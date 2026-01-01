Αναπτύξτε το Shadowbroker με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα OSINT ανοιχτού κώδικα σε πραγματικό χρόνο που συγκεντρώνει 60+ ζωντανές παγκόσμιες ροές πληροφοριών — αεροσκάφη, πλοία, δορυφόρους, και άλλα — σε έναν χάρτη.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Shadowbroker
Το Shadowbroker είναι μια ανοιχτού κώδικα OSINT geospatial intelligence platform που συγκεντρώνει πάνω από 60 real-time global data feeds σε ένα ενιαίο interactive map interface. Συγκεντρώνει θέσεις ιδιωτικών και εμπορικών αεροσκαφών, κινήσεις θαλάσσιων σκαφών, ενεργές διελεύσεις δορυφόρων, ζώνες συγκρούσεων, GPS jamming events, σεισμική δραστηριότητα, κάμερες CCTV και mesh radio networks — δημόσια διαθέσιμα δεδομένα που σπάνια συγκεντρώνονται σε ένα μέρος. Ένα προαιρετικό AI agent layer σάς επιτρέπει να συνδέσετε ένα language model για να αναλύει feeds και να αναδεικνύει συσχετίσεις που δεν είναι ορατές εξετάζοντας μεμονωμένα data layers.
Το Self-hosting του Shadowbroker σε ένα VPS δίνει στην ομάδα σας ένα persistent, shared intelligence dashboard χωρίς usage analytics, χωρίς third-party data sharing και με πλήρη έλεγχο για το ποιες feeds και API integrations είναι ενεργοποιημένες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Shadowbroker
60+ ζωντανές ροές δεδομένων
Συγκεντρώστε θέσεις αεροσκαφών, θαλάσσια σκάφη, διελεύσεις δορυφόρων, ζώνες συγκρούσεων, συμβάντα παρεμβολών GPS και σεισμικά δεδομένα από περισσότερες από 60 πηγές χωρίς να αλλάζετε μεταξύ εργαλείων.
Παρακολούθηση αεροσκαφών & σκαφών
Παρακολουθήστε ιδιωτικά τζετ, εμπορικές πτήσεις και θαλάσσια σκάφη σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας OpenSky OAuth2 και ενσωματώσεις ροών AIS για παγκόσμια κάλυψη.
Επίπεδο AI πράκτορα
Συνδέστε ένα γλωσσικό μοντέλο για να αναλύει ζωντανές ροές και να αναδεικνύει αυτόματα προηγουμένως αθέατες συσχετίσεις σε γεωχωρικά επίπεδα δεδομένων.
Επικαλύψεις σύγκρουσης & απειλής
Απεικονίστε ενεργές ζώνες σύγκρουσης, συμβάντα παρεμβολών GPS, μέτωπα δασικών πυρκαγιών και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης στον ίδιο χάρτη με την εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία.
Self-hosted νοημοσύνη
Διατηρήστε όλα τα δεδομένα πληροφοριών στο δικό σας VPS χωρίς συνδρομές SaaS, χωρίς αναλύσεις χρήσης και χωρίς πλατφόρμες τρίτων να λαμβάνουν τα ερωτήματά σας.
Γιατί να τρέξω Shadowbroker στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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