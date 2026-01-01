Αναπτύξτε το Jellyswarrm με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα reverse proxy που συγχωνεύει πολλαπλούς Jellyfin servers σε μία ενιαία βιβλιοθήκη πολυμέσων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jellyswarrm
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jellyswarrm
Το Jellyswarrm είναι ένας proxy συγκέντρωσης ανοιχτού κώδικα που συνδυάζει πολλούς διακομιστές Jellyfin πίσω από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης (endpoint), παρουσιάζοντας βιβλιοθήκες, χρήστες και αναπαραγωγή σαν να προέρχονταν από έναν ενιαίο διακομιστή. Έχει δημιουργηθεί για νοικοκυριά και παρέες φίλων των οποίων οι ταινίες, οι σειρές και η μουσική βρίσκονται σε ξεχωριστές συσκευές ή δίκτυα, αλλά που θέλουν ένα μέρος για να περιηγηθούν και να αναπαράγουν τα πάντα.
Επειδή επικοινωνεί εγγενώς με το API του Jellyfin, οι υπάρχοντες πελάτες κινητών, τηλεοράσεων και επιτραπέζιων υπολογιστών συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς αναδιαμόρφωση. Η φιλοξενία του Jellyswarrm σε έναν VPS σάς παρέχει ένα σταθερό δημόσιο σημείο πρόσβασης που γεφυρώνει απομακρυσμένες εγκαταστάσεις Jellyfin χωρίς VPN ή προσαρτήσεις SMB, ενώ η μετακωδικοποίηση εξακολουθεί να γίνεται στον αρχικό διακομιστή που κατέχει τα μέσα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jellyswarrm
Ενοποιημένη προβολή βιβλιοθήκης
Περιηγηθείτε σε ταινίες, εκπομπές και μουσική από κάθε συνδεδεμένο Jellyfin server μέσα σε ένα ενιαίο πλέγμα βιβλιοθήκης με συγχωνευμένες σειρές Next Up και Recently Added.
Απευθείας αναπαραγωγή ανάντη
Οι ροές παρέχονται απευθείας από τον αρχικό Jellyfin server, οπότε το transcoding και το bandwidth παραμένουν στον υπολογιστή που διαθέτει τα μέσα.
Jellyfin API συμβατό
Εμφανίζεται στους πελάτες ως ένας κανονικός Jellyfin server, έτσι οι υπάρχουσες εφαρμογές σε Android, iOS, Roku, Fire TV και Apple TV συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς αλλαγές.
Αντιστοίχιση χρηστών μεταξύ server
Σύνδεση λογαριασμών σε πολλούς upstream servers, ώστε κάθε θεατής να συνδέεται μία φορά και να βλέπει τις βιβλιοθήκες στις οποίες έχει πρόσβαση παντού.
Server ομοσπονδία
Ο αυτόματος συγχρονισμός χρηστών σε συνδεδεμένες εγκαταστάσεις Jellyfin διατηρεί τα διαπιστευτήρια και την πρόσβαση ευθυγραμμισμένα χωρίς χειροκίνητη διαχείριση λογαριασμών.
Προσωπικός πίνακας ελέγχου χρήστη
Η ενσωματωμένη σελίδα χρήστη επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τα διαπιστευτήρια upstream και τις συνδεδεμένες βιβλιοθήκες τους από ένα ενιαίο web interface.
Γιατί να τρέξω Jellyswarrm στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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