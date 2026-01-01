Το Apache Kvrocks είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων NoSQL key-value που υποστηρίζει το πρωτόκολλο Redis RESP, αλλά διατηρεί τα δεδομένα στον δίσκο μέσω του RocksDB αντί να διατηρεί ολόκληρο το σύνολο δεδομένων στη μνήμη. Το αποτέλεσμα είναι ένας άμεσος στόχος για οποιονδήποτε Redis client που φιλοξενεί σημαντικά μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων στο ίδιο υλικό, ιδανικό για φόρτους εργασίας όπου το in-memory Redis γίνεται πολύ ακριβό.

Το Kvrocks υποστηρίζει όλους τους κύριους τύπους δεδομένων του Redis, namespaces με tokens ανά tenant, ασύγχρονη binlog replication, Redis Sentinel για failover, και έναν κεντρικά διαχειριζόμενο cluster mode. Η αυτο-φιλοξενία του Kvrocks σε ένα VPS παρέχει στις εφαρμογές ένα μόνιμο συμβατό με Redis store με πλήρη έλεγχο του RocksDB tuning, της συμπίεσης και της διάταξης αποθήκευσης χωρίς την τιμολόγηση διαχειριζόμενης υπηρεσίας.