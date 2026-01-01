Το CoreControl είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο dashboard υποδομής που προσφέρει σε ομάδες και άτομα μια ενοποιημένη εικόνα της υποδομής των διακομιστών τους. Παρακολουθεί λεπτομέρειες υλικού διακομιστών, παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα εφαρμογών με ιστορικά αρχεία διαθεσιμότητας, δημιουργεί διαγράμματα ροής δικτύου και εμφανίζει μετρήσεις CPU, RAM και δίσκου σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες συλλέγονται από έναν ελαφρύ συνοδευτικό agent.

Σε αντίθεση με τις φιλοξενούμενες υπηρεσίες παρακολούθησης, το CoreControl λειτουργεί εξ ολοκλήρου στο δικό σας VPS και αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε μια τοπική βάση δεδομένων PostgreSQL. Οι ομάδες μπορούν να οργανώσουν διακομιστές και εφαρμογές σε ομάδες, να αναθέσουν ρόλους Ιδιοκτήτη, Διαχειριστή ή Χρήστη και να παρακολουθούν την υγεία της υποδομής χωρίς να στέλνουν δεδομένα σε υπηρεσίες τρίτων.