Αναπτύξτε CoreControl με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πίνακας ελέγχου υποδομής self-hosted για τη διαχείριση servers, την παρακολούθηση του χρόνου λειτουργίας της εφαρμογής και την οπτικοποίηση της τοπολογίας του δικτύου σας.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για CoreControl
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με CoreControl
Το CoreControl είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο dashboard υποδομής που προσφέρει σε ομάδες και άτομα μια ενοποιημένη εικόνα της υποδομής των διακομιστών τους. Παρακολουθεί λεπτομέρειες υλικού διακομιστών, παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα εφαρμογών με ιστορικά αρχεία διαθεσιμότητας, δημιουργεί διαγράμματα ροής δικτύου και εμφανίζει μετρήσεις CPU, RAM και δίσκου σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες συλλέγονται από έναν ελαφρύ συνοδευτικό agent.
Σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες παρακολούθησης, το CoreControl λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο δικό σας VPS και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε μια τοπική βάση δεδομένων PostgreSQL. Οι ομάδες μπορούν να οργανώσουν διακομιστές και εφαρμογές σε ομάδες, να αναθέσουν ρόλους Ιδιοκτήτη, Διαχειριστή ή Χρήστη και να παρακολουθούν την υγεία της υποδομής χωρίς να στέλνουν δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του CoreControl
Απογραφή Server hardware
Προσθέτετε και οργανώνετε όλους τους servers σας με προδιαγραφές hardware, ενδείξεις κατάστασης και γρήγορους συνδέσμους σε πίνακες διαχείρισης από ένα ενιαίο dashboard.
Παρακολούθηση uptime εφαρμογής
Παρακολουθήστε αν οι υπηρεσίες self-hosted είναι ενεργές ή μη σε πραγματικό χρόνο, με ιστορικά αρχεία διαθεσιμότητας και ειδοποιήσεις.
Ελαφρύς metrics agent
Ένας συνοδευτικός παράγοντας βασισμένος σε Go συλλέγει τη χρήση CPU, RAM και δίσκου από κάθε server και προωθεί μετρήσεις στον κεντρικό πίνακα ελέγχου χωρίς βαριές εξαρτήσεις.
Οπτικοποίηση δικτύου
Δημιουργήστε οπτικά διαγράμματα ροής δικτύου για να τεκμηριώσετε και να κατανοήσετε πώς οι servers και οι υπηρεσίες σας διασυνδέονται σε όλη την υποδομή σας.
Ρόλοι ομάδας και πρόσβαση
Προσκαλέστε μέλη της ομάδας και αναθέστε ρόλους Owner, Admin ή User για να ελέγχετε ποιος μπορεί να διαχειρίζεται την υποδομή και να βλέπει αναφορές παρακολούθησης.
Γιατί να τρέχω CoreControl στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με αυτήν την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρος, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι απολύτως εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.