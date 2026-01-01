Το Casdoor είναι μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα Identity and Access Management (IAM) που λειτουργεί ως κεντρικός διακομιστής ελέγχου ταυτότητας για τις εφαρμογές σας. Κατασκευασμένο με υποστήριξη OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML και LDAP εκ των προτέρων, επιτρέπει σε οποιαδήποτε εφαρμογή να αναθέτει την είσοδο χρήστη σε μια ενιαία αξιόπιστη υπηρεσία — εξαλείφοντας τα συστήματα σύνδεσης ανά εφαρμογή και παρέχοντας στους χρήστες ένα ενιαίο σύνολο διαπιστευτηρίων σε ολόκληρη την υποδομή σας.

Η αυτο-φιλοξενία του Casdoor διατηρεί τα διαπιστευτήρια των χρηστών σας και τα δεδομένα συνεδρίας πλήρως υπό τον έλεγχό σας, χωρίς τιμολόγηση ανά χρήστη και χωρίς vendor lock-in. Η ενσωματωμένη multi-factor authentication, οι ενσωματώσεις social login και οι λεπτομερείς άδειες μέσω του Casbin το καθιστούν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα ταυτότητας για ομάδες οποιουδήποτε μεγέθους.