Αναπτύξτε το Apache Kvrocks με ένα κλικ.
Βάση δεδομένων key-value πρωτοκόλλου Redis, βασισμένη σε δίσκο, η οποία αποθηκεύει πολύ περισσότερα δεδομένα ανά gigabyte RAM από το in-memory Redis.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Apache Kvrocks
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Apache Kvrocks
Το Apache Kvrocks είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων NoSQL key-value που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Redis RESP, αλλά διατηρεί τα δεδομένα στον δίσκο μέσω του RocksDB αντί να διατηρεί ολόκληρο το σύνολο δεδομένων στη μνήμη. Το αποτέλεσμα είναι ένας άμεσος στόχος για οποιονδήποτε Redis client που φιλοξενεί σημαντικά μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων στο ίδιο υλικό, ιδανικό για φόρτους εργασίας όπου το in-memory Redis γίνεται πολύ ακριβό.
Το Kvrocks υποστηρίζει όλους τους κύριους τύπους δεδομένων του Redis, namespaces με tokens ανά tenant, ασύγχρονη binlog replication, Redis Sentinel για failover, και έναν κεντρικά διαχειριζόμενο cluster mode. Η αυτο-φιλοξενία του Kvrocks σε ένα VPS παρέχει στις εφαρμογές ένα μόνιμο συμβατό με Redis store με πλήρη έλεγχο του RocksDB tuning, της συμπίεσης και της διάταξης αποθήκευσης χωρίς την τιμολόγηση διαχειριζόμενης υπηρεσίας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Apache Kvrocks
Συμβατό με Redis Protocol
Λειτουργεί με κάθε βιβλιοθήκη client Redis, υποστηρίζοντας το τυπικό πρωτόκολλο RESP στη θύρα 6666 - strings, hashes, lists, sets, sorted sets, streams και bitmaps συμπεριφέρονται όλα σαν Redis.
Αποθήκευση βασισμένη σε δίσκο
Η μηχανή RocksDB διατηρεί ολόκληρο το σύνολο δεδομένων στον δίσκο, έτσι η χωρητικότητα κλιμακώνεται με τον αποθηκευτικό χώρο αντί για τη RAM, συχνά διατηρώντας δεκάδες φορές περισσότερα δεδομένα ανά VPS από το Redis.
Namespaces με tokens
Η υποστήριξη multi-tenant namespace εκχωρεί ένα ξεχωριστό token σε κάθε λογική βάση δεδομένων, ώστε μια ενιαία Kvrocks instance να μπορεί να μοιραστεί με ασφάλεια σε όλες τις εφαρμογές.
Ασύγχρονη αναπαραγωγή
Η αναπαραγωγή binlog τύπου MySQL μεταδίδει εγγραφές σε αντίγραφα για κλιμάκωση ανάγνωσης, backup και αποκατάσταση από καταστροφή, χωρίς να διακόπτει το πρωτεύον.
Cluster και sentinel
Η εγγενής λειτουργία συμπλέγματος Redis και η συμβατότητα με το Redis Sentinel επιτρέπουν το οριζόντιο sharding και την αυτόματη failover χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία Redis.
Γιατί να τρέχω Apache Kvrocks στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
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Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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