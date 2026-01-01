Αναπτύξτε το PicoShare με ένα κλικ.
Μινιμαλιστική κοινή χρήση αρχείων με self-hosting, με συνδέσμους που λήγουν, μεταφορτώσεις επισκεπτών και χωρίς όρια μεγέθους αρχείων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PicoShare
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PicoShare
Το PicoShare είναι μια open-source, μινιμαλιστική υπηρεσία κοινής χρήσης αρχείων, σχεδιασμένη να κάνει ένα πράγμα καλά: να ανεβάζετε ένα αρχείο και να μοιράζεστε έναν σύνδεσμο άμεσης λήψης. Σε αντίθεση με τις πλήρεις πλατφόρμες cloud storage, το PicoShare δεν διαθέτει ιεραρχία φακέλων, λογαριασμούς πολλών χρηστών και όρια αποθήκευσης - παρά μόνο μια ενιαία κοινόχρηστη φράση πρόσβασης που προστατεύει το admin interface και ένα καθαρό δημόσιο URL για κάθε αρχείο που μοιράζεστε. Οι σύνδεσμοι μπορούν να ρυθμιστούν να λήγουν μετά από μια διαμορφώσιμη χρονική περίοδο ή αριθμό λήψεων, και οι σύνδεσμοι guest upload επιτρέπουν σε εξωτερικούς συνεργάτες να υποβάλλουν αρχεία στον server σας χωρίς λογαριασμό.
Το self-hosting του PicoShare στο VPS σας σημαίνει ότι τα κοινόχρηστα αρχεία αποθηκεύονται στη δική σας υποδομή, χωρίς καμία πλατφόρμα τρίτου μέρους μεταξύ εσάς και των παραληπτών σας, και κανένα αρχείο να μην απορρίπτεται επειδή είναι πολύ μεγάλο.
Βασικά χαρακτηριστικά του PicoShare
Σύνδεσμοι κοινής χρήσης που λήγουν
Ορίστε συνδέσμους να λήγουν μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή αριθμό λήψεων, ώστε τα κοινόχρηστα αρχεία να αφαιρούνται αυτόματα μόλις εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους.
Σύνδεσμοι μεταφόρτωσης επισκεπτών
Δημιουργήστε συνδέσμους μεταφόρτωσης μιας χρήσης ή επαναχρησιμοποιήσιμους, ώστε εξωτερικοί συνεργάτες να μπορούν να υποβάλουν αρχεία στον server σας χωρίς να δημιουργήσουν λογαριασμό ή να δουν τα άλλα αρχεία σας.
Χωρίς όρια μεγέθους αρχείου
Το PicoShare δεν επιβάλλει περιορισμούς στο μέγεθος ή τον τύπο αρχείου, ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε μεγάλα βίντεο, εικόνες δίσκου ή αρχεία που οι υπηρεσίες cloud θα απέρριπταν.
Μηδέν εξωτερικές εξαρτήσεις
Η SQLite αποθηκεύει όλα τα μεταδεδομένα τοπικά — χωρίς διακομιστή βάσης δεδομένων, χωρίς Redis, χωρίς εργασίες παρασκηνίου — κάνοντας ολόκληρη την ανάπτυξη ένα ενιαίο κοντέινερ.
URLs άμεσης λήψης
Κάθε κοινόχρηστο αρχείο αποκτά μια καθαρή, μόνιμη διεύθυνση URL άμεσης λήψης, ώστε οι παραλήπτες να πραγματοποιούν λήψη χωρίς να περιηγούνται σε μια διαδικτυακή διεπαφή ή να συνδέονται.
Γιατί να τρέξω PicoShare στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Προτεινόμενη τοποθεσία server:
Ελεγχος...
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
AList
Λίστα αρχείων και WebDAV server με δυνατότητα αυτο-φιλοξενίας, με υποστήριξη για 30+ backends αποθήκευσηςΕπιλογή
AnonUpload
Το AnonUpload είναι μια ασφαλής ανώνυμη εφαρμογή κοινής χρήσης αρχείων χωρίς απαιτήσεις βάσης δεδομένωνΕπιλογή
ArchiveBox
Αυτο-φιλοξενούμενη λύση αρχειοθέτησης διαδικτύου για τη διατήρηση ιστοσελίδων και μέσωνΕπιλογή