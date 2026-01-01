Έκπτωση έως 69% για Jellyswarrm

Αναπτύξτε το Jellyswarrm με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Ανοιχτού κώδικα reverse proxy που συγχωνεύει πολλαπλούς Jellyfin servers σε μία ενιαία βιβλιοθήκη πολυμέσων.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Jellyswarrm με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jellyswarrm

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jellyswarrm

Το Jellyswarrm είναι ένας proxy συγκέντρωσης ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει πολλούς διακομιστές Jellyfin πίσω από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης (endpoint), παρουσιάζοντας βιβλιοθήκες, χρήστες και αναπαραγωγή σαν να προέρχονταν από έναν ενιαίο διακομιστή. Έχει δημιουργηθεί για νοικοκυριά και παρέες φίλων των οποίων οι ταινίες, οι σειρές και η μουσική βρίσκονται σε ξεχωριστές συσκευές ή δίκτυα, αλλά που θέλουν ένα μέρος για να περιηγηθούν και να αναπαράγουν τα πάντα.

Επειδή επικοινωνεί εγγενώς με το API του Jellyfin, οι υπάρχοντες πελάτες κινητών, τηλεοράσεων και επιτραπέζιων υπολογιστών συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς αναδιαμόρφωση. Η φιλοξενία του Jellyswarrm σε έναν VPS σάς παρέχει ένα σταθερό δημόσιο σημείο πρόσβασης που γεφυρώνει απομακρυσμένες εγκαταστάσεις Jellyfin χωρίς VPN ή προσαρτήσεις SMB, ενώ η μετακωδικοποίηση εξακολουθεί να γίνεται στον αρχικό διακομιστή που κατέχει τα μέσα.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Jellyswarrm

Ενοποιημένη προβολή βιβλιοθήκης

Περιηγηθείτε σε ταινίες, εκπομπές και μουσική από κάθε συνδεδεμένο Jellyfin server μέσα σε ένα ενιαίο πλέγμα βιβλιοθήκης με συγχωνευμένες σειρές Next Up και Recently Added.

Απευθείας αναπαραγωγή ανάντη

Οι ροές παρέχονται απευθείας από τον αρχικό Jellyfin server, οπότε το transcoding και το bandwidth παραμένουν στον υπολογιστή που διαθέτει τα μέσα.

Jellyfin API συμβατό

Εμφανίζεται στους πελάτες ως ένας κανονικός Jellyfin server, έτσι οι υπάρχουσες εφαρμογές σε Android, iOS, Roku, Fire TV και Apple TV συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς αλλαγές.

Αντιστοίχιση χρηστών μεταξύ server

Σύνδεση λογαριασμών σε πολλούς upstream servers, ώστε κάθε θεατής να συνδέεται μία φορά και να βλέπει τις βιβλιοθήκες στις οποίες έχει πρόσβαση παντού.

Server ομοσπονδία

Ο αυτόματος συγχρονισμός χρηστών σε συνδεδεμένες εγκαταστάσεις Jellyfin διατηρεί τα διαπιστευτήρια και την πρόσβαση ευθυγραμμισμένα χωρίς χειροκίνητη διαχείριση λογαριασμών.

Προσωπικός πίνακας ελέγχου χρήστη

Η ενσωματωμένη σελίδα χρήστη επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τα διαπιστευτήρια upstream και τις συνδεδεμένες βιβλιοθήκες τους από ένα ενιαίο web interface.

Γιατί να τρέξω Jellyswarrm στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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