Το Shadowbroker είναι μια ανοιχτού κώδικα OSINT geospatial intelligence platform που συγκεντρώνει πάνω από 60 real-time global data feeds σε ένα ενιαίο interactive map interface. Συγκεντρώνει θέσεις ιδιωτικών και εμπορικών αεροσκαφών, κινήσεις θαλάσσιων σκαφών, ενεργές διελεύσεις δορυφόρων, ζώνες συγκρούσεων, GPS jamming events, σεισμική δραστηριότητα, κάμερες CCTV και mesh radio networks — δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που σπάνια συγκεντρώνονται σε ένα μέρος. Ένα προαιρετικό AI agent layer σάς επιτρέπει να συνδέσετε ένα language model για να αναλύει feeds και να αναδεικνύει συσχετίσεις που δεν είναι ορατές εξετάζοντας μεμονωμένα data layers.

Το Self-hosting του Shadowbroker σε ένα VPS δίνει στην ομάδα σας ένα persistent, shared intelligence dashboard χωρίς usage analytics, χωρίς third-party data sharing και με πλήρη έλεγχο για το ποιες feeds και API integrations είναι ενεργοποιημένες.