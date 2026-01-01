Αναπτύξτε το Casdoor με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης ανοιχτού κώδικα με OAuth 2.0, OIDC και SAML για κεντρικοποιημένη ενιαία σύνδεση.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Casdoor
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Casdoor
Το Casdoor είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Identity and Access Management (IAM) που λειτουργεί ως κεντρικός διακομιστής ελέγχου ταυτότητας για τις εφαρμογές σας. Κατασκευασμένο με υποστήριξη OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML και LDAP εκ των προτέρων, επιτρέπει σε οποιαδήποτε εφαρμογή να αναθέτει την είσοδο χρήστη σε μια ενιαία αξιόπιστη υπηρεσία — εξαλείφοντας τα συστήματα σύνδεσης ανά εφαρμογή και παρέχοντας στους χρήστες ένα ενιαίο σύνολο διαπιστευτηρίων σε ολόκληρη την υποδομή σας.
Η αυτο-φιλοξενία του Casdoor διατηρεί τα διαπιστευτήρια των χρηστών σας και τα δεδομένα συνεδρίας πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη και χωρίς vendor lock-in. Η ενσωματωμένη multi-factor authentication, οι ενσωματώσεις social login και οι λεπτομερείς άδειες μέσω του Casbin το καθιστούν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ταυτότητας για ομάδες οποιουδήποτε μεγέθους.
Βασικά χαρακτηριστικά του Casdoor
Καθολικά πρωτόκολλα SSO
Η υποστήριξη OAuth 2.0, OpenID Connect και SAML επιτρέπει στο Casdoor να λειτουργεί ως πάροχος ταυτότητας για σχεδόν οποιαδήποτε εφαρμογή άμεσα.
Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων
Επιβάλετε TOTP, κλειδιά υλικού WebAuthn, κωδικούς SMS ή Face ID σε όλες τις συνδεδεμένες εφαρμογές με πολιτικές MFA ανά εφαρμογή.
Πάροχοι κοινωνικής σύνδεσης
Ενσωματωμένοι σύνδεσμοι για GitHub, Google, Microsoft και δεκάδες άλλους παρόχους επιτρέπουν στους χρήστες να συνδεθούν με υπάρχοντες λογαριασμούς.
Λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης
Οι πολιτικές ACL, RBAC και ABAC που βασίζονται στο Casbin ελέγχουν με ακρίβεια ποιοι χρήστες και ρόλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ποιους πόρους σε όλο το stack σας.
Πολυ-οργανωσιακή υποστήριξη
Διαχειριστείτε πολλαπλούς απομονωμένους οργανισμούς με ξεχωριστές δεξαμενές χρηστών, εφαρμογές και πολιτικές από μία ενιαία εγκατάσταση Casdoor.
Γιατί να τρέχω Casdoor στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.