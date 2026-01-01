Το Pinchflat είναι ένας self-hosted διαχειριστής περιεχομένου YouTube, βασισμένος στο yt-dlp, που αυτοματοποιεί τη λήψη και οργάνωση βίντεο από κανάλια και λίστες αναπαραγωγής. Ρυθμίστε έναν κανόνα μία φορά - το Pinchflat ελέγχει περιοδικά για νέο περιεχόμενο και το κατεβάζει αυτόματα, με κορυφαία υποστήριξη για βιβλιοθήκες Plex, Jellyfin και Kodi, ώστε το κέντρο πολυμέσων σας να παραμένει ενημερωμένο χωρίς καμία χειροκίνητη εργασία.

Η εκτέλεση του Pinchflat στον VPS σας διατηρεί τις λήψεις σε λειτουργία 24/7 χωρίς να δεσμεύει το οικιακό σας εύρος ζώνης ή τον υπολογιστή σας. Η ενσωμάτωση του SponsorBlock παραλείπει τα χορηγούμενα τμήματα, η δημιουργία RSS feed μετατρέπει τα κανάλια σε podcast feeds, και η προαιρετική αυτόματη διαγραφή διαχειρίζεται τον αποθηκευτικό χώρο αυτόματα καθώς η βιβλιοθήκη σας μεγαλώνει.