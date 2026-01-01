Αναπτύξτε το Pinchflat με ένα κλικ εγκατάστασης.
Self-hosted YouTube διαχειριστής πολυμέσων που κατεβάζει αυτόματα νέα βίντεο από τα αγαπημένα σας κανάλια και λίστες αναπαραγωγής με μηδενική χειροκίνητη προσπάθεια.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Pinchflat
Το Pinchflat είναι ένας self-hosted διαχειριστής περιεχομένου YouTube, βασισμένος στο yt-dlp, που αυτοματοποιεί τη λήψη και οργάνωση βίντεο από κανάλια και λίστες αναπαραγωγής. Ρυθμίστε έναν κανόνα μία φορά - το Pinchflat ελέγχει περιοδικά για νέο περιεχόμενο και το κατεβάζει αυτόματα, με κορυφαία υποστήριξη για βιβλιοθήκες Plex, Jellyfin και Kodi, ώστε το κέντρο πολυμέσων σας να παραμένει ενημερωμένο χωρίς καμία χειροκίνητη εργασία.
Η εκτέλεση του Pinchflat στον VPS σας διατηρεί τις λήψεις σε λειτουργία 24/7 χωρίς να δεσμεύει το οικιακό σας εύρος ζώνης ή τον υπολογιστή σας. Η ενσωμάτωση του SponsorBlock παραλείπει τα χορηγούμενα τμήματα, η δημιουργία RSS feed μετατρέπει τα κανάλια σε podcast feeds, και η προαιρετική αυτόματη διαγραφή διαχειρίζεται τον αποθηκευτικό χώρο αυτόματα καθώς η βιβλιοθήκη σας μεγαλώνει.
Βασικά χαρακτηριστικά του Pinchflat
Αυτοματοποιημένες Λήψεις Καναλιών
Ορίστε κανόνες για κανάλια ή λίστες αναπαραγωγής και το Pinchflat ελέγχει περιοδικά για νέες αναρτήσεις, κατεβάζοντάς τα αυτόματα χωρίς καμία χειροκίνητη ενεργοποίηση.
Media Center Ενσωμάτωση
Κορυφαία υποστήριξη για Plex, Jellyfin και Kodi με ένα ισχυρό σύστημα ονοματοδοσίας που οργανώνει τα αρχεία ακριβώς όπως αναμένει ο media server σας.
SponsorBlock υποστήριξη
Αυτόματα παραλείπει ή κόβει χορηγούμενα τμήματα, εισαγωγές και καταληκτικά μέρη από βίντεο που έχουν ληφθεί, χρησιμοποιώντας δεδομένα SponsorBlock από την κοινότητα.
Δημιουργία RSS Feed
Μετατρέπει κανάλια YouTube και λίστες αναπαραγωγής σε RSS feeds ώστε να μπορείτε να ακολουθείτε δημιουργούς βίντεο σε οποιαδήποτε εφαρμογή podcast ή feed reader.
Έξυπνη Διαχείριση Αποθήκευσης
Διαμορφώστε την αυτόματη διαγραφή παλαιότερου περιεχομένου βάσει ηλικίας ή πλήθους για να διατηρείτε τη χρήση δίσκου υπό έλεγχο καθώς το αρχείο σας μεγαλώνει.
Γιατί να τρέξω Pinchflat στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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