ελέγχετε, αφαιρεί τα όρια ρυθμού και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας που μαστίζουν τις κοινόχρηστες δημόσιες περιπτώσεις, και σας επιτρέπει να κατευθύνετε την επεξεργασία AI σε οποιονδήποτε πάροχο — OpenAI, Gemini, ένα τοπικό μοντέλο Ollama ή οποιοδήποτε endpoint συμβατό με OpenAI — που ταιριάζει καλύτερα στον προϋπολογισμό και την κάλυψη γλώσσας σας.