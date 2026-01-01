Το PicoShare είναι μια open-source, μινιμαλιστική υπηρεσία κοινής χρήσης αρχείων, σχεδιασμένη να κάνει ένα πράγμα καλά: να ανεβάζετε ένα αρχείο και να μοιράζεστε έναν σύνδεσμο άμεσης λήψης. Σε αντίθεση με τις πλήρεις πλατφόρμες cloud storage, το PicoShare δεν διαθέτει ιεραρχία φακέλων, λογαριασμούς πολλών χρηστών και όρια αποθήκευσης - παρά μόνο μια ενιαία κοινόχρηστη φράση πρόσβασης που προστατεύει το admin interface και ένα καθαρό δημόσιο URL για κάθε αρχείο που μοιράζεστε. Οι σύνδεσμοι μπορούν να ρυθμιστούν να λήγουν μετά από μια διαμορφώσιμη χρονική περίοδο ή αριθμό λήψεων, και οι σύνδεσμοι guest upload επιτρέπουν σε εξωτερικούς συνεργάτες να υποβάλλουν αρχεία στον server σας χωρίς λογαριασμό.

Το self-hosting του PicoShare στο VPS σας σημαίνει ότι τα κοινόχρηστα αρχεία αποθηκεύονται στη δική σας υποδομή, χωρίς καμία πλατφόρμα τρίτου μέρους μεταξύ εσάς και των παραληπτών σας, και κανένα αρχείο να μην απορρίπτεται επειδή είναι πολύ μεγάλο.