Το Jellyswarrm είναι ένας proxy συγκέντρωσης ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει πολλούς διακομιστές Jellyfin πίσω από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης (endpoint), παρουσιάζοντας βιβλιοθήκες, χρήστες και αναπαραγωγή σαν να προέρχονταν από έναν ενιαίο διακομιστή. Έχει δημιουργηθεί για νοικοκυριά και παρέες φίλων των οποίων οι ταινίες, οι σειρές και η μουσική βρίσκονται σε ξεχωριστές συσκευές ή δίκτυα, αλλά που θέλουν ένα μέρος για να περιηγηθούν και να αναπαράγουν τα πάντα.

Επειδή επικοινωνεί εγγενώς με το API του Jellyfin, οι υπάρχοντες πελάτες κινητών, τηλεοράσεων και επιτραπέζιων υπολογιστών συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς αναδιαμόρφωση. Η φιλοξενία του Jellyswarrm σε έναν VPS σάς παρέχει ένα σταθερό δημόσιο σημείο πρόσβασης που γεφυρώνει απομακρυσμένες εγκαταστάσεις Jellyfin χωρίς VPN ή προσαρτήσεις SMB, ενώ η μετακωδικοποίηση εξακολουθεί να γίνεται στον αρχικό διακομιστή που κατέχει τα μέσα.