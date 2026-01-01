Ανάπτυξη LavinMQ με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υψηλής απόδοσης AMQP message broker που παραδίδει έως και ένα εκατομμύριο μηνύματα ανά δευτερόλεπτο με ενσωματωμένο UI διαχείρισης web.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LavinMQ
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LavinMQ
Το LavinMQ είναι ένας ελαφρύς, υψηλής απόδοσης message broker βασισμένος στο πρωτόκολλο AMQP 0-9-1. Σχεδιασμένο με γνώμονα την απόδοση, επιτυγχάνει έως και ένα εκατομμύριο μηνύματα ανά δευτερόλεπτο διατηρώντας παράλληλα χαμηλή χρήση μνήμης και CPU — καθιστώντας το ιδανική επιλογή για ομάδες που χρειάζονται αξιόπιστη ανταλλαγή μηνυμάτων χωρίς μεγάλο κόστος υποδομής.
Η αυτο-φιλοξενία του LavinMQ στο VPS σας σάς δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής ανταλλαγής μηνυμάτων σας. Υποστηρίζει τύπους ανταλλαγής direct, topic, fanout και advanced, μαζί με clustering, federation, stream queues, MQTT και παρακολούθηση Prometheus — όλα όσα χρειάζονται για pipelines ανταλλαγής μηνυμάτων επιπέδου παραγωγής.
Βασικά χαρακτηριστικά του LavinMQ
Υψηλή διακίνηση
Με επιδόσεις έως και ένα εκατομμύριο μηνύματα ανά δευτερόλεπτο, το LavinMQ προσφέρει εξαιρετική απόδοση για απαιτητικά φόρτια ανταλλαγής μηνυμάτων.
Υποστήριξη AMQP και MQTT
Υποστηρίζει εγγενώς πρωτόκολλα AMQP 0-9-1 και MQTT, καθιστώντας το συμβατό με ένα ευρύ φάσμα πελατών ανταλλαγής μηνυμάτων και βιβλιοθηκών.
Web διαχείριση UI
Η ενσωματωμένη διεπαφή διαχείρισης σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε ουρές, ανταλλαγές, συνδέσεις και τους ρυθμούς μηνυμάτων από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης.
Προηγμένοι τύποι ανταλλαγής
Υποστηρίζει direct, topic, fanout, consistent hash, dead letter, και delayed message exchanges για ευέλικτη λογική δρομολόγησης.
Ομαδοποίηση και Ομοσπονδία
Οριζόντια κλιμάκωση με ενσωματωμένη υποστήριξη clustering και federation για κατανεμημένες αναπτύξεις υψηλής διαθεσιμότητας.
Prometheus ενσωμάτωση
Παρέχει μετρήσεις για Prometheus scraping, επιτρέποντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση με πίνακες εργαλείων Grafana και pipelines ειδοποιήσεων.
Γιατί να τρέξω LavinMQ στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.