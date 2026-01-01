Το LavinMQ είναι ένας ελαφρύς, υψηλής απόδοσης message broker βασισμένος στο πρωτόκολλο AMQP 0-9-1. Σχεδιασμένο με γνώμονα την απόδοση, επιτυγχάνει έως και ένα εκατομμύριο μηνύματα ανά δευτερόλεπτο διατηρώντας παράλληλα χαμηλή χρήση μνήμης και CPU — καθιστώντας το ιδανική επιλογή για ομάδες που χρειάζονται αξιόπιστη ανταλλαγή μηνυμάτων χωρίς μεγάλο κόστος υποδομής.

Η αυτο-φιλοξενία του LavinMQ στο VPS σας σάς δίνει πλήρη έλεγχο της υποδομής ανταλλαγής μηνυμάτων σας. Υποστηρίζει τύπους ανταλλαγής direct, topic, fanout και advanced, μαζί με clustering, federation, stream queues, MQTT και παρακολούθηση Prometheus — όλα όσα χρειάζονται για pipelines ανταλλαγής μηνυμάτων επιπέδου παραγωγής.