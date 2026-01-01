Αναπτύξτε το FeedCraft με ένα κλικ.
Self-hosted RSS middleware που χρησιμοποιεί AI για να μεταφράζει, να συνοψίζει, να φιλτράρει και να καθαρίζει οποιοδήποτε feed πριν φτάσει στον αναγνώστη σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FeedCraft
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FeedCraft
Το FeedCraft είναι ένα open-source RSS middleware που βρίσκεται μεταξύ οποιασδήποτε πηγής feed και του αναγνώστη σας, μετασχηματίζοντας κάθε άρθρο μέσω διαμορφώσιμων βημάτων επεξεργασίας που ονομάζονται Crafts. Μπορεί να εξάγει πλήρες κείμενο άρθρου από περικομμένα feeds, να μεταφράζει τίτλους και σώματα κειμένου μέσω ενός LLM συμβατού με OpenAI, να δημιουργεί περιλήψεις και εισαγωγές με AI, να φιλτράρει διαφημιστικές αναρτήσεις με κανόνες φυσικής γλώσσας, και ακόμη και να μετατρέπει σελίδες HTML, JSON APIs ή αποτελέσματα αναζήτησης σε ολοκαίνουργια RSS feeds.
Η αυτο-φιλοξενία του FeedCraft στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε άρθρο και κάθε LLM prompt σε υποδομή που ελέγχετε, αφαιρεί τα όρια ρυθμού και τον χρόνο διακοπής λειτουργίας που μαστίζουν τις κοινόχρηστες δημόσιες περιπτώσεις, και σας επιτρέπει να κατευθύνετε την επεξεργασία AI σε οποιονδήποτε πάροχο — OpenAI, Gemini, ένα τοπικό μοντέλο Ollama ή οποιοδήποτε endpoint συμβατό με OpenAI — που ταιριάζει καλύτερα στον προϋπολογισμό και την κάλυψη γλώσσας σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του FeedCraft
AI μετάφραση και περιλήψεις
Μεταφράστε τους τίτλους και τα σώματα των άρθρων σε οποιαδήποτε γλώσσα-στόχο και προσθέστε περιλήψεις που δημιουργούνται από AI μέσω ενός OpenAI-compatible LLM με προσαρμοσμένα prompts ανά Craft.
Εξαγωγή πλήρους κειμένου
Αντικαταστήστε τα περικομμένα αποσπάσματα RSS με πλήρες περιεχόμενο άρθρου, συμπεριλαμβανομένης μιας λειτουργίας fulltext-plus mode που αποδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης, για ιστότοπους που εμπλουτίζουν το κείμενο μέσω JavaScript.
HTML/JSON/Search σε RSS
Ενσωματωμένες οπτικές γεννήτριες μετατρέπουν αυθαίρετες ιστοσελίδες, αποκρίσεις JSON API (με curl-import) και αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης σε σταθερές ροές RSS.
Φορητές και λειτουργίες σύνδεσης
Προσαρτήστε πρόθεμα σε οποιοδήποτε feed URL για επεξεργασία μιας χρήσης, ή ορίστε ονομαστικές Συνταγές στο admin UI για να καρφιτσώσετε μόνιμα μετασχηματισμένα feed URL στα οποία εγγράφεται ο αναγνώστης σας.
AtomCraft και FlowCraft
Συνθέστε ατομικές λειτουργίες (proxy, όριο, μετάφραση, περίληψη, καλλωπισμός, αγνόηση διαφημιστικού περιεχομένου) σε επαναχρησιμοποιήσιμες διοχετεύσεις προσαρμοσμένες σε κάθε ροή πηγής.
Middleware ανεξάρτητο από τον αναγνώστη
Λειτουργεί με FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux, ή οποιονδήποτε αναγνώστη που χρησιμοποιεί τυπικό RSS, χωρίς να απαιτείται plugin ή ενσωμάτωση λογαριασμού.
Γιατί να τρέξω FeedCraft στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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